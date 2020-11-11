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Співробітниця столичного банку викрала у клієнтів 12,3 млн грн, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Співробітниця столичного банку викрала у клієнтів 12,3 млн грн, - прокуратура

У Києві викрили заступницю директора регіонального відділення банку, яка протягом двох років привласнювала кошти за депозитними договорами на загальну суму 12,3 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт щодо колишнього заступника директора регіонального відділення банку за фактом заволодіння коштами вкладників в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2013-2014 років заступник директора регіонального відділення банку з метою створення уяви перед клієнтами чинності правочинів про депозитні вклади, надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами.

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У подальшому отримані від клієнтів кошти обвинувачена не обліковувала належним чином, а привласнювала та використовувала на власний розсуд.

Таким чином незаконними діями заступника директора регіонального відділення банку заподіяно збитків клієнтам банку на загальну суму 12 300 000 грн.

За наслідками досудового розслідування колишній співробітниці банку пред’явлено обвинувачення за ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Автор: Анастасія Потіха
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Работала в банке! Значит присвоила деньги банка!!! А не клиентов банка!
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11.11.2020 12:10 Відповісти
В банк гроші не заходили, точніше не доходили, а інше ще доведеться доводити в суді.
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11.11.2020 12:25 Відповісти
Хіба вона одна така, що тирять гроші і ніякої відповідальності.
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11.11.2020 12:15 Відповісти
в нашей стране увы много всякого говна типа зебилов,ватников и прочьих маргиналов
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11.11.2020 12:19 Відповісти
Какого банка?
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11.11.2020 12:48 Відповісти
Да какая разница! Співробітниця столичного банку викрала у клієнтів 12,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5115
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11.11.2020 13:01 Відповісти
КАКОГО БАНКА?
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11.11.2020 13:00 Відповісти
я завидую я б в атб просадил и инет магазах и на олх и на изи ..молодец
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11.11.2020 13:18 Відповісти
Микола Романюк 6219c57e Москаль?
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11.11.2020 21:08 Відповісти
 
 