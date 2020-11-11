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Українські прикордонники затримали росіянку, яку розшукував Інтерпол

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Українські прикордонники затримали росіянку, яку розшукував Інтерпол

Співробітники Держприкордонслужби України вночі затримали 40-річну громадянку Росії, яка перебувала в міжнародному розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що жінка пішки прямувала на вихід з України через пункт пропуску "Гоптівка".

"Під час прикордонного контролю правоохоронці встановили, що вона перебуває в міжнародному розшуку з травня цього року за шахрайство", - зазначили в Держприкордонслужбі.

За виявленим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу. Росіянку передали співробітникам Нацполіції.

Також дивіться: Поліція в Харкові затримала громадянина Грузії, якого розшукував Інтерпол. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Якщо тільки кацапів обєгорювала то подякувати та відпустити Украинские пограничники задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол - Цензор.НЕТ 219
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11.11.2020 13:44 Відповісти
А ще напоіти кавою і канапку з ковбаскою запропнувати )
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11.11.2020 13:51 Відповісти
Ну це якщо тільки кацапів розводила... Українські прикордонники затримали росіянку, яку розшукував Інтерпол - Цензор.НЕТ 3540
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11.11.2020 14:45 Відповісти
Ну може ще й наших щурів в Лугандоні )
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11.11.2020 14:51 Відповісти
Та то теж кацапи. Предки яких завезені були після голодомору.
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11.11.2020 15:10 Відповісти
Тади мона !))
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11.11.2020 15:15 Відповісти
Мабуть запропонувала свої послуги, вони скористалися, а замість розрахунка перевірили документи і вабанк.
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11.11.2020 16:04 Відповісти
 
 