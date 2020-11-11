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Новости Происшествия
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Киев (24537) прокуратура (4867) хищение (657)

Сотрудница столичного банка похитила у клиентов 12,3 млн грн, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудница столичного банка похитила у клиентов 12,3 млн грн, - прокуратура

В Киеве разоблачили замдиректора регионального отделения банка, которая в течение двух лет присваивала средства по депозитным договорам на общую сумму 12,3 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, Киевской местной прокуратурой № 10 направлен в Шевченковский районный суд г. Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора регионального отделения банка по факту завладения средствами вкладчиков в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Согласно материалам следствия, в течение 2013-2014 годов заместитель директора регионального отделения банка с целью создания впечатления перед клиентами действия правомочности по депозитным вкладам предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, подтверждающие принадлежность передачи банку средств по депозитным договорам.

В дальнейшем полученные от клиентов средства обвиняемая не учитывала должным образом, а присваивала и использовала их по своему усмотрению.

Таким образом незаконными действиями заместителя директора регионального отделения банка причинен ущерб клиентам банка на общую сумму 12,3 млн грн.

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По результатам предварительного расследования бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
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Работала в банке! Значит присвоила деньги банка!!! А не клиентов банка!
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11.11.2020 12:10 Ответить
В банк гроші не заходили, точніше не доходили, а інше ще доведеться доводити в суді.
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11.11.2020 12:25 Ответить
Хіба вона одна така, що тирять гроші і ніякої відповідальності.
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11.11.2020 12:15 Ответить
в нашей стране увы много всякого говна типа зебилов,ватников и прочьих маргиналов
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11.11.2020 12:19 Ответить
Какого банка?
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11.11.2020 12:48 Ответить
Да какая разница! Співробітниця столичного банку викрала у клієнтів 12,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5115
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11.11.2020 13:01 Ответить
КАКОГО БАНКА?
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11.11.2020 13:00 Ответить
я завидую я б в атб просадил и инет магазах и на олх и на изи ..молодец
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11.11.2020 13:18 Ответить
Микола Романюк 6219c57e Москаль?
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11.11.2020 21:08 Ответить
 
 