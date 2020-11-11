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Распахивание земель разрушает климат, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Распахивание земель разрушает климат, - эксперт

В Украине в последние годы продолжается тотальное распахивание земли. А в Евросоюзе, между тем, площади сельскохозяйственных угодий существенно уменьшаются.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил председатель Украинской природоохранной группы (УПГ) Алексей Василюк. Он отмечает, что в вопросе распахивания земли "Украина разительно отличается от цивилизованных стран – того же Евросоюза, куда мы настойчиво стремимся".

Сейчас в Европе решительно реагируют на глобальные климатические изменения, – говорит Василюк. – Так, ЕС утвердил Стратегию по сохранению биоразнообразия, согласно которой в ближайшие 10 лет 30% сельхозугодий будут переведены в статус природных территорий и будут охраняться. Представьте – почти треть! Для Украины – это фантастика! Потому что у нас наоборот – последние остатки природы пытаются как можно скорее освоить. Ранее Украина на половину была занята степными ландшафтами. Но сегодня осталось не более трех процентов бывших степей. Да и с тех почти каждый 5-й квадратный метр был распахан только за последние 5-8 лет.

Эксперт отметил, что распашка земель очень серьезно влияет на изменение климата: "По расчетам ученых, с одного квадратного метра пашни в год "выбрасывается" в атмосферу 3 килограмма углерода. Если этот показатель умножить на распаханные площади на всей планете, то получится колоссальная цифра, считать которую никто и не стремится, потому что обществу невыгодно будет признать, что мы разрушили климат планеты, выращивая пищу и техническое сырье. И количество углерода, которое оказалось в атмосфере в результате распашки, на порядки больше выбросов заводов, электростанций или автомобилей".

Алексей Василюк обращает внимание на то, что Министерство охраны окружающей среды Украины в Национальном кадастре выбросов конкретно указывает, что в последние годы наибольший прирост выбросов в атмосферу вызывают именно новые распахивания. И это при том, что большинство пригодных территорий в Украине "пошли под плуг" еще во времена СССР. А сейчас уже распахивают то, что нельзя – склоны, берега рек... В этих местах пахать запрещено законодательством, но такие случаи происходят сотнями и постоянно.

Как правило – это банальный самозахват, – объясняет природоохранник. – Мы думаем, это связано с рынком земли. Хотя продавать ее еще нельзя, но владельцы паев уже готовятся к этому и мошеннически расширяют свои площади, имитируя что их земли – пашни, а не, например, пастбища. Скажем, будет покупать землю какая-то аграрная корпороция. Она не будет подробно разбираться на месте, где там склоны, где незаконно "дооранная" территория... Посмотрят на карте, сколько квадратных метров земли... Есть 10 тысяч гектаров – покупаем!

УПГ пытается отслеживать самозахват земель, отмечает Василюк. Только в этом году группа подала более 200 заявлений в правоохранительные органы. "Но мы не можем контролировать все и везде, – жалуется председатель УПГ. – Поэтому беремся за самые вопиющие случаи – например, распашка в заповедниках или заказниках. Также в последнее время местные общины поднимаются и сопротивляются захвату земель. Но нарушений, повторюсь, сотни. Иногда и виновных очень трудно найти. Как вот недавно на Черниговщине. Фермеры взяли в аренду пастбища – и перепахали. Фермеры те – не местные, их никто не знает. Задержали тракториста – он, конечно, говорит: меня наняли, я лишь выполнял заказ... Ситуация типична для всей Украины".
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Топ комментарии
+7
Необходимо заткнуть все вулканы. Там столько СО2 выбрасывается!!!!
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11.11.2020 10:42
+6
А в Евросоюзе, между тем, площади сельскохозяйственных угодий существенно уменьшаются.
А зачем им, если они закупят по дешовке сирье у отсталых стран типо Украины и Рашки? Да и в Европе и леса не вырезают и не продают за бугор. Зато когда в Украине подняли вопрос о запрете вывоза леса то в Европе подняли визг что НИЗЗЯ потому что не дадут кредит. Ето тем на заметку которые в пеной у рта доказывают что Европа *переживает* за екологию в Украине и поетому требует заплатить Ахметова *зеленые тарифы* и вернуть ТО автомобилей.
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11.11.2020 10:46
+4
Ыксперты: при ведении животноводства выделяются парниковые газы - мы все умрем!!!
Опять Ыксперты: при ведении растениеводства тоже выделяются парниковые газы - мы точно все умрем!!!

