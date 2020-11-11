Розорювання земель руйнує клімат, - експерт
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В Україні останніми роками триває тотальне розорювання землі. А в Євросоюзі, тим часом, площі сільськогосподарських угідь суттєво зменшуються.
Про це в коментарі 24 каналу заявив голова Української природоохоронної групи (УПГ) Олексій Василюк. Він зазначає, що в питанні розорювання землі "Україна разюче відрізняємося від цивілізованих країн – того ж Євросоюзу, куди ми наполегливо прагнемо".
Зараз у Європі рішуче реагують на глобальні кліматичні зміни, – каже Василюк. – Так, ЄС затвердив Стратегію щодо збереження біорізноманіття, згідно з якою протягом найближчих 10 років 30% сільгоспугідь будуть переведені в статус природних територій та охоронятимуться. Уявіть – майже третина! Для України – це фантастика! Бо у нас навпаки – останні залишки природи намагаються якнайскоріше освоїти. Раніше Україна на половину була зайнята степовими ландшафтами. Але на сьогодні лишилось не більше трьох відсотків колишніх степів. Та й з тих майже кожен 5-й квадратний метр був розораний лише за останні 5-8 років.
Експерт відзначив, що розорювання земель дуже серйозно впливає на зміну клімату: "За розрахунками науковців, з одно квадратного метра ріллі за рік "викидається" в атмосферу 3 кілограми вуглецю. Якщо цей показник помножити на розорані площі на всій планеті, то вийде колосальна цифра, рахувати яку ніхто і не прагне, бо суспільству не вигідно буде визнати, що ми зруйнували клімат планети, вирощуючи їжу і технічну сировину. І кількість вуглецю, що опинилась в атмосфері в результаті оранки, на порядки більша за викиди заводів, електростанцій чи автомобілів".
Олексій Василюк звертає увагу на те, що Міндовкілля України в Національному кадастрі викидів конкретно вказує, що останніми роками найбільший приріст викидів у атмосферу спричиняють саме нові розорювання. І це при тому, що більшість придатних територій в Україні "пішли під плуг" ще за часів СРСР. А нині вже розорють те, що не можна – схили, береги річок… В цих місцях орати заборонено законодавством, але такі випадки стаються сотнями і повсякчасно.
Як правило – це банальне самозахоплення, – пояснює природоохоронець. – Ми думаємо, це пов’язано з ринком землі. Хоч продавати її ще не можна, але власники паїв уже готуються до цього і шахрайськи розширяють свої площі, імітуючи що їхні землі – рілля, а не, наприклад, пасовища. Скажімо, куплятиме землю якась аграрна корпороція. Вона не буде детально розбиратися на місці, де там схили, де незаконно "доорана" територія… Подивляться на карті, скільки є квадратних метрів землі… Є 10 тисяч гектарів – купляємо!
УПГ намагається відслідковувати самозахоплення земель, відзначає Василюк. Тільки цього року группа подала більше 200 заяв до правоохоронних органів. "Але ми не можемо контролювати все і всюди, – бідкається голова УПГ. – Тому беремося за самі кричущі випадки – наприклад, розорювання в заповідниках чи заказниках. Також останнім часом місцеві громади піднімаються і чинять спротив захопленню земель. Але порушень, повторюся, сотні. Іноді й винних дуже важко знайти. Як от нещодавно було на Чернігівщині. Фермери взяли в аренду пасовища – і переорали. Фермери ті – не місцеві, їх ніхто не знає. Затримали тракториста – він, звісно, говорить: мене найняли, я лише виконував замовлення… Ситуація типова для всієї України".
Будь ласка, зачекайте...
Новіє ліця ЗЕ!
а хером на пианино сможешь как твой бос?
Тільки що не кусаєшся.
Це означає, що я не "там".
Конкретно пару вопросов сколько фермеров Одесчины покончили с собой? В каких районах там же были поливные площади, что там выращивали,какие культуры и почему этот проект провалился?
Заглянь в кадастрову карту країни і побачиш, як Нижньосульському національному парку розорюють до самої Сули, як урочищі Злодійник злодії будують собі хатинки, як браконєри виловлюють рибу і нищать дичину.
Вот такие великие мыслители больше всего лезут управлять миром)
А зачем им, если они закупят по дешовке сирье у отсталых стран типо Украины и Рашки? Да и в Европе и леса не вырезают и не продают за бугор. Зато когда в Украине подняли вопрос о запрете вывоза леса то в Европе подняли визг что НИЗЗЯ потому что не дадут кредит. Ето тем на заметку которые в пеной у рта доказывают что Европа *переживает* за екологию в Украине и поетому требует заплатить Ахметова *зеленые тарифы* и вернуть ТО автомобилей.
На вторые сутки начнется голод в городах. Люди расползутся по селам, но скоро многие узнают, что их страны не способны обеспечить себя продовольствием. Через год страны, которые ранее могли кормить своих соседей, даже после привлечения дополнительных рабочих в сельское хозяйство, не смогут получить обычный для них урожай и массовый голод станет привычным и для их граждан.
Опять Ыксперты: при ведении растениеводства тоже выделяются парниковые газы - мы точно все умрем!!!
Все верно: если Ыкспертов недели 2 не кормить, то они точно все умрут.
Хотя до такого треща может додумался только тот, у кого если и есть земля, то только на балконе)
Если без шуток, то земли вокруг крупных городов в любом случае рано или поздно все уйдут под малоэтажную застройку. Во всем мире это так. Поэтому по хорошему её всю надо выставить на аукционы и закрыть этот вопрос навсегда. Но ведь основная часть с/х земель лежит весьма далеко от "цивилизации", и никаких ТРЦ и коттеджных участков там никогда не будет. Другое дело, что я не очень понимаю, почему поле, засеянное пшеницей, вдруг производит больше СО2, чем просто непаханный луг. Что-то лукавит этот господин "эксперт".
Справа в тому, що в нас йде екстенсивний розвиток с/г виробництва, тобто за рахунок розширення орних земель. Відповідно в Європі розвиток с/г виробництва йде інтенсивним шляхом. тобто за рахунок зростання урожайності.
Загляніть в ГУГЛ і подивіться, яка урожайність у нас і у них.
Тому не можна довіряти землю жлобам, дилітантам, дебілам.
Щоб виростити тонну пшениці потрібно сто тон води!
А тепер хай розумні дописувачі порахують скільки це со2 вилетить в атмосферу!
А розорювання земель катастрофічне і це призведе до опустинювання аж до північних областей України!!!