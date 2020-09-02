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Товарообіг між Україною та Росією зростає - бізнес під час війни розвивається

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Товарообіг між Україною та Росією зростає - бізнес під час війни розвивається

У період від січня до серпня 2020 року товарообіг між Україною та Росією зріс до $37,9 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними відомства, експорт товарів з України в Росію за звітний період становив $ 12 млрд, обсяг російського імпорту товарів в Україну - $ 25,2 млрд. Це дозволило Росії посісти друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України.

Перше місце належить Китаю, товарообіг з яким з початку поточного року досяг $ 39,6 млрд. На третьому місці розташувалася Німеччина - $ 26,2 млрд.

Крім цього, було зазначено, що в січні-серпні загальний обсяг української зовнішньої торгівлі товарами становив $ 372 млрд. З них експорт - $ 171,8 млрд, імпорт - $ 200,1 млрд.

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Найбільше Україна експортувала чорних металів ($ 32,5 млрд), зернових культур ($ 29,2 млрд), жирів і олій ($ 17,5 млрд). На імпорт йдуть нафтопродукти ($ 42 млрд), продукція машинобудування ($ 20,9 млрд) і електронна апаратура ($ 19,1 млрд).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+95
И где все эти земрази кричащие про торговлю на крови? Лицемерные животные...
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02.09.2020 12:12
+48
Торгівля на крові....
Привітаємо Зеленського з цим видатним успіхом!
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02.09.2020 12:13
+30
Оборот внешней торговли между нами в 2018 году составил 14,98 миллиарда долларов.
Быстренько вспомнили про Барыгу-Порошенко и торговлю на крови. Россия стала одним из крупнейших торговых партнеров Украины по итогам полугодия - Цензор.НЕТ 2645
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02.09.2020 12:16
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О Зе повторює все те, що робив По, залишилось 2 арткатери подарувати окупантам.
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02.09.2020 12:42 Відповісти
Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 8633
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02.09.2020 12:42 Відповісти
Москалі кажуть що проти щирої брацкой дружби лише йо@нуті на всю голову бандірівці і фошизди. А в нас таких сугласньіх хуч греблю гати
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02.09.2020 12:43 Відповісти
На седьмом году войны, страна-агрессор крупнейший торговый партнер? Облезлое ЗЕ и Шмыгаль не торгуют на крови? Может, через участки "відведення" войскам РФ уже напрямую поставляются мины и снаряды? Торчок, так мы торгуем с оккупантом или нет?
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02.09.2020 12:46 Відповісти
Так Питро ще й податки окупанту регулярно платив до жовтня 2017
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02.09.2020 14:54 Відповісти
Простой пример...Турция вначале прощлого года покупала газ на РАБссии на 50 миллиардов долларов,сейчас по факту НОЛЬ,перешла на азербайджанский и газ из Катара...Вопрос простой,на сколько процентов упала Ыканомика КГБиста? Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 7243 Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 7243
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02.09.2020 12:46 Відповісти
Они же турки )))))
Азербайджан готов вложиться в модерницацию украинских НПЗ и поставлять на них нефть марки "Азери Лайт" по Черному морю через терминал Южный. Но видать для Азербайджанцев не находится инвестняня, бо этому мешает пархатый беня.
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02.09.2020 13:02 Відповісти
Всё правильно они делают.
Х-ло полез с ними воевать в Сирии и Ливии. Турки им там хорошенько вломили. Но это ерунда. Несколько тыс ихтамнетов для х-ла недорого стоят. А вот с газом они кацев крепко наказали.
Ко всему прочему теперь они от рашки не зависят энергетически и могут при желании вломить еще больше.
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02.09.2020 13:33 Відповісти
"Благодаря" усердиям Бени, все нефтеперабатывающие заводы Украины, кроме Кременчугского, остановлены. Это длинная история, но факт остается фактом.
Поэтому, нефтепродукты приходится покупать за кордоном, в том числе и у кацапского агрессора. Но львиная доля импорта ложится на Беларусь, которая сейчас находится в непонятном политическом состоянии. И, если шо, мы вообще можем оказаться в ситуации острого дефицита, особенно дизтоплива.
И шо? Анишо!!! Бубачка катается по стране в качестве туриста, РНБО тоже никак не реагирует. Может быть это потомуша пока страна под горлышко затарена нефтепродуктами, купленными в период карантина?
И ни один, блин, "стратег" до сих пор не открыл рот за возобновление собственной нефтепереработки. Благо, шо через морскую перевалку в Южном, а потом по системе нефтепроводов сырую нефть можно транспортировать хоть куда.
НО! ЭТО НЕ ВЫГОДНО БЕНЕ! БО У НЕГО МОНОПОЛЬНЫЙ ГЕШЕФТ В КРЕМЕНЧУГСКОМ НПЗ.
Внимание вопрос. На чьей стороне наш величайший патерпевший? На стороне Украины или таки своей бородатой бабушки?
Ответ очевиден.
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02.09.2020 12:48 Відповісти
Клоун, добавлю когда на заправках Вог, Глуско, Шелл, Маршал и др покупаешь ,,белорусский,, или прибалтийский,, бензин или дизель скорее всего это всё тот же Кременчугский нефтепродукт.Просто добавят литру присадки на тонну и супер топливо И на том благодарите что не спирт с газоконденсатом. Хитрожопые хозяева заправочных сетей научились намахивать терпил на ровном месте на несколько гривен на литре
И старания по поводу остановок НПЗ это ещё времён Юща-пчеловода и Яныка которые отдали кацапам ВСЕ украинские НПЗ. И те их благополучно задушили как конкурентов.
