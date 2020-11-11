Из-за пандемии COVID-19 в Германии были отменены почти миллион пассажирских авиарейсов

Из-за пандемии COVID-19 с 1 марта в Германии был отменен почти миллион пассажирских авиарейсов. Таким образом, пассажиропоток в годовом исчислении снизился на 83 %.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает Европейская организация по безопасности полетов Eurocontrol во вторник, 10 ноября.

Больше всего от локдаунов в Германии и в других странах мира потерпел аэропорт Берлин-Тегель, у которого самый высокий показатель снижения пассажиропотока - 83%. В аэропорту Франкфурта-на-Майне за это время, по данным Eurocontrol, было на 62% самолетов меньше, чем обычно в этот период.

Что касается авиакомпаний, то сейчас лидерство в перелетах держит Lufthansa, которая на прошлой неделе имела в среднем в Германии 383 взлетов и посадок в день. Между тем это составляет лишь 68% показателей, которые были у авиакомпании в эту же календарную неделю в 2019 г.. В то же время самолеты немецкой почты DHL за предыдущую неделю в среднем осуществляли 115 взлетов и посадок ежедневно в Германии, что составляло на 14 % больше полетов в целом по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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Как сообщалось, 6 ноября правительство Германии объявило, что планирует поддержать финансово авиационную отрасль, которая в этом году существенно пострадала от введенных из-за пандемии COVID-19 локдаунов и сокращения количества авиаперевозок. Предоставление финансовой помощи аэропортам в размере один миллиард евро должны до конца этого года обсудить федеральное правительство и правительства федеральных земель.