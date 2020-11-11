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Євросоюз має платити Україні компенсацію за викуп "євроблях", - Качка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Євросоюз має платити Україні компенсацію за викуп

Заступник міністра економіки Тарас Качка вважає, що Україна має право вимагати компенсацію від Євросоюзу за викуп у нього "євроблях".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова цитує Finance.ua.

"Нам потрібно не забувати про той великий подарунок, який ми зробили Європейському Союзу, викупивши всі "євробляхи", які псують повітря в містах. Думаю, нам потрібно порушувати питання про те, що ЄС, особливо Польща та Литва, мають нам ще заплатити за те, що ми фактично своїм здоров'ям і поганим повітрям допомагаємо ЄС домагатися викликів щодо змін клімату та "Зеленої угоди", - заявив Качка.

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Зазначимо, що нині "євробляхери" хочуть домогтися ухвалення законопроєкту №3704 про доступне розмитнення. Нещодавно вони протестували в урядовому кварталі в Києві з вимогою внести цей законопроєкт до Верховної Ради, однак поки це не принесло жодного результату.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Господи, какой идиот... И это представитель зеленожопой власти. Вас кто-то заставляет их покупать?
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11.11.2020 14:32
+35
Евросоюз, как юридическое лицо, Украине, как юридическому лицу, ни одной евробляхи не продал (подарил, отдал).
Поэтому, досвидос...
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11.11.2020 14:31
+29
Дебілізм самого найвищого гатунку!!!!!!!!Це тільки у команди зебілів можуть виникати такі ідеї!!!!
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11.11.2020 14:37
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Толик, тебе евробляхер мозги выбил?
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11.11.2020 15:55 Відповісти
Этот идиот действительно зам министра??? И там все такие???
Тогда пора валить. Никакой надежды.
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11.11.2020 15:48 Відповісти
"...выкупив все "евробляхи", которые портят воздух..."

Качка теж повинен платити, так як він також "портить повітря".
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11.11.2020 15:50 Відповісти
Оце тєма- брати гроші за те що навколишнє середовище наповнюєш сміттям. Браво!
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11.11.2020 15:53 Відповісти
Свой народ довели до нищеты, что люди вынуждены покупать б/у авто, теперь Европа денег дай...))) Я б таких "економистов" в грузчики оформлял бы или в дворники...
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11.11.2020 15:58 Відповісти
Да, уровень мышления правительственных чиновников поражает. Так не покупайте, могут ответить в Евросоюзе. Какая-то вонючая совковщина. Ну или производите свои по нормальной цене.
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11.11.2020 16:00 Відповісти
Рецепт наполнения бюджета от зедятлов.
1 Делаем дешевую "расстаможку"
2 Покупаем автохлам
3 Получаем компенсацию от Европы
4 Продаем автохлам в Европу
5 Переходим к пункту 2
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11.11.2020 16:02 Відповісти
Совершенно верно!
Давно про это говорил.
По каждой стране есть расценки на утилизацию старых машин, их можно взять за основу.
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11.11.2020 16:20 Відповісти
повну глибину ідіотизму української влади важко описати на словах. чомусь така проблема як імпорт авто виявляється унікальною тільки для України. чому в інших країнах немає такої проблеми? якщо влада україни так сильно зацікавлена в завозі ржавого заліза, зробіть відповідні стандарти, технічний стан авто, доступне розмитнення коли за ті самі гроші можна буде завезти краще, новіше авто. і проблема зникне. а так з влади україни ржуть за кордоном, і настав час п..зди давати всередині країни.
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11.11.2020 16:21 Відповісти
Европа пошлет его на ***!
Ждем налог на выхлопы, при прохождении техосмотров.
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11.11.2020 16:46 Відповісти
Евробляхеры тянут время своими требованиями, а между тем практически все из них уже не смогут официально переоформить машину на себя, так найти те фирмы, на которые оформлялись автомобили уже почти невозможно!
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11.11.2020 16:50 Відповісти
До чего же он тупой. Евросоюз не просил покупать у него евробляхи. А покупали их наши граждане ввиду своей бедности, и неимения денег на новую машину из салона. И это заместитель министра экономики! Где они нашли этих олигофренов?
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11.11.2020 16:53 Відповісти
Большего бреда на автомобильную тему, я еще не слышал.
Евробляхи ввозят в Украину по различным схемам.
Авто с еврономерами, фактически принадлежат либо гражданам Евросоюза, либо европейским компаниям.
Эти автомобили, попросту не имеют в Украине законного статуса!
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11.11.2020 17:10 Відповісти
Зробіть нормальне розмитнення в районі 500 Євро за нормальні не биті і не люксові автівки із відповідними еконормами...навіщо цей дурдом продовжувати...автівки для малого бізнесу взагалі без розмитнення,але із забороною переобладнання у пасажирські...хіба так важко...
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11.11.2020 18:19 Відповісти
эта клоунская власть позорит страну
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11.11.2020 18:38 Відповісти
В нормальных странах разтаможке подлежат только те товары, которые в этих странах производятся. Так сказать, для поддержки отечественного производителя. Все остальное ввозится без таможенных сборов.
Фактически, разтаможка евроблях - государственный рэкет, желание государства "срубить бабла" на ровном месте. Можно подумать, что старенький Москвич, Ставрида или Жигуль, на которых можно ездить без всякой разтаможки, "портит воздух" меньше пятилетней иномарки.
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11.11.2020 19:37 Відповісти
ЄС пошле вас дібілів нах , за те що ви не вмієте виробляти нічого , від тапків і до автомобілів . Ще й вимагатиме компенсацію за створення для українців робочих місць по всьому світу , бо ви дібіли всі заводи поруйнували і вимагаєте хабарі в інвесторів .
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11.11.2020 21:10 Відповісти
Долб...б!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
При покупке там каждая машина проходит европейский!!!не продажный!!!техосмотр!!!!
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12.11.2020 01:18 Відповісти
А это чмо видело что у нас по дорогам на периферии ездит???!!!
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12.11.2020 01:19 Відповісти
Качка типовий зебіл-хабарник, в 90-ті з нього був би успішний рекитер.
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12.11.2020 01:52 Відповісти
А ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СЛАБО !? КОЗЕЛ ТЫ ТУПОЙ !!!
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12.11.2020 10:10 Відповісти
Качка!! Ты , что придурок!! вы лучше не пускайте этот металлолом в Украину!! Господи дай хоть намного мозгов этим надоумкам!!
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12.11.2020 10:32 Відповісти
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