Все верно: если Ыкспертов недели 2 не кормить, то они точно все умрут.
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11.11.2020 10:50
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Всё оттуда же... Распахивание земель разрушает климат, - эксперт - Цензор.НЕТ 2328
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11.11.2020 10:43 Ответить
мясо не кушаем потепление землю не вспахивайте потепление..помрете от голода и сразу станет прохладно тем нуворишам что эту ахинею втюхивают за бабки...
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11.11.2020 10:52 Ответить
ЗЕ! ЗЕ! ЗЕ!!!
Новіє ліця ЗЕ!
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11.11.2020 10:43 Ответить
Надышался на пашне CO2?
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11.11.2020 10:45 Ответить
Привет клоунёнок!
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11.11.2020 10:46 Ответить
Привет, ботва. Распахивание земель разрушает климат, - эксперт - Цензор.НЕТ 9941
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11.11.2020 11:01 Ответить
Продолжай нас веселить.
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11.11.2020 11:05 Ответить
Распахивание земель разрушает климат, - эксперт - Цензор.НЕТ 7741
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11.11.2020 11:09 Ответить
юмор уровня ЗЕ!
а хером на пианино сможешь как твой бос?
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11.11.2020 11:13 Ответить
привет главный зебилоид цензора!
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11.11.2020 10:48 Ответить
Да ты туповат я погляжу, это у тебя от рождения или нажитое?
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11.11.2020 10:55 Ответить
шо ты там зэкаешь?
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11.11.2020 11:06 Ответить
Гавкати вже почав.
Тільки що не кусаєшся.
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11.11.2020 10:52 Ответить
Кому ты говно надо воняй себе мимо!
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11.11.2020 10:55 Ответить
Якщо в тебе "воняє", підмий дупу.
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11.11.2020 10:59 Ответить
если ты тупой - запишись к врачу пусть тебя в дурку оформят. Или ты уже там?
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11.11.2020 11:07 Ответить
Ти ж мене поруч із собою не бачиш?
Це означає, що я не "там". Распахивание земель разрушает климат, - эксперт - Цензор.НЕТ 8910
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11.11.2020 11:11 Ответить
возле меня зебилоиды не водяться.
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11.11.2020 11:14 Ответить
Насправді масове та постійне вирощування соняшнику стало для України катастрофою, бо соняшник висмоктує з землі воду на глибину до 2 метрів! Через це наші поля фактично загинули і виникає потреба шукати нові площі для вирощування соняшнику. Зараз соняшник вже саджають на півночі в Чернігівській області, там де його ніколи не саджали, бо на півдні вже всі землі виснажені і загроблені. Фермери Бесарабії закінчують життя самогубством через неврожаї та посуху! Влада абсолютно не контролює ситуацію і не вживає жодних заходів для відновлення ще радянських ірігаційних систем на півдні, для відновлення нормального агровиробництва!
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11.11.2020 10:46 Ответить
Наші люди хочуть увірвати гроші сьогодні, бо завтра може не наступити. Це дикунство, але з цим потрібно щось робити. Може власність на землю змінить ставлення до дикунського використання земель.
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11.11.2020 10:58 Ответить
От нафига ты этот бред платишь? Ты спец в агрономии? Или кроме школьного курса ботаники больше нечего? Экспертов вроде автора статьи начитался и спецом себя почувствовал?
Конкретно пару вопросов сколько фермеров Одесчины покончили с собой? В каких районах там же были поливные площади, что там выращивали,какие культуры и почему этот проект провалился?
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11.11.2020 11:36 Ответить
Ну мені приходилось вчити землеробство, ґрунтознавство, агрохімію, меліорацію, луги і пасовища, та ще багато чого.
Заглянь в кадастрову карту країни і побачиш, як Нижньосульському національному парку розорюють до самої Сули, як урочищі Злодійник злодії будують собі хатинки, як браконєри виловлюють рибу і нищать дичину.
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11.11.2020 12:00 Ответить
Друже,это уже совсем другая история, завязанная на местных продажных чиновников и не связана с слава богу почившим в бозе мелиоративными проэктами совка в южных областях и Бессарабии. Москали вон в Питере пол дамбы построили..теперь нюхает ВСЯ Балтика..у нас было бы ещё хуже!
