Підвищення тарифу на передачу електроенергії знищить вугільну галузь України, - експерт

Підвищення тарифу на передачу електроенергії доб'є вугільну галузь і залишить шахтарів без роботи.

Про це заявив заступник голови Незалежної профспілки гірників України Анатолій Акімочкін, коментуючи намір НКРЕКП підняти тариф на передачу електроенергії на 30%.

"Вугільна промисловість, має величезні борги. Майже всі підприємства мають величезні борги з електроенергії. А чергове підвищення цін, якщо станеться, на електроенергію, воно остаточно ці підприємства покладе. Вони і так лежать. Тоді вони взагалі ніколи не піднімуться", - розповів Акімочкін. Він також зазначив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії матиме серйозні соціальні наслідки і тисячі шахтарів, перед якими зараз великі заборгованості із зарплат, взагалі залишаться без роботи. "Будуть дуже серйозні негативні наслідки, тому що на сьогодні однією з основних проблем для вугільних підприємств є борги по заробітній платі і борги за спожиту електроенергію. І ось на сьогодні це підвищення просто остаточно їх знищить", - вважає Акімочкін. Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн / МВт-година до 313,07 грн / МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році тариф хочуть встановити на рівні 309 грн. Таким чином, за 2020 рік тариф зросте вдвічі, з 155 до 309 грн. Промисловці і бізнес виступили проти цього рішення.

Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, зростання безробіття і падіння економіки. А глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму викличе черговий виток зростання цін на товари і послуги. У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії і не виконує зобов'язання з погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України через тиск банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити. За даними з судових реєстрів, вже більш як 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.