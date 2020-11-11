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РФ вирішила закрити торговельні представництва в Україні та Литві. ДОКУМЕНТ
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Уряд Росії ухвалив рішення ліквідувати російські торговельні представництва в Україні та Литві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано у відповідній постанові уряду РФ, опублікованій на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
"Уряд Російської Федерації постановляє: ліквідувати торговельне представництво Російської Федерації в Литовській Республіці; торговельне представництво в Україні", - йдеться в документі.
Раніше Путін підтримав пропозицію Мішустіна дозволити поставки в країну продукції низки українських підприємств, щодо яких були запроваджені відповідні обмежувальні заходи.
Топ коментарі
+36 Андрей Андрийко
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+28 Александр Харченко 5e7fb82a
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показати весь коментар11.11.2020 14:18
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Будь ласка, зачекайте...
перепечатывайте российские новости правильно.
Вата ватна. Тоді вже пишіть і на Литве.
-Так.А шо робить....
И я так-то не наблюдаю очереди из послов у МИДа((
«На» это сверху, пример, на лошади, на броне танка, может, быть так запомнят.
«В» это внутри чего-то, например, в танке. Поэтому писать необходимо не на Украине, а РФ решила закрыть торговые представительства в Украине.