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Новости Политика Украины
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реформы (3866) Верланов Сергей (114)

"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политический климат в Украине резко изменился после шести лет несовершенного прогресса после Революции Достоинства 2014 года. За последние месяцы страна сошла с пути реформ и вернула немало худших практик токсичного прошлого.

 Теперь ситуация грозит скатиться в нечто вроде коррупционного хаоса. Об этом в колонке для Atlantic Council пишет экс-глава ГНС Украины Сергей Верланов.

"В течение последних шести лет тысячи молодых украинцев приостановили карьеру ради возможности изменить свою страну - шанс, который выпадает раз в жизни. Некоторые заняли государственные должности сразу после Революции Достоинства. Другие сделали это во время более поздних правительств Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука. К сожалению, этот период идеализма и оптимизма закончился. На их место пришли чиновники с совершенно другим набором ценностей. Большинство сторонников реформ и либеральных, прозападных взглядов полностью вытеснены из госсектора. Некоторых теперь незаконно преследуют спецслужбы", - отмечает автор колонки.

По его мнению, в стране все было сделано для того, чтобы отбить охоту у лучших талантов страны участвовать в органах управления. В частности, в список факторов сдерживания относятся намеренно неконкурентоспособны зарплаты, сфабрикованные уголовные дела и нападения со стороны подконтрольных олигархам украинских мейнстримных СМИ.

"Чуть больше года назад президент Зеленский имел уникальный шанс кардинально изменить страну. Его беспрецедентная победа на президентских выборах в апреле 2019 году в Украине вместе с не менее впечатляющим триумфом партии "Слуга народа" на парламентских выборах через три месяца предоставили замечательную возможность осуществить программу смелых и вполне возможно болезненных реформ. Но Украина двинулась в совершенно другом направлении. Президент, который баллотировался с размытой, но в целом реформистской программой, уничтожил большинство скромных успехов, которые были сделаны до него. За последние восемь месяцев Украина откатилась на восемь лет назад", - отмечает Сергей Верланов.

Автор уверен, что решающую роль в такой трансформации сыграли олигархи. Их почти полный контроль над украинским СМИ позволил маргинализировать и дискредитировать демократические силы, а влияние на государственную службу, правоохранительные органы, бизнес и судебную власть позволил им саботировать, блокировать, подавлять и, наконец, сворачивать реформу за реформой.

"Изменения, произошедшие в Украине в течение первых восемнадцати месяцев президентства Зеленского, имеют мало общего с теми идеалами, которые, по утверждениям президента, он олицетворял во время предвыборной кампании. Этот разрыв между обещаниями и политики - рецепт нестабильности и беспорядков. Однако возвращение к массовым протестам дает мало шансов достичь желаемого результата, если окончательно не решить основные проблемы, стоящие перед Украиной", - уверен автор.

Сергей Верланов подчеркнул: пока страна будет продолжать играть по правилам олигархической системы, Украина будет обречена ходить по кругу.

"Последние события не оставляют сомнений в том, что судьба Украины все еще находится в руках всемогущего олигархического класса, активно противостоит верховенству права и более чем готов договориться с Кремлем. Пока национальное обсуждения не сосредоточено именно на способах решения этой проблемы, будущее Украины будет оставаться заложником интересов олигархов", - подытожил Сергей Верланов.

