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Новости Политика Украины
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Евросоюз (15875) Качка (44) евробляхи (196)

Евросоюз должен платить Украине компенсацию за выкуп "евроблях", - Качка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евросоюз должен платить Украине компенсацию за выкуп

Заместитель министра экономики Тарас Качка считает, что Украина имеет право требовать компенсацию от Евросоюза за выкуп у него "евроблях".

Как сообщает Цензор.НЕТ, его слова цитирует Finance.ua.

"Нам нужно не забывать о том большом подарке, который мы сделали Европейскому Союзу, выкупив все "евробляхи", которые портят воздух в городах. Думаю, нам нужно поднимать вопрос о том, что ЕС, особенно Польша и Литва, должны нам еще заплатить за то, что мы фактически своим здоровьем и плохим воздухом помогаем ЕС добиваться вызовов по изменениям климата и "Зеленого соглашения", - заявил Качка.

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Отметим, что в настоящее время "евробляхеры" хотят добиться принятия законопроекта №3704 о доступной растаможке. Недано они протестовали у правительственного квартала в Киеве с требованием внести этот законопроект в Верховную Раду, однако пока это не принесло никакого результата.
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Топ комментарии
+41
Господи, какой идиот... И это представитель зеленожопой власти. Вас кто-то заставляет их покупать?
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11.11.2020 14:32
+35
Евросоюз, как юридическое лицо, Украине, как юридическому лицу, ни одной евробляхи не продал (подарил, отдал).
Поэтому, досвидос...
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11.11.2020 14:31
+29
Дебілізм самого найвищого гатунку!!!!!!!!Це тільки у команди зебілів можуть виникати такі ідеї!!!!
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11.11.2020 14:37
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Толик, тебе евробляхер мозги выбил?
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11.11.2020 15:55 Ответить
Этот идиот действительно зам министра??? И там все такие???
Тогда пора валить. Никакой надежды.
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11.11.2020 15:48 Ответить
"...выкупив все "евробляхи", которые портят воздух..."

Качка теж повинен платити, так як він також "портить повітря".
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11.11.2020 15:50 Ответить
Оце тєма- брати гроші за те що навколишнє середовище наповнюєш сміттям. Браво!
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11.11.2020 15:53 Ответить
Свой народ довели до нищеты, что люди вынуждены покупать б/у авто, теперь Европа денег дай...))) Я б таких "економистов" в грузчики оформлял бы или в дворники...
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11.11.2020 15:58 Ответить
Да, уровень мышления правительственных чиновников поражает. Так не покупайте, могут ответить в Евросоюзе. Какая-то вонючая совковщина. Ну или производите свои по нормальной цене.
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11.11.2020 16:00 Ответить
Рецепт наполнения бюджета от зедятлов.
1 Делаем дешевую "расстаможку"
2 Покупаем автохлам
3 Получаем компенсацию от Европы
4 Продаем автохлам в Европу
5 Переходим к пункту 2
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11.11.2020 16:02 Ответить
Совершенно верно!
Давно про это говорил.
По каждой стране есть расценки на утилизацию старых машин, их можно взять за основу.
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11.11.2020 16:20 Ответить
повну глибину ідіотизму української влади важко описати на словах. чомусь така проблема як імпорт авто виявляється унікальною тільки для України. чому в інших країнах немає такої проблеми? якщо влада україни так сильно зацікавлена в завозі ржавого заліза, зробіть відповідні стандарти, технічний стан авто, доступне розмитнення коли за ті самі гроші можна буде завезти краще, новіше авто. і проблема зникне. а так з влади україни ржуть за кордоном, і настав час п..зди давати всередині країни.
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11.11.2020 16:21 Ответить
Европа пошлет его на ***!
Ждем налог на выхлопы, при прохождении техосмотров.
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11.11.2020 16:46 Ответить
Евробляхеры тянут время своими требованиями, а между тем практически все из них уже не смогут официально переоформить машину на себя, так найти те фирмы, на которые оформлялись автомобили уже почти невозможно!
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11.11.2020 16:50 Ответить
До чего же он тупой. Евросоюз не просил покупать у него евробляхи. А покупали их наши граждане ввиду своей бедности, и неимения денег на новую машину из салона. И это заместитель министра экономики! Где они нашли этих олигофренов?
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11.11.2020 16:53 Ответить
Большего бреда на автомобильную тему, я еще не слышал.
Евробляхи ввозят в Украину по различным схемам.
Авто с еврономерами, фактически принадлежат либо гражданам Евросоюза, либо европейским компаниям.
Эти автомобили, попросту не имеют в Украине законного статуса!
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11.11.2020 17:10 Ответить
Зробіть нормальне розмитнення в районі 500 Євро за нормальні не биті і не люксові автівки із відповідними еконормами...навіщо цей дурдом продовжувати...автівки для малого бізнесу взагалі без розмитнення,але із забороною переобладнання у пасажирські...хіба так важко...
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11.11.2020 18:19 Ответить
эта клоунская власть позорит страну
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11.11.2020 18:38 Ответить
В нормальных странах разтаможке подлежат только те товары, которые в этих странах производятся. Так сказать, для поддержки отечественного производителя. Все остальное ввозится без таможенных сборов.
Фактически, разтаможка евроблях - государственный рэкет, желание государства "срубить бабла" на ровном месте. Можно подумать, что старенький Москвич, Ставрида или Жигуль, на которых можно ездить без всякой разтаможки, "портит воздух" меньше пятилетней иномарки.
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11.11.2020 19:37 Ответить
ЄС пошле вас дібілів нах , за те що ви не вмієте виробляти нічого , від тапків і до автомобілів . Ще й вимагатиме компенсацію за створення для українців робочих місць по всьому світу , бо ви дібіли всі заводи поруйнували і вимагаєте хабарі в інвесторів .
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11.11.2020 21:10 Ответить
Долб...б!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
При покупке там каждая машина проходит европейский!!!не продажный!!!техосмотр!!!!
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12.11.2020 01:18 Ответить
А это чмо видело что у нас по дорогам на периферии ездит???!!!
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12.11.2020 01:19 Ответить
Качка типовий зебіл-хабарник, в 90-ті з нього був би успішний рекитер.
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12.11.2020 01:52 Ответить
А ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СЛАБО !? КОЗЕЛ ТЫ ТУПОЙ !!!
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12.11.2020 10:10 Ответить
Качка!! Ты , что придурок!! вы лучше не пускайте этот металлолом в Украину!! Господи дай хоть намного мозгов этим надоумкам!!
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12.11.2020 10:32 Ответить
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