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02.09.2020 19:25 Відповісти
Ой, вэй, у тебя калькулятор есть?
Если, вдруг, ты знаешь, шо это такое, то прикинь на нем производительность Кременчугского НПЗ на сегодняшнее время и количество реализуемых нефтепродуктов.
А вот в те времена, когда Одесский и Лисичанский заводы были под кацапами, они
Таки работали. А потом пришел беня...
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02.09.2020 20:02 Відповісти
Эти данные высосаны из пальца Зелемойских... Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 9635 Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 9635
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02.09.2020 12:48 Відповісти
Це все, що потрібно знати про цю ******** владу.
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02.09.2020 12:52 Відповісти
За 8 месяцев на оккупированный Донбасс доставлен всего и1 Губаказаточный камвой.... Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 308Чуваки...а шо тьак слабо* ? денег нет но вы держитесь? Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 308при таком объеме торговли
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02.09.2020 12:55 Відповісти
При Гройсмане Украина занимала 49 место в Мире по экономике,сегодня 74-5-6...какое то....РАСТЕМ.... Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 439
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02.09.2020 13:04 Відповісти
а при азарове?
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02.09.2020 23:14 Відповісти
Украина экспортирует сырье, импортирует - энергоносители и машинную продукцию.
Плохо дело.
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02.09.2020 13:09 Відповісти
Все эти Бени, Ахметки, Пинчуки, Суркисы, Фирташи, и прочие навозные жуки заведомо превратили страну из индустриальной в сырьевую. Чтобы люди работали за копейки, а они получали сверхприбыли без модернизации производства, и головной боли с конкуренцией.
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02.09.2020 19:27 Відповісти
Все в зелёном дерьме, один Беня в белом фраке.
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02.09.2020 13:09 Відповісти
Разве Пьетя не разорвал дипотношений с краиной-агрессором?? или зебил все восстановил???
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02.09.2020 13:11 Відповісти
Единственный в Мире миллиардер нажившився на Коронавирусе Джефф Безос...18 миллиардов за этот год...
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02.09.2020 13:13 Відповісти
У нас с рашкой товарооборот за весь 2019 был около 7 млрд.дол ,а сейчас за полгода 37 млрд?Может 3,7 млрд точнее будет?
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02.09.2020 13:17 Відповісти
Россия всегда была не одним из, а самым крупным внешнеторговым партнером (в т.ч. в 2014-2019 гг.) То, что ей сейчас рисуют лишь второе место (после Китая) связано исключительно с тем, что в нарушение всех правил статистики показывают происхождение газа, который импортируется в Украину как словацкий, а не российский.
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02.09.2020 13:22 Відповісти
Зельц Вальцман - барыга на крови!
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02.09.2020 13:23 Відповісти
То вам ще не показували графіки з інвестиціями.
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02.09.2020 13:27 Відповісти
Нефть газ на мировом рынке в полной ЖО....а мы все растем... Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 4072
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02.09.2020 13:27 Відповісти
Даю довідку. Товарообіг України з Росією зростав з 2017 року.
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02.09.2020 13:30 Відповісти
. . .(гугл. . . Уровень бедности в Украине по итогам 2017 года увеличился до 27%. Об этом сообщает Счетная палата Украины в среду, 12 сентября. . .) . . . (гугл . . . В Украине количество бедных достигнет 45% в 2020 году - Минсоцполитики)
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02.09.2020 13:47 Відповісти
Удивительные 73 % и у Путлера 78 %....теперь понятно шо за контора и кто рисует эту Мавзолейную цифирь.... Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 5048У Лукаша аж 80% нарисовали...
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02.09.2020 13:30 Відповісти
Коронавирусный кризис...Ыканомика РАБссии упала на 8,5 % Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 5817 Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 5817
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02.09.2020 13:38 Відповісти
то есть война отдельно коклеты отдельно и мухи целы и
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02.09.2020 13:39 Відповісти
и что кацапы импортируют 90 процентов товаров наши
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02.09.2020 13:41 Відповісти
Экономика Китая упала 21 %,Германия 28 %,....а мы растем Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 2638 Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 2638
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02.09.2020 13:41 Відповісти
растьом, прічом раз в шесть
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02.09.2020 15:19 Відповісти
это потому что дип.отношения с Касапстаном не разорваны . . . а вот маленькая Грузия при Саакашвили - разорвала
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02.09.2020 13:42 Відповісти
РАБссия и Украина самые стойкие Коронавирусы в Мире... Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 5512
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02.09.2020 13:42 Відповісти
посмотрел . . . . в Украине количество зараженных и умерших на 1 млн.жителей 2822 и 60 соответственно . . . в Грузии 388 и 5 соответственно . . . статистике по Касапстану - не верю
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02.09.2020 14:12 Відповісти
Кто ни будь может объяснить.
Я открыл статистику
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/ztt/ztt_u/ztt0620_u.htm