Как ранее сообщалось, западные политэксперты расценивают давление СБУ на Верлановакак преследование реформаторов.
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Топ комментарии
+41
Зебилы будут за него голосовать до последних рваных трусов.
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11.11.2020 13:01
+34
"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 2627
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11.11.2020 13:03
+28
Да не прибедняйтесь,а то можно усомнится и в вашем психическом здоровье,когда вы рассказываете про упущенный зелей шанс для страны...Только психически не стабильные люди могли ждать от 95 квартала, у власти,даже самого маленького шанса на процветание....
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11.11.2020 13:10
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Зебилы будут за него голосовать до последних рваных трусов.
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11.11.2020 13:01 Ответить
Они уже переметнулись в ОПЗЖ
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11.11.2020 13:07 Ответить
"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 2627
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11.11.2020 13:03 Ответить
Кажуть, що на тому корпоративі буде той самий рояль...
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11.11.2020 13:13 Ответить
опять "пацану" пить за здоровье "именниника", из его же обуви?!
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11.11.2020 13:30 Ответить
И оно будет **** по Байдену роялю играть?
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22.11.2020 18:43 Ответить
"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 4338
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11.11.2020 13:04 Ответить
ЗеКо. Хах **** дауны.
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22.11.2020 18:43 Ответить
"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 4895
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11.11.2020 13:06 Ответить
ЛАЗа уже нет, чуркин его уничтожил.
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11.11.2020 13:09 Ответить
І?
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11.11.2020 13:10 Ответить
Обохи ублюдков на столб повесить за яйца. Пусть болтаются под ветром.
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22.11.2020 18:45 Ответить
Вас снова Зеля из борделя выпустил,девочки....клиентов нет?!)))
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11.11.2020 13:23 Ответить
Шо , ЗЕфілітік , сцишся ? Правильно робиш , скоро дристать начнеш :

"За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 5454
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11.11.2020 13:54 Ответить
А гаварят шо в стране 50% ЗЕкретинов.
Это ж **** каждый второй - ******* редкостный.
И как с таким количеством кретинов можно что-то в этой сраной стране сделать?
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22.11.2020 18:46 Ответить
Тебя концом эпохи нищеты контузило! Иди лячись, краснокнижный.
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11.11.2020 13:11 Ответить
Добавлю - ОООЧЕНЬ многие уехали поднимать экономику Украины в Польшу, рашу и тд на плантации клубники и стройки
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11.11.2020 13:09 Ответить
Всемирный банк дает цифирь монет,которые для поднятия экономики Украины передали те.кто уехал из Украины на плантации ,клубнику ,стройку -8 млр зелеными при вирусне и около 16 передавали в довирусные годы,так почему такие монеты эти люди не могут заработать дома.поднимая економику ?
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11.11.2020 15:23 Ответить
И не говори - эту тактику, продавать рабов в другие страны, проименяют везде в развитых странах ))) Может быть они бы в Украине работали бы и принесли бы несравненно больше пользы если бы мы прекратили разваливать экономику с 2014 года?
А люди если хотят в польшах-рашах батрачить, так флаг им в руки.
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11.11.2020 16:04 Ответить
какая разница и в чем между каменщиком,врачом, сборщиком ,сантехником и т.д в том же ЕС и в Украине?Только слепой не видит домашнего рабства .пользу с которого имеют несколько рабовладельцев в Украине.Хочешь дома быть батраком- батрачить...?,флаг тебе не нужен - батракам флагт не нужны...
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11.11.2020 16:47 Ответить
прикольные вы - начинающие горохоботы, разве я тебя хоть словом где то оскорбил??
А по поводу работать там и здесь - разница огромная, если ты работаешь в чужой стране, то тебе выплачивают только заработную плату, остальной доход доход остаётся в стране, на которую ты батрачишь. Вот и вся разница.
Может быть правильнее бы было бы создать у нас в стране(я имею в виду Украину) такие условия, при которых все те, кто выехал на заработки в другие страны, захотели бы вернуться и работать у себя на родине?
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11.11.2020 17:05 Ответить
Да не прибедняйтесь,а то можно усомнится и в вашем психическом здоровье,когда вы рассказываете про упущенный зелей шанс для страны...Только психически не стабильные люди могли ждать от 95 квартала, у власти,даже самого маленького шанса на процветание....
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11.11.2020 13:10 Ответить
опять беспредметная критика вперемешку с заблуждениями.
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11.11.2020 13:11 Ответить
Вьі не могли бьі развернуть свою місто?
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11.11.2020 13:18 Ответить
Привет, Пиша Сралов! И пока!
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11.11.2020 13:14 Ответить
В бан малорос
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11.11.2020 13:15 Ответить
Смени памперс,засра#ец
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11.11.2020 13:17 Ответить
очень чутко мсье Верланов почуял куда будет дуть ветер после избрания Байдена.но все верно сказал, теперь можно быть честным, Бубочке недолго осталось
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11.11.2020 13:13 Ответить
Это да! 3,5 года, а там посмотрим.....
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11.11.2020 13:26 Ответить
"Чуть больше года назад президент Зеленский имел уникальный шанс кардинально изменить страну. Источник: https://censor.net/ru/n3230367\\\\\\\\\\

