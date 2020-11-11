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РФ решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом
Правительство России приняло решение ликвидировать российские торговые представительства в Украине и в Литве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в соответствующем постановлении кабмина РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Российской Федерации постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике; торговое представительство на Украине (сохранена орфорграфия документа. - Ред.)", - говорится в документе.
Ранее Путин поддержал предложение Мишустина разрешить поставки в страну продукции ряда украинских предприятий, в отношении которых были введены ответные ограничительные меры.
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+36 Андрей Андрийко
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перепечатывайте российские новости правильно.
Вата ватна. Тоді вже пишіть і на Литве.
-Так.А шо робить....
И я так-то не наблюдаю очереди из послов у МИДа((
«На» это сверху, пример, на лошади, на броне танка, может, быть так запомнят.
«В» это внутри чего-то, например, в танке. Поэтому писать необходимо не на Украине, а РФ решила закрыть торговые представительства в Украине.