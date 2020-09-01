З РФ на окупований Донбас прибули снайпери, розвідники і зв'язківці, а також шість вагонів із боєприпасами, - розвідка
Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує поставляти на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областей озброєння, військову техніку та майно військового призначення.
"Минулого тижня в з'єднання і частини окупантів доставлені близько 700 тонн пального і шість вагонів з боєприпасами", - сказано в повідомленні.
Крім того, як зазначили в ГУР, для комплектування підрозділів противника з території РФ продовжують прибувати найманці-громадяни РФ, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу з окремих військово-облікових спеціальностей (снайпери, розвідники, зв'язківці).
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АнтитеррористическаяНаступательная операция (на Мокву) не может и не будет продолжаться 2-3 месяца. Она должна и будет длиться часы… Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористическойнаступательной операции"
Или он попросил его по мелочам не беспокоить - есть дела поважнее:
- бросать мячик в корзину
- огурчик порубать
- пояс чёрный примерить
Приехали Зелин мр обеспечивать. А вы что подумали?
никого не убивают (слава Богу) (или маскируют смерти под болезни и неосторожное обращение с оружием ??? ну... это отдельная гордость зелешушары...как и по 2-3 неприцельные и хаотичные выстрела в день которые упорно не слышат..боятся услышать!)
только вот на хрена снайперов та сторона притарила и 6 вагонов боеприпасов??? - ваш вариант ответа...
тут по факту - идет как бы бессрочное перемирие, готовятся к выборам на Дамасе и всеобщей (по-факину витольду) амнистии... и чего тащить снайперов и пр. из непричемной уже 6 лет рашки?
второй факт - на фига прибыли снайпера и 6 вагонов боеприпасов? (чисто логически ???)
та фиг даже с боеприпасами... снайпера? они никогда не выступали гарантией мира и мирных планов ...
(хорошего дня!)
Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом.
...
Вот и начнется. Не зря титушня "от кивы" звсуетилась..
Терпилы и лохи рулят страной. Потому для ВСУ это вылезет боком.
При нормальном украинском руководстве и Геншатбе дали бы уже давно указание уничтожать вражеские вагоны набитые боеприпасами и техникой которые идут из РФ.