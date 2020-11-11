Украинские пограничники задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол

Сотрудники Госпогранслужбы Украины ночью задержали 40-летнюю гражданку России, которая находилась в международном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что женщина пешком направлялась на выход из Украины через пункт пропуска Гоптовка.

"Во время пограничного контроля правоохранители установили, что она находится в международном розыске с мая этого года за мошенничество", - отметили в Госпогранслужбе.

По выявленному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола. Россиянку передали сотрудникам Нацполиции.

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