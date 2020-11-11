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Розорювання земель руйнує клімат, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Розорювання земель руйнує клімат, - експерт

В Україні останніми роками триває тотальне розорювання землі. А в Євросоюзі, тим часом, площі сільськогосподарських угідь суттєво зменшуються.

Про це в коментарі 24 каналу заявив голова Української природоохоронної групи (УПГ) Олексій Василюк. Він зазначає, що в питанні розорювання землі "Україна разюче відрізняємося від цивілізованих країн – того ж Євросоюзу, куди ми наполегливо прагнемо".

Зараз у Європі рішуче реагують на глобальні кліматичні зміни, – каже Василюк. – Так, ЄС затвердив Стратегію щодо збереження біорізноманіття, згідно з якою протягом найближчих 10 років 30% сільгоспугідь будуть переведені в статус природних територій та охоронятимуться. Уявіть – майже третина! Для України – це фантастика! Бо у нас навпаки – останні залишки природи намагаються якнайскоріше освоїти. Раніше Україна на половину була зайнята степовими ландшафтами. Але на сьогодні лишилось не більше трьох відсотків колишніх степів. Та й з тих майже кожен 5-й квадратний метр був розораний лише за останні 5-8 років.

Експерт відзначив, що розорювання земель дуже серйозно впливає на зміну клімату: "За розрахунками науковців, з одно квадратного метра ріллі за рік "викидається" в атмосферу 3 кілограми вуглецю. Якщо цей показник помножити на розорані площі на всій планеті, то вийде колосальна цифра, рахувати яку ніхто і не прагне, бо суспільству не вигідно буде визнати, що ми зруйнували клімат планети, вирощуючи їжу і технічну сировину. І кількість вуглецю, що опинилась в атмосфері в результаті оранки, на порядки більша за викиди заводів, електростанцій чи автомобілів".

Олексій Василюк звертає увагу на те, що Міндовкілля України в Національному кадастрі викидів конкретно вказує, що останніми роками найбільший приріст викидів у атмосферу спричиняють саме нові розорювання. І це при тому, що більшість придатних територій в Україні "пішли під плуг" ще за часів СРСР. А нині вже розорють те, що не можна – схили, береги річок… В цих місцях орати заборонено законодавством, але такі випадки стаються сотнями і повсякчасно.

Як правило – це банальне самозахоплення, – пояснює природоохоронець. – Ми думаємо, це пов’язано з ринком землі. Хоч продавати її ще не можна, але власники паїв уже готуються до цього і шахрайськи розширяють свої площі, імітуючи що їхні землі – рілля, а не, наприклад, пасовища. Скажімо, куплятиме землю якась аграрна корпороція. Вона не буде детально розбиратися на місці, де там схили, де незаконно "доорана" територія… Подивляться на карті, скільки є квадратних метрів землі… Є 10 тисяч гектарів – купляємо!

УПГ намагається відслідковувати самозахоплення земель, відзначає Василюк. Тільки цього року группа подала більше 200 заяв до правоохоронних органів. "Але ми не можемо контролювати все і всюди, – бідкається голова УПГ. – Тому беремося за самі кричущі випадки – наприклад, розорювання в заповідниках чи заказниках. Також останнім часом місцеві громади піднімаються і чинять спротив захопленню земель. Але порушень, повторюся, сотні. Іноді й винних дуже важко знайти. Як от нещодавно було на Чернігівщині. Фермери взяли в аренду пасовища – і переорали. Фермери ті – не місцеві, їх ніхто не знає. Затримали тракториста – він, звісно, говорить: мене найняли, я лише виконував замовлення… Ситуація типова для всієї України".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Необходимо заткнуть все вулканы. Там столько СО2 выбрасывается!!!!
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11.11.2020 10:42
+6
А в Евросоюзе, между тем, площади сельскохозяйственных угодий существенно уменьшаются.
А зачем им, если они закупят по дешовке сирье у отсталых стран типо Украины и Рашки? Да и в Европе и леса не вырезают и не продают за бугор. Зато когда в Украине подняли вопрос о запрете вывоза леса то в Европе подняли визг что НИЗЗЯ потому что не дадут кредит. Ето тем на заметку которые в пеной у рта доказывают что Европа *переживает* за екологию в Украине и поетому требует заплатить Ахметова *зеленые тарифы* и вернуть ТО автомобилей.
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11.11.2020 10:46
+4
Ыксперты: при ведении животноводства выделяются парниковые газы - мы все умрем!!!
Опять Ыксперты: при ведении растениеводства тоже выделяются парниковые газы - мы точно все умрем!!!

