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Новини Політика України
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аудит (218) Нафтогаз (1243) СБУ (10030) Денис Шмигаль (2699)

За підсумками аудиту "Нафтогазу" СБУ зараз проводить розслідування, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За підсумками аудиту

Служба безпеки України проводить розслідування за підсумками аудиту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", проведеного Державною аудиторською службою, після закінчення якого будуть оприлюднені результати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дійсно був проведений аудит. Є результати Державної аудиторської служби. Результати негативні. Частину ми бачили вже в засобах масової інформації, але там були представлені некоректні матеріали. За підсумками аудиту СБУ зараз проводить відповідне розслідування, результати будуть оприлюднені", - сказав глава уряду.

Прем'єр зазначив, що за негативні результати у фінансовій звітності держкомпаній відповідальність понесуть правління, керівники та, зокрема, наглядові ради.

"Відповідальність несе правління, керівники. Все це прописано в статутах. І всіх людей, які умовно можуть бути винними в якихось порушеннях, легко визначити та вказати на їхню відповідальність. І вони не можуть сказати: "Нам подзвонили з Кабміну, це політично необхідне рішення". Ці підприємства є самостійними суб'єктами економічної активності", - підкреслив Шмигаль.

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Автор: Наталя Джума
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Якось дивно виходить - як тільки змінилась влада зразу держпідприємства стали збитковими. Я вважаю що це випадковість.))
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11.11.2020 12:21 Відповісти
конечно всё убыточное, даже гидроэлектростанции стали убыточные, зато угольные котлы дяди ахмэта имеют стабильную прибыть.
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11.11.2020 12:54 Відповісти
Ви помилилися. Підприємства залишилися прибутковими з від'ємним прибутком. Причому таким, що "зростає" в мінус За підсумками аудиту "Нафтогазу" СБУ зараз проводить розслідування, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1170
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11.11.2020 13:04 Відповісти
СБУ? Опять? Ну, понятно. В "Нафтогазе" в кого не плюнь (в смысле топы) - миллионер. Долларовый. Конечно ... только СБУ.
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11.11.2020 12:23 Відповісти
В результате газ для населения подешевеет ? Или просто в цирковой казне мыши последнее доедают ? По итогам аудита "Нафтогаза" СБУ сейчас проводит расследование, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2387
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11.11.2020 12:23 Відповісти
конечно газ подешевеет и возле каждого дома поставят насос и сотрудник нафтогаза будет качать вручную и за каждый закаченный куб газа в частный дом будет брать плату, я представляю это так.
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11.11.2020 12:51 Відповісти
Коли ви купуєте шоколадку, ви платите окремо за обгортку?
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11.11.2020 13:01 Відповісти
буцімто в цій країні ціна газу для населення колись залежала від якихось розслідувань? все залежить виключно від сезонної тупизни народонаселення країни з одного боку і безмірної ссученості виродків у керівництві нафтогазом з іншого боку.
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11.11.2020 15:18 Відповісти
Это месть фсбу нафтогазу, за то что коболевы-витренки отимели кацапов в стокгольмском суде на 3 лярда
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11.11.2020 14:25 Відповісти
 
 