Євросоюз має платити Україні компенсацію за викуп "євроблях", - Качка
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Заступник міністра економіки Тарас Качка вважає, що Україна має право вимагати компенсацію від Євросоюзу за викуп у нього "євроблях".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова цитує Finance.ua.
"Нам потрібно не забувати про той великий подарунок, який ми зробили Європейському Союзу, викупивши всі "євробляхи", які псують повітря в містах. Думаю, нам потрібно порушувати питання про те, що ЄС, особливо Польща та Литва, мають нам ще заплатити за те, що ми фактично своїм здоров'ям і поганим повітрям допомагаємо ЄС домагатися викликів щодо змін клімату та "Зеленої угоди", - заявив Качка.
Зазначимо, що нині "євробляхери" хочуть домогтися ухвалення законопроєкту №3704 про доступне розмитнення. Нещодавно вони протестували в урядовому кварталі в Києві з вимогою внести цей законопроєкт до Верховної Ради, однак поки це не принесло жодного результату.
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Тогда пора валить. Никакой надежды.
Качка теж повинен платити, так як він також "портить повітря".
1 Делаем дешевую "расстаможку"
2 Покупаем автохлам
3 Получаем компенсацию от Европы
4 Продаем автохлам в Европу
5 Переходим к пункту 2
Давно про это говорил.
По каждой стране есть расценки на утилизацию старых машин, их можно взять за основу.
Ждем налог на выхлопы, при прохождении техосмотров.
Евробляхи ввозят в Украину по различным схемам.
Авто с еврономерами, фактически принадлежат либо гражданам Евросоюза, либо европейским компаниям.
Эти автомобили, попросту не имеют в Украине законного статуса!
Фактически, разтаможка евроблях - государственный рэкет, желание государства "срубить бабла" на ровном месте. Можно подумать, что старенький Москвич, Ставрида или Жигуль, на которых можно ездить без всякой разтаможки, "портит воздух" меньше пятилетней иномарки.
При покупке там каждая машина проходит европейский!!!не продажный!!!техосмотр!!!!