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Украинские пограничники задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Украинские пограничники задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол

Сотрудники Госпогранслужбы Украины ночью задержали 40-летнюю гражданку России, которая находилась в международном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что женщина пешком направлялась на выход из Украины через пункт пропуска Гоптовка.

"Во время пограничного контроля правоохранители установили, что она находится в международном розыске с мая этого года за мошенничество", - отметили в Госпогранслужбе.

По выявленному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола. Россиянку передали сотрудникам Нацполиции.

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Якщо тільки кацапів обєгорювала то подякувати та відпустити Украинские пограничники задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол - Цензор.НЕТ 219
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11.11.2020 13:44 Ответить
А ще напоіти кавою і канапку з ковбаскою запропнувати )
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11.11.2020 13:51 Ответить
Ну це якщо тільки кацапів розводила... Українські прикордонники затримали росіянку, яку розшукував Інтерпол - Цензор.НЕТ 3540
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11.11.2020 14:45 Ответить
Ну може ще й наших щурів в Лугандоні )
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11.11.2020 14:51 Ответить
Та то теж кацапи. Предки яких завезені були після голодомору.
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11.11.2020 15:10 Ответить
Тади мона !))
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11.11.2020 15:15 Ответить
Мабуть запропонувала свої послуги, вони скористалися, а замість розрахунка перевірили документи і вабанк.
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11.11.2020 16:04 Ответить
 
 