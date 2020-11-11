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РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве. ДОКУМЕНТ

Правительство России приняло решение ликвидировать российские торговые представительства в Украине и в Литве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в соответствующем постановлении кабмина РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство на Украине (сохранена орфорграфия документа. - Ред.)", - говорится в документе.

Ранее Путин поддержал предложение Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Товарооборот между Украиной и Россией растет - бизнес во время войны развивается

РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве 01
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Топ комментарии
+36
Может и ОПЗЖ ликвидируют?
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11.11.2020 14:15
+28
Это мы должны были ещё в 2014 году вышвырнуть всю кацапню из Украины.... А не ждать, когда лапотникам захочется свалить....
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11.11.2020 14:18
+17
"на Украине и в Литве"
Вата ватна. РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве - Цензор.НЕТ 6610 Тоді вже пишіть і на Литве.
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11.11.2020 14:18
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Может и ОПЗЖ ликвидируют?
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11.11.2020 14:15 Ответить
Это уже нужно нам самим...
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11.11.2020 15:14 Ответить
Нах Кацапських мутантів з Українського простору.
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11.11.2020 16:14 Ответить
А Россотрудничество, долго ещё этот говнюшник будет вонять?
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11.11.2020 15:51 Ответить
"на Украине" ?
перепечатывайте российские новости правильно.
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11.11.2020 14:15 Ответить
правильно вони написали. а що бути як узькі неучі, що і свій узький не знають.
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11.11.2020 15:30 Ответить
(Сохранєна орфографія докумєнта.- Ред.)
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11.11.2020 15:36 Ответить
"З дуба впав..."?!... Це ж ксерокопія постанови, тобто, офіційний документ...
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11.11.2020 15:47 Ответить
Вже виправили: "Правительство России приняло решение ликвидировать российские торговые представительства в Украине и в Литве.Источник: https://censor.net/ru/n3230393"
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11.11.2020 17:50 Ответить
РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве - Цензор.НЕТ 9988 РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве - Цензор.НЕТ 9988 Напугали ежа... ну, и т.д.
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11.11.2020 14:17 Ответить
Это мы должны были ещё в 2014 году вышвырнуть всю кацапню из Украины.... А не ждать, когда лапотникам захочется свалить....
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11.11.2020 14:18 Ответить
нда, может еще с 2014 года надо было не выпускать будущую зерыгосрань в мацкву на заработки? попытались урезать -вою то было...вплоть до того, что их с поездов на войну отправляют
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11.11.2020 14:31 Ответить
вони б тоді аралі про сваі права і діскімінацію.
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11.11.2020 15:32 Ответить
Вы абсолютно правы. Мы , слушая крики и вопли, могли паковать этих путинских выродков по тюрьмам.... А потом менять на наших военнопленных....
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11.11.2020 18:45 Ответить
"на Украине и в Литве"
Вата ватна. РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве - Цензор.НЕТ 6610 Тоді вже пишіть і на Литве.
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11.11.2020 14:18 Ответить
Кацапсини це роблять навмисно. Навіть пишуть в Донбасе, і тут же на Украине... РФ вирішила закрити торговельні представництва в Україні та Литві - Цензор.НЕТ 5202
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11.11.2020 14:52 Ответить
Саме так. Бо імперці ніяк не можуть змиритися ,що Україна це незалежна держава, і згідно правил російської граматики треба використовувати "в". А з території Донбасу, яка раніше завжди вживалась з прийменником "на" намагаються зробити державу. Навіть особливий "народ Донбасса" вигадали.
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11.11.2020 17:58 Ответить
Та який там особливий народ? Після голодомору завели бидло з уралу, поволжжя та сибіру. Головне, що б фізично були здорові для шахт. Завозили всіх урок та каторжних.
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11.11.2020 20:36 Ответить
банки еще свои позакрывайте....
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11.11.2020 14:21 Ответить
Ну наконец то
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11.11.2020 14:22 Ответить
А они до сих пор еще работали??? Ну это просто дно...
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11.11.2020 14:24 Ответить
ну теперь точно Байден и утилизация зезажопников)