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у І півріччі 2020 року
Експорт: 22 912 571,4 тис.дол. США
Експорт у % до І півріччя 2019: 93,6
Імпорт: 24 189 400,0 тис.дол. США
Імпорт у % до І півріччя 2019: 85,7
Сальдо: -1 276 828,6 тис.дол. США

отдуда взяли
Помимо этого было отмечено, что в январе-августе общий объем украинской внешней торговли товарами составил $372 млрд. Из них экспорт - $171,8 млрд, импорт - $200,1 млрд.
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02.09.2020 13:45 Відповісти
мабуть хтось намудрив з налаштуваннями бота, який пише пости
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02.09.2020 15:18 Відповісти
На РАБссии ничего нет кроме нефти и газа... Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 6126а это дерьмо в глубоком ЖО....за газ ваще трындец...
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02.09.2020 13:49 Відповісти
Гроші, виявляється - не пахнуть...
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02.09.2020 13:56 Відповісти
Так війна чи гешефт олігархії?
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02.09.2020 13:59 Відповісти
Так кто там кричал зЕбИлы про бизнес на крови?)))
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02.09.2020 14:10 Відповісти
Ще треба подивитись які компанії зберегли та збільшили обсяги, і хто у цих компаній бенефіціари, і хто був чи є протеже у тих бенефіціарів.
Тоді буде набагато цікавіше.
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02.09.2020 14:16 Відповісти
. . . посмотрел . . . в Украине заболевших и умерших на 1 млн. населения 2822 и 60 соответственно . . . в Грузии 388 и 5 соответственно . . . статистике по Касапстану не доверяю
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02.09.2020 14:19 Відповісти
Вот статья с сайта на который ссылается Цензор (Державна митна служба): https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/za-sichen-lipen-2020r-tovaroobig-********-sklav-5548-mlrd-153

За січень-липень 2020р. товарообіг України склав $55,48 млрд

- В Україну імпортували товарів на понад $28,8 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $4,2 млрд або на 13%).
- Експортували з України на $26,6 млрд (зменшення експорту склало $2,1 млрд або 7%).

