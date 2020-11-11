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Госпогранслужба (5405) Россия (91262)

Россиянин, отбывший наказание в украинской тюрьме, пытался незаконно пересечь границу, - пограничники

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россиянин, отбывший наказание в украинской тюрьме, пытался незаконно пересечь границу, - пограничники

Сотрудники Госпогранслужбы Украины на расстоянии 50 метров до государственной границы обнаружили и задержал гражданина РФ, который пытался нелегально, минуя пункты пропуска, попасть в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГПСУ.

Пограничники установили, что иностранец был осужден за разбой и отбывал наказание в виде трехлетнего лишения свободы в Вознесенской исправительной колонии в Николаевской области.

"На днях его освободили из колонии, и он решил перейти российско-украинскую границу незамеченным, поэтому и отправился в путешествие лесами Черниговской области. Он считал, что легко обойдет все заграждения. Задержанный рассказал, что знал местность с детства, потому что является выходцем из приграничья", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что нарушитель не учел значительного улучшения инженерно-технического обустройства российско-украинской границы в последнее время Госпогранслужба Украины и, прибыв к запланированному месту пересечения границы, наткнулся на множество инженерных препятствий, что позволило правоохранителям вовремя среагировать на появление неизвестного вблизи границы и задержать его.

На правонарушителя составлены административно-процессуальные документы по ч.1 ст.204-1 КУоАП, после чего он был выдворен в РФ.

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Топ комментарии
+11
за разбой 3 года???, да он за ватность должен 15 отсидеть!!!
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11.11.2020 14:29
+6
Всіх кацапів випускати і нікого не впускати в Україну.
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11.11.2020 14:33
+2
На правонарушителя составлены административно-процессуальные документы по ч.1 ст.204-1 КУоАП, после чего он был выдворен в РФ.Источник: https://censor.net/ru/n3230397
Надіюсь піджопником, і назавжди.
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11.11.2020 14:26
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На правонарушителя составлены административно-процессуальные документы по ч.1 ст.204-1 КУоАП, после чего он был выдворен в РФ.Источник: https://censor.net/ru/n3230397
Надіюсь піджопником, і назавжди.
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11.11.2020 14:26 Ответить
за разбой 3 года???, да он за ватность должен 15 отсидеть!!!
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11.11.2020 14:29 Ответить
Всіх кацапів випускати і нікого не впускати в Україну.
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11.11.2020 14:33 Ответить
Цікаво, а як з нього реально стягнули штраф, він же з колонії вийшов. а не із заробітків?
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11.11.2020 15:14 Ответить
Ему понравилось! Россиянин, отбывший наказание в украинской тюрьме, пытался незаконно пересечь границу, - пограничники - Цензор.НЕТ 6520
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11.11.2020 15:45 Ответить
Мабуть у кацапа грошей не було на таксі. Вирішив йти пішки. Та не з нашими прикордонниками, файними хлопцями.
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11.11.2020 16:40 Ответить
Решил разведку провести . Помочь родине , в войне с братским народом Украины.
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11.11.2020 16:42 Ответить
"Мужик ,что бык - втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттудова не выбьешь".
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11.11.2020 16:44 Ответить
 
 