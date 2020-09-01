З РФ на окупований Донбас прибули снайпери, розвідники і зв'язківці, а також шість вагонів із боєприпасами, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує поставляти на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областей озброєння, військову техніку та майно військового призначення.

"Минулого тижня в з'єднання і частини окупантів доставлені близько 700 тонн пального і шість вагонів з боєприпасами", - сказано в повідомленні.

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Крім того, як зазначили в ГУР, для комплектування підрозділів противника з території РФ продовжують прибувати найманці-громадяни РФ, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу з окремих військово-облікових спеціальностей (снайпери, розвідники, зв'язківці).