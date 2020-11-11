Українські прикордонники затримали росіянку, яку розшукував Інтерпол

Співробітники Держприкордонслужби України вночі затримали 40-річну громадянку Росії, яка перебувала в міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що жінка пішки прямувала на вихід з України через пункт пропуску "Гоптівка".

"Під час прикордонного контролю правоохоронці встановили, що вона перебуває в міжнародному розшуку з травня цього року за шахрайство", - зазначили в Держприкордонслужбі.

За виявленим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу. Росіянку передали співробітникам Нацполіції.

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