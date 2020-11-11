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Новости Политика Украины
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По итогам аудита "Нафтогаза" СБУ сейчас проводит расследование, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По итогам аудита

Служба безопасности Украины проводит расследование по итогам аудита Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", проведенного Государственной аудиторской службы, по завершении которого будут обнародованы результаты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом в эфире "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Действительно был проведен аудит. Есть результаты Государственной аудиторской службы. Результаты негативные. Часть мы видели уже в средства массовой информации, но там были представлены некорректные материалы. По итогам аудита СБУ сейчас проводит соответствующее расследование, результаты будут обнародованы", - сказал глава правительства.

Премьер отметил, что за негативные результаты в финансовой отчетности госкомпаний ответственность понесут правление, руководители и, в частности, наблюдательные советы.

"Ответственность несет правление, руководители. Все это прописано в уставах. И всех людей, которые условно могут быть виноватыми в каких-то нарушениях, легко определить и указать на их ответственность. И они не могут сказать: "Нам позвонили из Кабмина, это политически необходимое решение". Эти предприятия являются самостоятельными субъектами экономической активности", - подчеркнул Шмыгаль.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Якось дивно виходить - як тільки змінилась влада зразу держпідприємства стали збитковими. Я вважаю що це випадковість.))
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11.11.2020 12:21 Ответить
конечно всё убыточное, даже гидроэлектростанции стали убыточные, зато угольные котлы дяди ахмэта имеют стабильную прибыть.
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11.11.2020 12:54 Ответить
Ви помилилися. Підприємства залишилися прибутковими з від'ємним прибутком. Причому таким, що "зростає" в мінус За підсумками аудиту "Нафтогазу" СБУ зараз проводить розслідування, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1170
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11.11.2020 13:04 Ответить
СБУ? Опять? Ну, понятно. В "Нафтогазе" в кого не плюнь (в смысле топы) - миллионер. Долларовый. Конечно ... только СБУ.
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11.11.2020 12:23 Ответить
В результате газ для населения подешевеет ? Или просто в цирковой казне мыши последнее доедают ? По итогам аудита "Нафтогаза" СБУ сейчас проводит расследование, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2387
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11.11.2020 12:23 Ответить
конечно газ подешевеет и возле каждого дома поставят насос и сотрудник нафтогаза будет качать вручную и за каждый закаченный куб газа в частный дом будет брать плату, я представляю это так.
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11.11.2020 12:51 Ответить
Коли ви купуєте шоколадку, ви платите окремо за обгортку?
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11.11.2020 13:01 Ответить
буцімто в цій країні ціна газу для населення колись залежала від якихось розслідувань? все залежить виключно від сезонної тупизни народонаселення країни з одного боку і безмірної ссученості виродків у керівництві нафтогазом з іншого боку.
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11.11.2020 15:18 Ответить
Это месть фсбу нафтогазу, за то что коболевы-витренки отимели кацапов в стокгольмском суде на 3 лярда
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11.11.2020 14:25 Ответить
 
 