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11.11.2020 12:24 Ответить
Коли від землі лише брати, а нічого не віддавати то буде - МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО.
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11.11.2020 12:47 Ответить
А кто с этим спорит? И севооборот ещё никто не отменял, другое дело кто и как его мониторит...но это уже совсем другая история...И ведь поле засеянное с нарушением под прилавок не спрячешь...было бы желание!
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11.11.2020 12:56 Ответить
Порошенко винуватий, шо тут ще думать, чого його вигоражуєш?
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11.11.2020 11:11 Ответить
***, ты и в сельском хозяйстве спец Розорювання земель руйнує клімат, - експерт - Цензор.НЕТ 9497
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11.11.2020 13:16 Ответить
Якщо Зексперти, то зрозуміло звідки
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11.11.2020 11:35 Ответить
Необходимо заткнуть все вулканы. Там столько СО2 выбрасывается!!!!
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11.11.2020 10:42 Ответить
звідки там той со2 візьметься, там тільки so2, інші окисли
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11.11.2020 11:13 Ответить
Да нет, основу вулканических газов составляет всё же водяные пары и углекислый газ. SO2 там как раз маловероятен, скорее H2S
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11.11.2020 11:40 Ответить
Можно, просто, меньше дышать. Распахивание земель разрушает климат, - эксперт - Цензор.НЕТ 8752
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11.11.2020 10:43 Ответить
Звідкіля беруться такі егсперди? То не углєрод с пашні вибрасиваєтся, а сєроводород у деяких таваріщей, які хотять прибрати землю до своїх рук.
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11.11.2020 10:44 Ответить
Правильно,Украина должна вернуться первобытно общинному строю. Об охране трудо и природы у нас можно много говорить. Этим не природа нужна,а только деньги.
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11.11.2020 10:45 Ответить
Нужна лотерея, которая определит 25000 семей, которые будут заниматься охотой и собирательством на территории прекрасной Украины будущего без энвайроментомерзских сельского хозяйства и промышленности.
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11.11.2020 11:17 Ответить
Война это мир, свобода это рабство)
Вот такие великие мыслители больше всего лезут управлять миром)
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11.11.2020 10:46 Ответить
А в Евросоюзе, между тем, площади сельскохозяйственных угодий существенно уменьшаются.
А зачем им, если они закупят по дешовке сирье у отсталых стран типо Украины и Рашки? Да и в Европе и леса не вырезают и не продают за бугор. Зато когда в Украине подняли вопрос о запрете вывоза леса то в Европе подняли визг что НИЗЗЯ потому что не дадут кредит. Ето тем на заметку которые в пеной у рта доказывают что Европа *переживает* за екологию в Украине и поетому требует заплатить Ахметова *зеленые тарифы* и вернуть ТО автомобилей.
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11.11.2020 10:46 Ответить
По дешевке они не закупят - есть мировые цены Розорювання земель руйнує клімат, - експерт - Цензор.НЕТ 9033
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11.11.2020 13:18 Ответить
Для сжигания 1 кг угля или дров расходуется более 2 кг кислорода. Автомобиль, проехавший 500 км, «съедает» годовую дыхательную норму человека. Один автомобиль за 2 часа работы поглощает столько кислорода, сколько дерево выделяет за 2 года. Самолёт, пролетевший 10 тыс. км, сжигает 30-50 т кислорода, что составляет суточное производство кислорода лесным массивом площадью 15-20 тыс. га.
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11.11.2020 10:49 Ответить
Представим себе прекрасный мир без транспорта.
На вторые сутки начнется голод в городах. Люди расползутся по селам, но скоро многие узнают, что их страны не способны обеспечить себя продовольствием. Через год страны, которые ранее могли кормить своих соседей, даже после привлечения дополнительных рабочих в сельское хозяйство, не смогут получить обычный для них урожай и массовый голод станет привычным и для их граждан.
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11.11.2020 11:01 Ответить
Ыксперты: при ведении животноводства выделяются парниковые газы - мы все умрем!!!
Опять Ыксперты: при ведении растениеводства тоже выделяются парниковые газы - мы точно все умрем!!!

