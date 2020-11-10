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Кабмін підтримає бізнес під час дії карантину вихідного дня, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Здоров'я

Кабмін підтримає бізнес під час дії карантину вихідного дня, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України готовий підтримати підприємців під час дії карантину вихідного дня.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу. Тому повною мірою відновимо та розширимо наступні програми підтримки:

  •  компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;
  •  виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;
  •  разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовуємо механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня", - написав Шмигаль.

11 листопада МОЗ представить зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня.

Шмигаль зазначив, що Кабмін після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи.

"Франція, Німеччина, Італія, Польща, Чехія та багато інших країн Європи один за одним оголошують про запровадження локдауну. Всі розуміють, що потрібно діяти, а карантинні заходи — це найбільш дієвий інструмент для розірвання ланцюгу захворювання та збереження життя людей", - додав прем'єр.

Читайте також: Карантин вихідного дня запровадять для зниження швидкості поширення коронавірусу, - Степанов

Джерело: 


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Топ коментарі
+20
у меня не хватает выдержки читать это лживое ублюдочное зеленое вранье.
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10.11.2020 22:31
+13
Чей конкретно бизнес? Твоего шефа ахметова?
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10.11.2020 22:32
+13
Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1593
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10.11.2020 22:36
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у меня не хватает выдержки читать это лживое ублюдочное зеленое вранье.
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10.11.2020 22:31 Відповісти
..... парою мільйонів для "Вєлюру"?
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11.11.2020 08:56 Відповісти
Хто ще вижив, за вами вже йдуть.
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10.11.2020 22:32 Відповісти
Чей конкретно бизнес? Твоего шефа ахметова?
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10.11.2020 22:32 Відповісти
Жены и тещи судей конституционного суда!
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10.11.2020 22:35 Відповісти
Велюр, квартал и вся прочая поиибень
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11.11.2020 02:16 Відповісти
Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 000 рабочих мест

А обещал 500 тыщ новых мест.

Ну хоть старых 450 тыщ сохранил своим невмешательством и то ладно )))
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10.11.2020 22:32 Відповісти
Ну да, весной тоже поддерживали бизнес на словах, а по факту например рестораторы уже подсчитали что им выгодней закрыться чем работать только в будние дни.
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10.11.2020 22:34 Відповісти
Вот знаешь,но рестораторы,биржевые брокеры,стилисты и ландшафтные дизайнеры вряд ли могут рассчитывать на сочувствие в стране где три четверти населения живёт ,вернее выживает на границе между нищетой и беднрстью
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10.11.2020 22:44 Відповісти
Эти люди как минимум дают работу быдлу которое того не заслуживает!

