Повышение тарифа на передачу электричества уничтожит угольную отрасль Украины, – эксперт

Повышение тарифа на передачу электроэнергии добьет угольную отрасль и оставит шахтеров без работы.

Об этом заявил заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины Анатолий Акимочкин, комментируя намерение НКРЭКУ поднять тариф на передачу электричества на 30%.

"Угольная промышленность, имеет громадные долги. Почти все предприятия имеют громадные долги по электроэнергии. А очередное повышение цен если произойдет на электроэнергию, оно окончательно эти предприятия положит. Они и так лежат. Тогда они вообще никогда не поднимутся", - рассказал Акимочкин. Он также отметил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии будет иметь серьезные социальные последствия и тысячи шахтеров, перед которыми сейчас большие задолженности по зарплатам, вообще останутся без работы. "Будут очень серьезные негативные последствия, потому что на сегодня одной из основных проблем для угольных предприятий являются долги по заработной плате и долги за употребленную электроэнергию. И вот на сегодня это повышение просто окончательно их уничтожит", - считает Акимочкин. Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году тариф хотят установить на уровне 309 грн. Таким образом, за 2020 год тариф вырастет вдвое, с 155 до 309 грн. Промышленники и бизнес выступили против этого решения.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падения экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги. В свою очередь ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.