Все верно: если Ыкспертов недели 2 не кормить, то они точно все умрут.
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11.11.2020 10:50
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Всё оттуда же... Распахивание земель разрушает климат, - эксперт - Цензор.НЕТ 2328
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11.11.2020 10:43 Відповісти
мясо не кушаем потепление землю не вспахивайте потепление..помрете от голода и сразу станет прохладно тем нуворишам что эту ахинею втюхивают за бабки...
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11.11.2020 10:52 Відповісти
ЗЕ! ЗЕ! ЗЕ!!!
Новіє ліця ЗЕ!
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11.11.2020 10:43 Відповісти
Надышался на пашне CO2?
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11.11.2020 10:45 Відповісти
Привет клоунёнок!
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11.11.2020 10:46 Відповісти
Привет, ботва. Распахивание земель разрушает климат, - эксперт - Цензор.НЕТ 9941
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11.11.2020 11:01 Відповісти
Продолжай нас веселить.
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11.11.2020 11:05 Відповісти
Распахивание земель разрушает климат, - эксперт - Цензор.НЕТ 7741
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11.11.2020 11:09 Відповісти
юмор уровня ЗЕ!
а хером на пианино сможешь как твой бос?
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11.11.2020 11:13 Відповісти
привет главный зебилоид цензора!
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11.11.2020 10:48 Відповісти
Да ты туповат я погляжу, это у тебя от рождения или нажитое?
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11.11.2020 10:55 Відповісти
шо ты там зэкаешь?
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11.11.2020 11:06 Відповісти
Гавкати вже почав.
Тільки що не кусаєшся.
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11.11.2020 10:52 Відповісти
Кому ты говно надо воняй себе мимо!
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11.11.2020 10:55 Відповісти
Якщо в тебе "воняє", підмий дупу.
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11.11.2020 10:59 Відповісти
если ты тупой - запишись к врачу пусть тебя в дурку оформят. Или ты уже там?
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11.11.2020 11:07 Відповісти
Ти ж мене поруч із собою не бачиш?
Це означає, що я не "там". Распахивание земель разрушает климат, - эксперт - Цензор.НЕТ 8910
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11.11.2020 11:11 Відповісти
возле меня зебилоиды не водяться.
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11.11.2020 11:14 Відповісти
Насправді масове та постійне вирощування соняшнику стало для України катастрофою, бо соняшник висмоктує з землі воду на глибину до 2 метрів! Через це наші поля фактично загинули і виникає потреба шукати нові площі для вирощування соняшнику. Зараз соняшник вже саджають на півночі в Чернігівській області, там де його ніколи не саджали, бо на півдні вже всі землі виснажені і загроблені. Фермери Бесарабії закінчують життя самогубством через неврожаї та посуху! Влада абсолютно не контролює ситуацію і не вживає жодних заходів для відновлення ще радянських ірігаційних систем на півдні, для відновлення нормального агровиробництва!
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11.11.2020 10:46 Відповісти
Наші люди хочуть увірвати гроші сьогодні, бо завтра може не наступити. Це дикунство, але з цим потрібно щось робити. Може власність на землю змінить ставлення до дикунського використання земель.
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11.11.2020 10:58 Відповісти
От нафига ты этот бред платишь? Ты спец в агрономии? Или кроме школьного курса ботаники больше нечего? Экспертов вроде автора статьи начитался и спецом себя почувствовал?
Конкретно пару вопросов сколько фермеров Одесчины покончили с собой? В каких районах там же были поливные площади, что там выращивали,какие культуры и почему этот проект провалился?
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11.11.2020 11:36 Відповісти
Ну мені приходилось вчити землеробство, ґрунтознавство, агрохімію, меліорацію, луги і пасовища, та ще багато чого.
Заглянь в кадастрову карту країни і побачиш, як Нижньосульському національному парку розорюють до самої Сули, як урочищі Злодійник злодії будують собі хатинки, як браконєри виловлюють рибу і нищать дичину.
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11.11.2020 12:00 Відповісти
Друже,это уже совсем другая история, завязанная на местных продажных чиновников и не связана с слава богу почившим в бозе мелиоративными проэктами совка в южных областях и Бессарабии. Москали вон в Питере пол дамбы построили..теперь нюхает ВСЯ Балтика..у нас было бы ещё хуже!
