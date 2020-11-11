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265 студентов прибыли из России в Украину на учебу, - МОН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

265 студентов прибыли из России в Украину на учебу, - МОН

Более двух сотен студентов из Российской Федерации приехали учиться в украинские вузы.

Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе МОН в ответ на запрос, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Украину по состоянию на 26 октября 2020 года прибыло 265 студентов из России с целью получения высшего образования.

Издание отмечает, что в Украину с той же целью в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.

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Министерство образования и науки прорабатывает вопрос создания электронной платформы для студентов-иностранцев.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Расєйські іпєня їх не влаштовують?
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11.11.2020 14:39
+15
якого х?
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11.11.2020 14:45
+13
А їх "чєлюсті" мову будуть вчити? 265 студентов прибыли из России в Украину на учебу, - МОН - Цензор.НЕТ 1789
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11.11.2020 14:50
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Расєйські іпєня їх не влаштовують?
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11.11.2020 14:39 Ответить
из расии... или если поточнее ... с кауказа? (это две бааальшие разницы)
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11.11.2020 14:40 Ответить
В военные училища тоже приехали? 265 студентов прибыли из России в Украину на учебу, - МОН - Цензор.НЕТ 6545
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11.11.2020 14:41 Ответить
якого х?
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11.11.2020 14:45 Ответить
А їх "чєлюсті" мову будуть вчити? 265 студентов прибыли из России в Украину на учебу, - МОН - Цензор.НЕТ 1789
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11.11.2020 14:50 Ответить
265 агентов кремля.
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11.11.2020 14:51 Ответить
100 %
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11.11.2020 14:54 Ответить
... конечно, льготчики? На бюджет?
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11.11.2020 14:51 Ответить
Гнать в шею в московию додикоа вшывых агентов кремля
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11.11.2020 14:55 Ответить
нах вони тут потрібні?
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11.11.2020 14:57 Ответить
Студенти з України будуть їм дупи лизати. Бо терпіли. Не вистачить волі відпенделити їх в мокшандію.
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11.11.2020 14:59 Ответить
А *******-викладачі будуть надувати дзьоби, щоб викладати козложопим російською мовою. Чтоби понялі.
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11.11.2020 15:00 Ответить
Наверняка блохастые и с лишаями .
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11.11.2020 15:02 Ответить
Под видеозапись каждого :
1. Спрашивать -"Чей Крым?"
2. Проговаривать - Путин - йухло!
3. Петь Гимн Украины.
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11.11.2020 15:42 Ответить
А потом сильно возмущаемся-гимн рашки в центре Киева...
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11.11.2020 15:50 Ответить
Дурні ви шановні, зовнішня розвідка РФ і гімн вам заспіває і Крим язиком поверне і путін ***** скаже. Чим би дурні не тішились аби Україну знищувати не заважали.
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11.11.2020 16:41 Ответить
Чмирити, обсикати, і посилати.
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11.11.2020 15:54 Ответить
Неплохой шанс.
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11.11.2020 15:58 Ответить
Вопрос не в том, откуда.
Вопрос в том, ГДЕ они будут работать после учёбы!
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11.11.2020 17:08 Ответить
Кацапи, наприклад, не пускають до себе студентів з більшості країн світу. Розводять руками, - "Коронавірус!"
А в Україні такі добренькі, - пускають усіх. Певно, навіть результатів ПЦР-тестів не вимагали...

Студенты из Таджикистана, получающие образование в российских институтах, смогут продолжить обучение после открытия границ для въезда иностранных граждан на территорию РФ, 10 ноября сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

По этому поводу представители внешнеполитического ведомства Республики Таджикистан направили соответствующий запрос российскому ведомству 27 октября 2020 года. В своем запросе они подчеркнули, что постоянно поддерживают связь с Россией по вопросу передвижения своих студентов и продолжения образовательного процесса.

В МИД России в своем ответе на запрос из Таджикистана в отношении студентов уточнили, что продолжение образовательного процесса для таджикских студентов возможно, но только после принятия общего решения о допуске иностранных граждан в РФ «с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса».

В настоящее время студентам, проживающим за пределами РФ, доступна дистанционная форма обучения.
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11.11.2020 17:49 Ответить
 
 