Кабмін підтримає бізнес під час дії карантину вихідного дня, - Шмигаль
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Кабінет Міністрів України готовий підтримати підприємців під час дії карантину вихідного дня.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розуміємо, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу. Тому повною мірою відновимо та розширимо наступні програми підтримки:
- компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;
- виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;
- разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовуємо механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня", - написав Шмигаль.
11 листопада МОЗ представить зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня.
Шмигаль зазначив, що Кабмін після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи.
"Франція, Німеччина, Італія, Польща, Чехія та багато інших країн Європи один за одним оголошують про запровадження локдауну. Всі розуміють, що потрібно діяти, а карантинні заходи — це найбільш дієвий інструмент для розірвання ланцюгу захворювання та збереження життя людей", - додав прем'єр.
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А обещал 500 тыщ новых мест.
Ну хоть старых 450 тыщ сохранил своим невмешательством и то ладно )))
и да, я не ресторатор, там не работаю и отношения к ним не имею от слова - вообще!
Конечных мест под виряк занято 50%
На одного врача приходится 120 больных...при норме 20 дальше сообразить или разжевать?
Дай я угадаю, ты работаешь сам на себя- асинизатором!?