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11.11.2020 12:24 Відповісти
Коли від землі лише брати, а нічого не віддавати то буде - МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО.
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11.11.2020 12:47 Відповісти
А кто с этим спорит? И севооборот ещё никто не отменял, другое дело кто и как его мониторит...но это уже совсем другая история...И ведь поле засеянное с нарушением под прилавок не спрячешь...было бы желание!
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11.11.2020 12:56 Відповісти
Порошенко винуватий, шо тут ще думать, чого його вигоражуєш?
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11.11.2020 11:11 Відповісти
***, ты и в сельском хозяйстве спец Розорювання земель руйнує клімат, - експерт - Цензор.НЕТ 9497
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11.11.2020 13:16 Відповісти
Якщо Зексперти, то зрозуміло звідки
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11.11.2020 11:35 Відповісти
Необходимо заткнуть все вулканы. Там столько СО2 выбрасывается!!!!
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11.11.2020 10:42 Відповісти
звідки там той со2 візьметься, там тільки so2, інші окисли
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11.11.2020 11:13 Відповісти
Да нет, основу вулканических газов составляет всё же водяные пары и углекислый газ. SO2 там как раз маловероятен, скорее H2S
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11.11.2020 11:40 Відповісти
Можно, просто, меньше дышать. Распахивание земель разрушает климат, - эксперт - Цензор.НЕТ 8752
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11.11.2020 10:43 Відповісти
Звідкіля беруться такі егсперди? То не углєрод с пашні вибрасиваєтся, а сєроводород у деяких таваріщей, які хотять прибрати землю до своїх рук.
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11.11.2020 10:44 Відповісти
Правильно,Украина должна вернуться первобытно общинному строю. Об охране трудо и природы у нас можно много говорить. Этим не природа нужна,а только деньги.
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11.11.2020 10:45 Відповісти
Нужна лотерея, которая определит 25000 семей, которые будут заниматься охотой и собирательством на территории прекрасной Украины будущего без энвайроментомерзских сельского хозяйства и промышленности.
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11.11.2020 11:17 Відповісти
Война это мир, свобода это рабство)
Вот такие великие мыслители больше всего лезут управлять миром)
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11.11.2020 10:46 Відповісти
А в Евросоюзе, между тем, площади сельскохозяйственных угодий существенно уменьшаются.
А зачем им, если они закупят по дешовке сирье у отсталых стран типо Украины и Рашки? Да и в Европе и леса не вырезают и не продают за бугор. Зато когда в Украине подняли вопрос о запрете вывоза леса то в Европе подняли визг что НИЗЗЯ потому что не дадут кредит. Ето тем на заметку которые в пеной у рта доказывают что Европа *переживает* за екологию в Украине и поетому требует заплатить Ахметова *зеленые тарифы* и вернуть ТО автомобилей.
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11.11.2020 10:46 Відповісти
По дешевке они не закупят - есть мировые цены Розорювання земель руйнує клімат, - експерт - Цензор.НЕТ 9033
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11.11.2020 13:18 Відповісти
Для сжигания 1 кг угля или дров расходуется более 2 кг кислорода. Автомобиль, проехавший 500 км, «съедает» годовую дыхательную норму человека. Один автомобиль за 2 часа работы поглощает столько кислорода, сколько дерево выделяет за 2 года. Самолёт, пролетевший 10 тыс. км, сжигает 30-50 т кислорода, что составляет суточное производство кислорода лесным массивом площадью 15-20 тыс. га.
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11.11.2020 10:49 Відповісти
Представим себе прекрасный мир без транспорта.
На вторые сутки начнется голод в городах. Люди расползутся по селам, но скоро многие узнают, что их страны не способны обеспечить себя продовольствием. Через год страны, которые ранее могли кормить своих соседей, даже после привлечения дополнительных рабочих в сельское хозяйство, не смогут получить обычный для них урожай и массовый голод станет привычным и для их граждан.
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11.11.2020 11:01 Відповісти
Ыксперты: при ведении животноводства выделяются парниковые газы - мы все умрем!!!
Опять Ыксперты: при ведении растениеводства тоже выделяются парниковые газы - мы точно все умрем!!!