"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 3924 ахахаха, этот мужичек.... оказывается... достаточно жирно-тонкий "тролль"..... Куда ты лезешь, псина?
Ну я не знаю, смешно конечно, но ожидать от хохотунчика державницкой деятельности может только..... тот кто в кабаке оставляет на столе "лопатник" со словами: я в сортир, поцаны, а просто кошелек тяжелый от бабла, пусть полежит тут на столике, хорошо?
(все такие) - "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 6633 "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 7709 - да, да, пускай полежит тут.
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11.11.2020 13:15 Ответить
Верланов - тот еще коррупционер! Почитайте его декларацию, про скрутки НДС, про наезды на бизнес и станет ясно, что сидеть он должен вместе с тем, кого критикует!
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11.11.2020 13:15 Ответить
Ну зебілів хоч нагодували? А то вони страждали, що армією, мовою і вірою ситий не будеш.
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11.11.2020 13:15 Ответить
Вот єто новость😂 Где же ваши мозги раньше-то бьіли?
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11.11.2020 13:16 Ответить
це реальність,кожен вибір має наслідки..
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11.11.2020 13:16 Ответить
100 %
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11.11.2020 13:18 Ответить
Команде Зе виднее?
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11.11.2020 13:20 Ответить
І багато "кумовей"? Стільки ж, скільки і проюЬЮсЕрів та іншої мілкої кварталівської шушери?
Сьогодні ваш прем'єр заявив, що реформа децентралізації зроблена Порошенком- шедевральна. Хоча і її, і всі інші реформи зелені, в турборежимі, скалічили, чи просто знищили.
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11.11.2020 13:31 Ответить
Это не при ЗЕ , а при деградации украинского общества, которое проголосовало за это ЗЕ
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11.11.2020 13:17 Ответить
Так за ЗЕ проголосовали те же деграданты что раньше за Петьку голосовали "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 945. Очень интересно что порохосрань не называет деградантами тех кто за рыговский Жопоблок голосует.
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11.11.2020 13:20 Ответить
Те, кто за рьігов- єто коллаборантьі. Не путать с дегенералами.
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11.11.2020 13:21 Ответить
Так твои же соголосовальщики и голосуют за зажоп-так что шо зесрань,шо зажопники -разницы никакой
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11.11.2020 13:23 Ответить
Ми називаємо жопоблок ворогами, як те бидло, яке продовжує обріхувати Пороха, щоб допомогти ригам отримати владу.
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11.11.2020 13:57 Ответить
Что он несет? От чего Украина откатилась на 8 лет? От каких рехворм? Все 144 Петиных рехвормы мы сейчас пожинаем полным ходом. "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 3472
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11.11.2020 13:19 Ответить
Так , що не зрозуміло .? Від того що ти пожинаєш зараз , відкотились ЩЕ на 8 років . Тобто він же і каже , було не дуже , а - зараз взагалі , - повна ж.па !!! "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 343 .
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11.11.2020 13:26 Ответить
Это упоротый засранец. Ему ничего не докажешь.
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11.11.2020 13:28 Ответить
Ты всё ещё не отстирал штаны, которые тебе загадил Прошенко?
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11.11.2020 13:27 Ответить
нова методичка про 144 реформи, да зелемразень?
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11.11.2020 13:37 Ответить
"За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 5724 Суров, " павел мироненко"- це ваше друге "я", чи ви, таки, звичайна ворожа троляка?
Павел Мироненко

Ну да, при свиночоле прям одни идеалисты работали, особенно его кумовья на топовых гос должностях. Рэхформ аж 144 штуки, только ни одной успешной.
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11.11.2020 14:00 Ответить
Чуть больше года назад президент Зеленский имел уникальный шанс"