Все верно: если Ыкспертов недели 2 не кормить, то они точно все умрут.
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11.11.2020 10:50 Ответить
Да шо там обсуждать если у его холдинги землю будут покупать по принципу Продается?-Покупаем! Не глядя, абы купить! Бизнес вкладывает бабло в основные средства производства не глядя!!! Феерический долбо**б!
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11.11.2020 10:59 Ответить
Чево?! Т.е. тотальная вырубка лесов, не санитарная, а промышленная, не разрушает климат, а вспахать и засеять - разрушает?
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11.11.2020 10:50 Ответить
Пусть этот икспэрд 30% бурьяна на своем участке разводит и спасает мир)
Хотя до такого треща может додумался только тот, у кого если и есть земля, то только на балконе)
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11.11.2020 10:51 Ответить
Вот только эксперд забыл сказать, что если в ЕС из этих земель делают охранняемые заповедники и парки, то у нас такой тип земли легко переводится в статус коммерческой и отдается застройщикам торговых центров и коттеджных участков.
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11.11.2020 10:55 Ответить
Представил торговый центр посреди леса и содрогнулся.
Если без шуток, то земли вокруг крупных городов в любом случае рано или поздно все уйдут под малоэтажную застройку. Во всем мире это так. Поэтому по хорошему её всю надо выставить на аукционы и закрыть этот вопрос навсегда. Но ведь основная часть с/х земель лежит весьма далеко от "цивилизации", и никаких ТРЦ и коттеджных участков там никогда не будет. Другое дело, что я не очень понимаю, почему поле, засеянное пшеницей, вдруг производит больше СО2, чем просто непаханный луг. Что-то лукавит этот господин "эксперт".
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11.11.2020 11:46 Ответить
Придесення все розорене до 3 метрів до берега Десни. Це просто варварство.
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11.11.2020 11:21 Ответить
Скоро дно будуть орати Розорювання земель руйнує клімат, - експерт - Цензор.НЕТ 7217
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11.11.2020 12:07 Ответить
И торговый центр на дне построят.
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11.11.2020 12:11 Ответить
Распахивание земель разрушает климат! И это главная причина обмеления рек и всеобщего ВЫСУШИВАНИЯ территории...
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11.11.2020 11:46 Ответить
тут не потрібно голослівно заявляти.
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11.11.2020 12:01 Ответить
Беспредельная вырубка лесов куда хуже, однако где большое бабло там тишина!Розорювання земель руйнує клімат, - експерт - Цензор.НЕТ 4694
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11.11.2020 12:09 Ответить
тишь, гладь и благодать
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11.11.2020 12:25 Ответить
За последние пять лет распахали все береговые луга.Да за это вешать надо. Розорювання земель руйнує клімат, - експерт - Цензор.НЕТ 374
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11.11.2020 12:18 Ответить
В порівнянні з Європою ми находимося на рівні камінного віку відносно сільськогосподарського виробництва. Зразу виникає питання - чому так відбувається?
Справа в тому, що в нас йде екстенсивний розвиток с/г виробництва, тобто за рахунок розширення орних земель. Відповідно в Європі розвиток с/г виробництва йде інтенсивним шляхом. тобто за рахунок зростання урожайності.
Загляніть в ГУГЛ і подивіться, яка урожайність у нас і у них.
Тому не можна довіряти землю жлобам, дилітантам, дебілам.
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11.11.2020 12:22 Ответить
В тебе потім це "висоурожайне" зерно навіть кури жерти не будуть)
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11.11.2020 12:45 Ответить
чого, правда роги можуть вирости той хто ті кури буде їсти.
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11.11.2020 13:49 Ответить
Щоб тонна хліба попала на стіл споживача потрібно спалити 150 літрів солярки!
Щоб виростити тонну пшениці потрібно сто тон води!
А тепер хай розумні дописувачі порахують скільки це со2 вилетить в атмосферу!
А розорювання земель катастрофічне і це призведе до опустинювання аж до північних областей України!!!
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11.11.2020 12:25 Ответить
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ТАКОГО ЗАКАЗА 12 ЛЕТ !)
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11.11.2020 12:44 Ответить
слабо понял, при чем здесь пахота к мировому потеплению
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11.11.2020 21:09 Ответить
 
 