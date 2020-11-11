Евросоюз должен платить Украине компенсацию за выкуп "евроблях", - Качка
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Заместитель министра экономики Тарас Качка считает, что Украина имеет право требовать компенсацию от Евросоюза за выкуп у него "евроблях".
Как сообщает Цензор.НЕТ, его слова цитирует Finance.ua.
"Нам нужно не забывать о том большом подарке, который мы сделали Европейскому Союзу, выкупив все "евробляхи", которые портят воздух в городах. Думаю, нам нужно поднимать вопрос о том, что ЕС, особенно Польша и Литва, должны нам еще заплатить за то, что мы фактически своим здоровьем и плохим воздухом помогаем ЕС добиваться вызовов по изменениям климата и "Зеленого соглашения", - заявил Качка.
Отметим, что в настоящее время "евробляхеры" хотят добиться принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке. Недано они протестовали у правительственного квартала в Киеве с требованием внести этот законопроект в Верховную Раду, однако пока это не принесло никакого результата.
Пожалуйста, подождите...
Тогда пора валить. Никакой надежды.
Качка теж повинен платити, так як він також "портить повітря".
1 Делаем дешевую "расстаможку"
2 Покупаем автохлам
3 Получаем компенсацию от Европы
4 Продаем автохлам в Европу
5 Переходим к пункту 2
Давно про это говорил.
По каждой стране есть расценки на утилизацию старых машин, их можно взять за основу.
Ждем налог на выхлопы, при прохождении техосмотров.
Евробляхи ввозят в Украину по различным схемам.
Авто с еврономерами, фактически принадлежат либо гражданам Евросоюза, либо европейским компаниям.
Эти автомобили, попросту не имеют в Украине законного статуса!
Фактически, разтаможка евроблях - государственный рэкет, желание государства "срубить бабла" на ровном месте. Можно подумать, что старенький Москвич, Ставрида или Жигуль, на которых можно ездить без всякой разтаможки, "портит воздух" меньше пятилетней иномарки.
При покупке там каждая машина проходит европейский!!!не продажный!!!техосмотр!!!!