И Цензор хочет сказать, что из $28,8 млрд всего импорта Украины $25,2 млрд - из РФ? Росія стала одним із найбільших торгових партнерів України за підсумками півріччя - Цензор.НЕТ 4769

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02.09.2020 14:22 Відповісти
схоже що в команду Бутусова затинькався неук
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02.09.2020 15:16 Відповісти
А где же Порох с его липецкой фабрикой и торговлей на крови? А ну Дима-пирамидка,зелеботы,ВО "Сволота", набежали!
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02.09.2020 14:39 Відповісти
И кому же у нас принадлежат чёрные металлы, зерновые культуры и масла? Ведь именно их в основном и вывозит Украина на экспорт.
Не олигархам ли?
Нет, ну что вы! Это все принадлежит Зеленскому. Это он, гаденыш и предатель, Родиной торгует.
Кроме того, теперь у нас все каналы ТВ стали платными. А кому у нас они принадлежат? Снова ему, предателю и расхитителю гос собственности!
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02.09.2020 14:49 Відповісти
ДЯКУЮ, ДУЖЕ ДЯКУЮ....
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02.09.2020 14:56 Відповісти
В ********* нужно экспортировать исключительно паленую водяру и снятые с постаментов статуи Членина и его банды.
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02.09.2020 15:01 Відповісти
все что требовалось доказать, вместо наращивание торговли с ЕС зеленые прокремлевские ****** сосут у расеи
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02.09.2020 15:13 Відповісти
якась повна маячня. У 2019 році за увесь рік зовнішня торгівля 132 млрд долларів. А за 8 місяців 370 млрд? Під час карантину ? Це щось на брехню схоже.
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02.09.2020 15:15 Відповісти
Электроники из Расии?
А вы не знали, что все эти "фирменные" телевизоры-холодильники - расийской сборки?
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02.09.2020 15:19 Відповісти
Ну шо хохлы воюете ,а тут торгуем по маленьку ,так и живёте , гибрид короче.🤦🤦🤦🤫🤔🙄
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02.09.2020 15:20 Відповісти
Новость однозначно с потолка, Зовнішня
торгівля України товарами у І півріччі 2020 року У І півріччі 2020р. експорт товарів становив 22912,6 млн.дол.
США, або 93,6% порівняно із І півріччям 2019р., імпорт - 24189,4 млн.дол., або 85,7%.
Негативне сальдо склало 1276,8 млн.дол. (у І півріччі 2019р. негативне - 3767,1 млн.дол.).Коефіцієнт
покриття експортом імпорту становив 0,95 (у І півріччі 2019р. - 0,87).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 220 країн світу.
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02.09.2020 16:06 Відповісти
ЗеБанда усиливается за счет торговли с роSSией, в кремле радостно потирают руки и ждут присоединения Украины к Орде.
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02.09.2020 21:35 Відповісти
Стыдно за Украину.
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02.09.2020 21:43 Відповісти
Товарообіг між Україною та Росією зростає - бізнес під час війни розвивається - Цензор.НЕТ 6928
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02.09.2020 23:52 Відповісти
А что не так? У нас военное положение, разорванные дип отношения с РФ? Ничего кроме декларативного "ахрессор" нету, а бизнес почему-то должен страдать?
Или у вас есть альтернативные источники энергоносителей? Ну много лет рассказывали, что есть, причем при вашем же любимом Поросе. Но как гнали нефть, уголь и газ(через прокладки) из РФ, так и гонят.
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03.09.2020 11:06 Відповісти
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