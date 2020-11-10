Поліція в Харкові затримала громадянина Грузії, якого розшукував Інтерпол. ВІДЕО+ФОТО
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У Харкові поліція затримала 30-річного громадянина Грузії, який на батьківщині вчинив замах на вбивство двох осіб та був оголошений в міжнародний розшук.
Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
"2. липня 2012 року чоловік завдав ножові поранення своїй бабусі, після чого викинув з балкона чоловіка. Обидва постраждалі залишилися живі. Вироком суду Кутаїсі від 22.12.2014 року зловмисник засуджений до 17 років позбавлення волі", - повідомляє поліція.
Місцезнаходження розшукуваного іноземця встановили співробітники Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Харківській області та Управління СБУ в області.
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Це шо такое ?
Им тут что ЛЮЛЯ КЕБАБом намазано?