Все верно: если Ыкспертов недели 2 не кормить, то они точно все умрут.
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11.11.2020 10:50 Відповісти
Да шо там обсуждать если у его холдинги землю будут покупать по принципу Продается?-Покупаем! Не глядя, абы купить! Бизнес вкладывает бабло в основные средства производства не глядя!!! Феерический долбо**б!
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11.11.2020 10:59 Відповісти
Чево?! Т.е. тотальная вырубка лесов, не санитарная, а промышленная, не разрушает климат, а вспахать и засеять - разрушает?
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11.11.2020 10:50 Відповісти
Пусть этот икспэрд 30% бурьяна на своем участке разводит и спасает мир)
Хотя до такого треща может додумался только тот, у кого если и есть земля, то только на балконе)
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11.11.2020 10:51 Відповісти
Вот только эксперд забыл сказать, что если в ЕС из этих земель делают охранняемые заповедники и парки, то у нас такой тип земли легко переводится в статус коммерческой и отдается застройщикам торговых центров и коттеджных участков.
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11.11.2020 10:55 Відповісти
Представил торговый центр посреди леса и содрогнулся.
Если без шуток, то земли вокруг крупных городов в любом случае рано или поздно все уйдут под малоэтажную застройку. Во всем мире это так. Поэтому по хорошему её всю надо выставить на аукционы и закрыть этот вопрос навсегда. Но ведь основная часть с/х земель лежит весьма далеко от "цивилизации", и никаких ТРЦ и коттеджных участков там никогда не будет. Другое дело, что я не очень понимаю, почему поле, засеянное пшеницей, вдруг производит больше СО2, чем просто непаханный луг. Что-то лукавит этот господин "эксперт".
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11.11.2020 11:46 Відповісти
Придесення все розорене до 3 метрів до берега Десни. Це просто варварство.
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11.11.2020 11:21 Відповісти
Скоро дно будуть орати Розорювання земель руйнує клімат, - експерт - Цензор.НЕТ 7217
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11.11.2020 12:07 Відповісти
И торговый центр на дне построят.
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11.11.2020 12:11 Відповісти
Распахивание земель разрушает климат! И это главная причина обмеления рек и всеобщего ВЫСУШИВАНИЯ территории...
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11.11.2020 11:46 Відповісти
тут не потрібно голослівно заявляти.
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11.11.2020 12:01 Відповісти
Беспредельная вырубка лесов куда хуже, однако где большое бабло там тишина!Розорювання земель руйнує клімат, - експерт - Цензор.НЕТ 4694
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11.11.2020 12:09 Відповісти
тишь, гладь и благодать
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11.11.2020 12:25 Відповісти
За последние пять лет распахали все береговые луга.Да за это вешать надо. Розорювання земель руйнує клімат, - експерт - Цензор.НЕТ 374
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11.11.2020 12:18 Відповісти
В порівнянні з Європою ми находимося на рівні камінного віку відносно сільськогосподарського виробництва. Зразу виникає питання - чому так відбувається?
Справа в тому, що в нас йде екстенсивний розвиток с/г виробництва, тобто за рахунок розширення орних земель. Відповідно в Європі розвиток с/г виробництва йде інтенсивним шляхом. тобто за рахунок зростання урожайності.
Загляніть в ГУГЛ і подивіться, яка урожайність у нас і у них.
Тому не можна довіряти землю жлобам, дилітантам, дебілам.
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11.11.2020 12:22 Відповісти
В тебе потім це "висоурожайне" зерно навіть кури жерти не будуть)
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11.11.2020 12:45 Відповісти
чого, правда роги можуть вирости той хто ті кури буде їсти.
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11.11.2020 13:49 Відповісти
Щоб тонна хліба попала на стіл споживача потрібно спалити 150 літрів солярки!
Щоб виростити тонну пшениці потрібно сто тон води!
А тепер хай розумні дописувачі порахують скільки це со2 вилетить в атмосферу!
А розорювання земель катастрофічне і це призведе до опустинювання аж до північних областей України!!!
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11.11.2020 12:25 Відповісти
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ТАКОГО ЗАКАЗА 12 ЛЕТ !)
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11.11.2020 12:44 Відповісти
слабо понял, при чем здесь пахота к мировому потеплению
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11.11.2020 21:09 Відповісти
 
 