"При Зеленском Украина откатилась на восемь лет назад", - экс-глава ГНС Верланов
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Политический климат в Украине резко изменился после шести лет несовершенного прогресса после Революции Достоинства 2014 года. За последние месяцы страна сошла с пути реформ и вернула немало худших практик токсичного прошлого.
Теперь ситуация грозит скатиться в нечто вроде коррупционного хаоса. Об этом в колонке для Atlantic Council пишет экс-глава ГНС Украины Сергей Верланов.
"В течение последних шести лет тысячи молодых украинцев приостановили карьеру ради возможности изменить свою страну - шанс, который выпадает раз в жизни. Некоторые заняли государственные должности сразу после Революции Достоинства. Другие сделали это во время более поздних правительств Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука. К сожалению, этот период идеализма и оптимизма закончился. На их место пришли чиновники с совершенно другим набором ценностей. Большинство сторонников реформ и либеральных, прозападных взглядов полностью вытеснены из госсектора. Некоторых теперь незаконно преследуют спецслужбы", - отмечает автор колонки.
По его мнению, в стране все было сделано для того, чтобы отбить охоту у лучших талантов страны участвовать в органах управления. В частности, в список факторов сдерживания относятся намеренно неконкурентоспособны зарплаты, сфабрикованные уголовные дела и нападения со стороны подконтрольных олигархам украинских мейнстримных СМИ.
"Чуть больше года назад президент Зеленский имел уникальный шанс кардинально изменить страну. Его беспрецедентная победа на президентских выборах в апреле 2019 году в Украине вместе с не менее впечатляющим триумфом партии "Слуга народа" на парламентских выборах через три месяца предоставили замечательную возможность осуществить программу смелых и вполне возможно болезненных реформ. Но Украина двинулась в совершенно другом направлении. Президент, который баллотировался с размытой, но в целом реформистской программой, уничтожил большинство скромных успехов, которые были сделаны до него. За последние восемь месяцев Украина откатилась на восемь лет назад", - отмечает Сергей Верланов.
Автор уверен, что решающую роль в такой трансформации сыграли олигархи. Их почти полный контроль над украинским СМИ позволил маргинализировать и дискредитировать демократические силы, а влияние на государственную службу, правоохранительные органы, бизнес и судебную власть позволил им саботировать, блокировать, подавлять и, наконец, сворачивать реформу за реформой.
"Изменения, произошедшие в Украине в течение первых восемнадцати месяцев президентства Зеленского, имеют мало общего с теми идеалами, которые, по утверждениям президента, он олицетворял во время предвыборной кампании. Этот разрыв между обещаниями и политики - рецепт нестабильности и беспорядков. Однако возвращение к массовым протестам дает мало шансов достичь желаемого результата, если окончательно не решить основные проблемы, стоящие перед Украиной", - уверен автор.
Сергей Верланов подчеркнул: пока страна будет продолжать играть по правилам олигархической системы, Украина будет обречена ходить по кругу.
"Последние события не оставляют сомнений в том, что судьба Украины все еще находится в руках всемогущего олигархического класса, активно противостоит верховенству права и более чем готов договориться с Кремлем. Пока национальное обсуждения не сосредоточено именно на способах решения этой проблемы, будущее Украины будет оставаться заложником интересов олигархов", - подытожил Сергей Верланов.
Как ранее сообщалось, западные политэксперты расценивают давление СБУ на Верлановакак преследование реформаторов.
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Байденуроялю играть?
Это ж **** каждый второй - ******* редкостный.
И как с таким количеством кретинов можно что-то в этой сраной стране сделать?
А люди если хотят в польшах-рашах батрачить, так флаг им в руки.
горохоботы, разве я тебя хоть словом где то оскорбил??
А по поводу работать там и здесь - разница огромная, если ты работаешь в чужой стране, то тебе выплачивают только заработную плату, остальной доход доход остаётся в стране, на которую ты батрачишь. Вот и вся разница.
Может быть правильнее бы было бы создать у нас в стране(я имею в виду Украину) такие условия, при которых все те, кто выехал на заработки в другие страны, захотели бы вернуться и работать у себя на родине?
ахахаха, этот мужичек.... оказывается... достаточно жирно-тонкий "тролль"..... Куда ты лезешь, псина?
Ну я не знаю, смешно конечно, но ожидать от хохотунчика державницкой деятельности может только..... тот кто в кабаке оставляет на столе "лопатник" со словами: я в сортир, поцаны, а просто кошелек тяжелый от бабла, пусть полежит тут на столике, хорошо?
(все такие) - - да, да, пускай полежит тут.
Сьогодні ваш прем'єр заявив, що реформа децентралізації зроблена Порошенком- шедевральна. Хоча і її, і всі інші реформи зелені, в турборежимі, скалічили, чи просто знищили.
Павел Мироненко
Ну да, при свиночоле прям одни идеалисты работали, особенно его кумовья на топовых гос должностях. Рэхформ аж 144 штуки, только ни одной успешной.
Хто ? Клоун против олигархата ?
Так устроена психология совков.
Им, вон, в Рашке сказали - радуйтесь что Крым наш. И они радуются, хоть их жизнь стала в 3 раза хуже чем до Крыма.
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Автор уверен, что решающую роль в такой трансформации сыграли олигархи. Их почти полный контроль над украинским СМИ позволил маргинализировать и дискредитировать демократические силы, а влияние на государственную службу, правоохранительные органы, бизнес и судебную власть позволил им саботировать, блокировать, подавлять и, наконец, сворачивать реформу за реформой.
Це все Порошенко винен, бо якби при Порошенку не було руху вперед, то Бубочці не було б чого відкочувати назад. Правда, зебобики?
А ще ж двох років не минуло.
Уявіть що воно за 5 накоїть.