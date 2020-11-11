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265 студентов прибыли из России в Украину на учебу, - МОН
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Более двух сотен студентов из Российской Федерации приехали учиться в украинские вузы.
Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе МОН в ответ на запрос, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в Украину по состоянию на 26 октября 2020 года прибыло 265 студентов из России с целью получения высшего образования.
Издание отмечает, что в Украину с той же целью в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.
Министерство образования и науки прорабатывает вопрос создания электронной платформы для студентов-иностранцев.
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1. Спрашивать -"Чей Крым?"
2. Проговаривать - Путин - йухло!
3. Петь Гимн Украины.
Вопрос в том, ГДЕ они будут работать после учёбы!
А в Україні такі добренькі, - пускають усіх. Певно, навіть результатів ПЦР-тестів не вимагали...
Студенты из Таджикистана, получающие образование в российских институтах, смогут продолжить обучение после открытия границ для въезда иностранных граждан на территорию РФ, 10 ноября сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.
По этому поводу представители внешнеполитического ведомства Республики Таджикистан направили соответствующий запрос российскому ведомству 27 октября 2020 года. В своем запросе они подчеркнули, что постоянно поддерживают связь с Россией по вопросу передвижения своих студентов и продолжения образовательного процесса.
В МИД России в своем ответе на запрос из Таджикистана в отношении студентов уточнили, что продолжение образовательного процесса для таджикских студентов возможно, но только после принятия общего решения о допуске иностранных граждан в РФ «с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса».
В настоящее время студентам, проживающим за пределами РФ, доступна дистанционная форма обучения.