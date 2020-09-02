Товарообіг між Україною та Росією зростає - бізнес під час війни розвивається

У період від січня до серпня 2020 року товарообіг між Україною та Росією зріс до $37,9 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними відомства, експорт товарів з України в Росію за звітний період становив $ 12 млрд, обсяг російського імпорту товарів в Україну - $ 25,2 млрд. Це дозволило Росії посісти друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України.

Перше місце належить Китаю, товарообіг з яким з початку поточного року досяг $ 39,6 млрд. На третьому місці розташувалася Німеччина - $ 26,2 млрд.

Крім цього, було зазначено, що в січні-серпні загальний обсяг української зовнішньої торгівлі товарами становив $ 372 млрд. З них експорт - $ 171,8 млрд, імпорт - $ 200,1 млрд.

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Найбільше Україна експортувала чорних металів ($ 32,5 млрд), зернових культур ($ 29,2 млрд), жирів і олій ($ 17,5 млрд). На імпорт йдуть нафтопродукти ($ 42 млрд), продукція машинобудування ($ 20,9 млрд) і електронна апаратура ($ 19,1 млрд).