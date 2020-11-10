Карантин вихідного дня запровадять для зниження швидкості поширення коронавірусу, - Степанов

Навантаження на медичну систему має бути допустимим, саме тому уряд і планує запровадити карантин вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Щодо ситуації з COVID-19 у країні - продовжує поширюватися ця хвороба, продовжує зростати кількість хворих. Ми посилюємо карантинні заходи по всій країні, зокрема пропонуємо запровадити "карантин вихідного дня". Навіщо ми це робимо? Нам дуже важливо зупинити ту швидкість, з якою поширюється COVID-19", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, необхідно, щоб навантаження на медичну систему було допустимим.

"Це коли ми здатні надати медичну допомогу всім без винятку громадянам, попри те, де ці громадяни перебувають, у якій точці нашої країни - всім має бути надана медична допомога", - зазначив міністр.

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