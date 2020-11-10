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Поліція в Харкові затримала громадянина Грузії, якого розшукував Інтерпол. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Харкові поліція затримала 30-річного громадянина Грузії, який на батьківщині вчинив замах на вбивство двох осіб та був оголошений в міжнародний розшук.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"2. липня 2012 року чоловік завдав ножові поранення своїй бабусі, після чого викинув з балкона чоловіка. Обидва постраждалі залишилися живі. Вироком суду Кутаїсі від 22.12.2014 року зловмисник засуджений до 17 років позбавлення волі", - повідомляє поліція.

Місцезнаходження розшукуваного іноземця встановили співробітники Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Харківській області та Управління СБУ в області.

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Поліція в Харкові затримала громадянина Грузії, якого розшукував Інтерпол 01

Зараз чоловіка доставили в Московський відділ поліції Харкова для проведення екстрадиційної перевірки.

Автор: Анастасія Потіха
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Эх,гамарджома.Зачем то бабушку?
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10.11.2020 12:46 Відповісти
Сейчас мужчину доставили в Московский отдел полиции Харькова для проведения экстрадиционной проверки.

Це шо такое ? Полиция в Харькове задержала гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол - Цензор.НЕТ 230
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10.11.2020 12:46 Відповісти
и чего чурки-бандиты так и пруться в Украину?
Им тут что ЛЮЛЯ КЕБАБом намазано?
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10.11.2020 12:47 Відповісти
 
 