Хто ? Клоун против олигархата ?
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11.11.2020 13:20 Ответить
Дійсно , маячня якась .. Олігархи його й посадили в крісло . Про який шанс він говорить , хз .. "При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 942 .
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11.11.2020 13:30 Ответить
"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов - Цензор.НЕТ 4032.
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11.11.2020 13:20 Ответить
тебе пограбував? )))))ты чмо голожопое, на субсидиях и дотациях. у тебя разве что коробку спичек можно стырить!
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11.11.2020 14:27 Ответить
вся эта кампания, выборы такого президента и такого парламента - это был прекрасный и удачный развод для лохов, я думаю сами организаторы и доноры этого действа не ожидали такого количества лохов в одной стране..., скажем так, для них это был приятный сюрприз...
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11.11.2020 13:21 Ответить
А не пришла Верланову в голова "гениальная" мысль о том, что если бы народ Украины реально увидел и почувствовал на себе результаты "реформ" тех самых "тысяч молодых специалистов", то не было бы никакой "марионетки олигархов", "отката назад" и пр. Или ты из секты "73% украинцев - идиоты"?
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11.11.2020 13:28 Ответить
А кто вы?проголосовать для улучшения жизни за "рассмеши комика"-вы даже не идиоты,вы дегенераты
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11.11.2020 13:32 Ответить
Съезжать с темы и переходить на личные оскорбления - 100% признак промосковской ваты. Палишься, тролятина. Иди методички учи.
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11.11.2020 13:49 Ответить
))))где ж я сьехала с темы ,зесрань ,или не ты вопрошал про "73% идиотов"??? зебилы настолько тупы, что ткни их палкой -сразу обкакиваются "За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 6046
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11.11.2020 13:52 Ответить
не пришла, потому что "реально увидеть" наш нарид предпочитает в телевизоре а не в жизни.
Так устроена психология совков.
Им, вон, в Рашке сказали - радуйтесь что Крым наш. И они радуются, хоть их жизнь стала в 3 раза хуже чем до Крыма.
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11.11.2020 13:59 Ответить
Браво. Отлично сформулировано.
Особенно понравилось вот это:
Автор уверен, что решающую роль в такой трансформации сыграли олигархи. Их почти полный контроль над украинским СМИ позволил маргинализировать и дискредитировать демократические силы, а влияние на государственную службу, правоохранительные органы, бизнес и судебную власть позволил им саботировать, блокировать, подавлять и, наконец, сворачивать реформу за реформой.
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11.11.2020 13:58 Ответить
Колумнист верланов. Расскажите зачем каждый раз тем, кто приходит во власть, кроить-перекраивать налоговый кодекс? Поправки уже "задолбали", подзаконные и незаконные. Например. Пришел предприниматель в банк за кредитом. Бизнес-план накатал. Все сходится. Банк и предприниматель ударили по рукам и подписали договор. А затем пришёл вот такой верланов, изменил много чего в налогооблажении, и предприниматель в ж^опе, и банк не рад невозвратному кредиту.
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11.11.2020 14:01 Ответить
Быдло получило то, что хотело! Бардак и хаос! Быдло ещё не наелось говна при ПР и решило повторить при СН. Ешьте ссуки, не обляпайтесь.
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11.11.2020 14:39 Ответить
За последние восемь месяцев Украина откатилась на восемь лет назад!!!
Це все Порошенко винен, бо якби при Порошенку не було руху вперед, то Бубочці не було б чого відкочувати назад. "За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 4375 Правда, зебобики?
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11.11.2020 14:42 Ответить
Іншого я і не очікувала.
А ще ж двох років не минуло.
Уявіть що воно за 5 накоїть.
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11.11.2020 14:52 Ответить
Дивна критика від немов би політично розумних людей. Кицю, коли я тебе брав, я думав, що ти будеш гавкати. Ну як можна було чекати якогось прогресу в країні від ''нуля'' в державних справах, та ще й антиукраїнця, та ще й повністю залежного від олігархів?
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11.11.2020 17:10 Ответить
верланов, каждое твоё слово наоборот.
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11.11.2020 18:26 Ответить
"За президентства Зеленського Україна відкотилася на вісім років назад", - ексглава ДПС Верланов - Цензор.НЕТ 4978
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11.11.2020 20:48 Ответить
 
 