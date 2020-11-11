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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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ЦИК необходимо немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК необходимо немедленно установить и обнародовать результаты местных выборов, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов направил на имя главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олега Диденко письмо, в котором обратил внимание на необходимости принять неотложные меры по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленному их обнародованию.

В письме Данилов отметил, что ЦИК в условиях нового избирательного закона проводит значительную работу по обеспечению прав украинских граждан избирать и быть избранными, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Вместе с тем Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов", - уточнил Данилов.

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Он напомнил, что в соответствии с календарным планом местных выборов, утвержденным ЦИК 8 августа 2020 года, крайней датой установления результатов местных выборов было определено 6 ноября 2020 года включительно.

"Вместе с тем на сегодня в определенной части территориальных округов результаты голосования по местным выборам не установлены", - подчеркнул Данилов и добавил, что согласно действующему законодательство ЦИК имеет полномочия установить результаты местных выборов в случае невыполнения некоторыми ТИК требований Избирательного кодекса.

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"Учитывая приведенное, в интересах национальной безопасности и ввиду того, что проведение свободных, гласных и транспарентных выборов является необходимым условием обеспечения принципа демократии, является обязательным стандартом для демократического, свободного и открытого общества, обращаю внимание на принятие неотложных мер по установлению результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии", - резюмируется в письме.
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В Штатах вже порахували голоси, а ці все мухлюють.
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11.11.2020 13:15 Ответить
Мудрують над формулою - 2 + 2 = 22.
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11.11.2020 13:32 Ответить
а вот Помпео еще б пару недель потянул резину
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11.11.2020 13:18 Ответить
Вот тепер і ЦВК слідом за КС може підняти "хай" що на нього вчиняють тиск. До кінця року ще встигнуть підрахувати. І так ясно по словам Корнієнка, що "слуги" перемогли, хоч кількісно, а не якісно.
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11.11.2020 13:30 Ответить
А на х@я!!! Всім відомо,що вибори виграв агент російських спецслужб Порошенко з 6%відсотками підтримкі.Навіть ресурс молодого рига Діми Разумкова бачить другий тур президенстьких виборів між однопартійцями кабміну Азарова Порошенко і Бойко.Якщо не вірите,то запийте у голови політичної ради партіі "ОПЗЖ" віктора медведчука.
ЦВК необхідно негайно встановити й оприлюднити результати місцевих виборів, - Данілов - Цензор.НЕТ 7537
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11.11.2020 13:48 Ответить
Ще не всіх слуг протягнули
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11.11.2020 14:29 Ответить
 
 