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11.11.2020 14:26 Ответить
И заодно рыгопэсыков.
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11.11.2020 14:39 Ответить
Баба з воза, кобилі легше... скатертю дорога
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11.11.2020 14:26 Ответить
Ну все.... і що ж зараз буде ?? Де купити тоді балалайку ??
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11.11.2020 14:27 Ответить
горе то какое)) я без балалайки заскучаю, а лапти по моде? а посцать в подъезде? а насрать в лифте, аж прослезился.
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11.11.2020 14:41 Ответить
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11.11.2020 14:43 Ответить
Ехайте нах мокшандию
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11.11.2020 14:30 Ответить
Хреновое у них постановление. Преамбулы нет. Надо так "В свзи с посыланием Кацапстана нах.й" и далее по тексту только "на Украине" безграмотным кацапам надо на "в Украине" поменять.
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11.11.2020 14:30 Ответить
Рассадник шпионов!
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11.11.2020 14:33 Ответить
Слава богу. Это не может не радовать. Одна грусть, что вся эта шобла собрана в ОП и ВР.
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11.11.2020 14:38 Ответить
Это хорошая новость.
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11.11.2020 14:38 Ответить
Очень правильное решение- одобрямс
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11.11.2020 14:40 Ответить
Под флагом Торгпредства всегда сидят сотрудники разведки. В данном случае это кацапы из свр и гру гш.
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11.11.2020 14:42 Ответить
РПЦ МП еще заберите....
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11.11.2020 14:47 Ответить
А где же они теперь харчеваться, т.е. шпионить будут?!( Хотя, у нас же оп с козырем есть! Зачем платить больше?)
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11.11.2020 14:49 Ответить
Жах який.Свято место пусто не бывает.Треба вместо мескальских, открывать торговые представительства ЕС и США куме.
-Так.А шо робить.... РФ вирішила закрити торговельні представництва в Україні та Литві - Цензор.НЕТ 1805
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11.11.2020 15:04 Ответить
Осталось выяснить согласны ли они.
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11.11.2020 15:23 Ответить
Они то согласны.Олигархат наш не согласен РФ вирішила закрити торговельні представництва в Україні та Литві - Цензор.НЕТ 8257
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11.11.2020 15:25 Ответить
Ну хз. Были бы согласны - то отменили бы преференциальные квоты к примеру.
И я так-то не наблюдаю очереди из послов у МИДа((
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11.11.2020 15:55 Ответить
Поддерживаем решение правительства на Российской Федерации. Когда будете выезжать из Украины на Российскую федерацию, не забудьте вещички
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11.11.2020 15:08 Ответить
НЕ забудуть... Вон, коли з офісу ПАСЕ виїжджали, то й лампочки повикручували...
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11.11.2020 15:50 Ответить
))))))))))) а финансого поддержат опзж и ес и слугу народо не закрыли )))) кремл умный Я умнее их ))) но Я не президент у которого 134 миллионная армия одноразывых
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11.11.2020 15:09 Ответить
На Украине - это где?
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11.11.2020 15:34 Ответить
Їх кацапів місце не на, і не в, а біля параші.
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11.11.2020 16:15 Ответить
Специально для россиян и правительства РФ.
«На» это сверху, пример, на лошади, на броне танка, может, быть так запомнят.
«В» это внутри чего-то, например, в танке. Поэтому писать необходимо не на Украине, а РФ решила закрыть торговые представительства в Украине.
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11.11.2020 15:48 Ответить
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
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11.11.2020 16:09 Ответить
Чё, не отрабатывают выделенных денег?
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11.11.2020 16:25 Ответить
Ой! РФ вирішила закрити торговельні представництва в Україні та Литві - Цензор.НЕТ 2058 Яка ж сумна новина!!! РФ вирішила закрити торговельні представництва в Україні та Литві - Цензор.НЕТ 2058 РФ вирішила закрити торговельні представництва в Україні та Литві - Цензор.НЕТ 2058 РФ вирішила закрити торговельні представництва в Україні та Литві - Цензор.НЕТ 2058 Нехай щастить!!!
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11.11.2020 16:47 Ответить
Згадалося.. "Ой, у вас так хорошо получаєцца говоріть ФАТІТ та ФОСТ, то чому ж ви кажете ХФОРТОЧКА? Так ось питання до знатоків. Якщо в них так файно виходить казати " в бєларуссіі", то чому ж ті кацапи ніяк не засвоять елементарне - "В Украіні"?! Може зайва хромосома заважає?)
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11.11.2020 17:35 Ответить
Biadaaaa... Vsio sobiralsia paru centnerov jagelia narasiji zakupitj... Ne sudjba, vidatj.
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17.11.2020 04:45 Ответить
 
 