и да, я не ресторатор, там не работаю и отношения к ним не имею от слова - вообще!
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10.11.2020 22:49 Відповісти
Нууу...если они как и ты считаешь что люди зарабатывающие физическим трудом быдлом...то гореть вам всем скопом в аду!
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10.11.2020 23:26 Відповісти
Если человек так относиться к тому человеку у которого он работает, то да, он быдло! Если сильно умный и крутой спец то работай на себя!
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10.11.2020 23:33 Відповісти
А я и работаю на себя😁видать ты так и не понял мой пост. Основная часть народа думает о выживании, а бизнес сферы обслуживания мажоров на всех ресурсах подсчет о убытках бизнесу!убытках Карл! А если они себя считают продвинутыми и умными то как раз они должны уже думать о выживании. Я тебе две офф.цифры по Одессе свежие скажу от Труханова
Конечных мест под виряк занято 50%
На одного врача приходится 120 больных...при норме 20 дальше сообразить или разжевать?
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10.11.2020 23:48 Відповісти
астрологи обьявили неделю "работающих на себя"! Твое звездное время настало!
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11.11.2020 00:00 Відповісти
Значит не понял и надо разжевать...Зыиздец не приближается, он уже пришел! В борьбе с болячкой есть одно критическое место врачи анестезиологи. И их будет все меньше и меньше, а больных наоборот. Так что астрологи ошиблись..это не неделя это годы для людей работающих на себя. Самоизоляция рулит!😁
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11.11.2020 00:16 Відповісти
Начал за здравие, а закончил за упокой.
Дай я угадаю, ты работаешь сам на себя- асинизатором!?
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11.11.2020 00:25 Відповісти
Хреново с логикой? Бывает.. тема одна индустрии необязательных затрат большая торба впереди! Непонятно? Пекарь торгующий хлебом будет жить как раньше,а пекарь кондитер будет грызть сухари..кстати как думаешь у кого фин.сосьояние лучше у талантливого пианиста или у талантливого настройщика роялей?😁
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11.11.2020 00:42 Відповісти
Так ассенизатором?
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11.11.2020 00:50 Відповісти
"где три четверти населения живёт ,вернее выживает" - это ведь 75%. Верно?
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11.11.2020 12:55 Відповісти
Истинность утверждения бедный Бо дурной или наоборот дурный Бо бедный пока не доказана😁
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11.11.2020 13:42 Відповісти
из вас такая опора как спичка для слона.фуфломёт.настрочил ,через час забыл о чём был разговор
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10.11.2020 22:35 Відповісти
Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1593
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10.11.2020 22:36 Відповісти
Я так не голосовал, почему Я живу так???
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10.11.2020 22:37 Відповісти
Было бы то же самое.
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10.11.2020 22:46 Відповісти
Тому що Меркава та ще 72% ЗЕбіла наголосували! Це як в родині якщо білшість бухає а ти ні то ти теж в злиднях. Тут треба або родину міняти або кодирувати всіх!
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10.11.2020 22:50 Відповісти
От "кодирования" богатеет только тот кто кодирует Кабмін підтримає бізнес під час дії карантину вихідного дня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8562!
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10.11.2020 23:34 Відповісти
пис*ун голимый!
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10.11.2020 22:36 Відповісти
Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1665
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10.11.2020 22:36 Відповісти
І зовсім не ЯК.
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10.11.2020 22:43 Відповісти
схоже,зелені пейси хочуть нас "стригти" до смерті...
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10.11.2020 22:37 Відповісти
А хто ж вам дохтур шо ви їх обираєте у владу?
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10.11.2020 22:45 Відповісти
Я за них не голосував. Проте,крайніх все одно не шукаю,нікого не таврую.Це мої співгромадяни,мені жити з ними а їм зі мною - в нашій країні. Риторика "мудрагелів" які ніколи не помиляються мені огидна ,- ви тільки тим кращі , що за клоуна не голосували ? Так суспільство до злагоди не прийде,а злагода і толерантність нам зараз потрібні ,як ніколи...
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10.11.2020 23:18 Відповісти
Ага ліжби не Порох! Наголосував їжТЕ!
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10.11.2020 22:47 Відповісти
Будут всем Кабмином скандировать: "Бизнес! Бизнес!"
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10.11.2020 22:38 Відповісти
Почему в Африке нет тестов в нужном количестве, нет локдаунов, а население продолжает расти?
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10.11.2020 22:42 Відповісти
А в них нема і засобів контрацепції
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10.11.2020 22:46 Відповісти
То, якби вони в них були до того і раптом зникли.
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10.11.2020 22:52 Відповісти
Так треба їм кабмін, слуг нагода то жопоблок віддати. Вони контрацептиви ще ті
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11.11.2020 02:24 Відповісти
Так он свою програму не смог раде представить три раза пытался, а тут напишет никчема.
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10.11.2020 22:42 Відповісти
Ну можна лайкать підприємців в фейсбуці
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10.11.2020 22:45 Відповісти
Підтримають різні велюри, епіцентри та ломбарди.
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10.11.2020 22:47 Відповісти
зеленая аптека... Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 614

Кабмин поддержит бизнес во время действия карантина выходного дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8138
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10.11.2020 22:49 Відповісти
О какой помощи оно бредит ???
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10.11.2020 22:55 Відповісти
Налоги поднимет?
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10.11.2020 22:56 Відповісти
Знову збільшать податки?
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10.11.2020 23:18 Відповісти
Мы в курсе...."поддержит" с помощью кассовых аппаратов...
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10.11.2020 23:21 Відповісти
Поддержка идет полным ходом-фискализация всего малого бизнеса. Плюс поднятие цен на энергоресурсы. Все для людей. Твари .
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11.11.2020 08:17 Відповісти
Закрыть всех холуёв олигархата и байдена на вечный карантин за колючей проволокой.
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11.11.2020 14:49 Відповісти
У премьера похоже словесное недержание обещаний.
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11.11.2020 15:10 Відповісти
 
 