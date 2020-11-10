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Полиция в Харькове задержала гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове полиция задержала 30-летнего гражданина Грузии, который на родине совершил покушение на убийство двух человек и был объявлен в международный розыск.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"2 июля 2012 мужчина нанес ножевые ранения своей бабушке, после чего выбросил с балкона мужчину. Оба пострадавшие остались живы. Приговором суда. Кутаиси от 22.12.2014 года злоумышленник приговорен к 17 годам лишения свободы", - сообщает полиция.

Местонахождение разыскиваемого иностранца установили сотрудники Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области и Управления СБУ в области.

Полиция в Харькове задержала гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол 01

Сейчас мужчину доставили в Московский отдел полиции Харькова для проведения экстрадиционной проверки.

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Эх,гамарджома.Зачем то бабушку?
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10.11.2020 12:46 Ответить
Сейчас мужчину доставили в Московский отдел полиции Харькова для проведения экстрадиционной проверки.

Це шо такое ? Полиция в Харькове задержала гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол - Цензор.НЕТ 230
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10.11.2020 12:46 Ответить
и чего чурки-бандиты так и пруться в Украину?
Им тут что ЛЮЛЯ КЕБАБом намазано?
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10.11.2020 12:47 Ответить
 
 