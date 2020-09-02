Товарооборот между Украиной и Россией растет - бизнес во время войны развивается
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В период с января по август 2020 года товарооборот между Украиной и Россией вырос до $37,9 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным ведомства, экспорт товаров из Украины в Россию за отчетный период составил $12 млрд, объем российского импорта товаров в Украину — $25,2 млрд. Это позволило России занять второе место в списке крупнейших торговых партнеров Украины.
Первое место принадлежит Китаю, товарооборот с которым с начала текущего года достиг $39,6 млрд. На третьем месте расположилась Германия- $26,2 млрд.
Помимо этого было отмечено, что в январе-августе общий объем украинской внешней торговли товарами составил $372 млрд. Из них экспорт — $171,8 млрд, импорт — $200,1 млрд.
Больше всего Украина экспортировала черных металлов ($32,5 млрд), зерновых культур ($29,2 млрд), жиров и масел ($17,5 млрд). На импорт идут нефтепродукты ($42 млрд), продукция машиностроения ($20,9 млрд) и электронная аппаратура ($19,1 млрд).
Пожалуйста, подождите...
Азербайджан готов вложиться в модерницацию украинских НПЗ и поставлять на них нефть марки "Азери Лайт" по Черному морю через терминал Южный. Но видать для Азербайджанцев не находится инвестняня, бо этому мешает пархатый беня.
Х-ло полез с ними воевать в Сирии и Ливии. Турки им там хорошенько вломили. Но это ерунда. Несколько тыс ихтамнетов для х-ла недорого стоят. А вот с газом они кацев крепко наказали.
Ко всему прочему теперь они от рашки не зависят энергетически и могут при желании вломить еще больше.
Поэтому, нефтепродукты приходится покупать за кордоном, в том числе и у кацапского агрессора. Но львиная доля импорта ложится на Беларусь, которая сейчас находится в непонятном политическом состоянии. И, если шо, мы вообще можем оказаться в ситуации острого дефицита, особенно дизтоплива.
И шо? Анишо!!! Бубачка катается по стране в качестве туриста, РНБО тоже никак не реагирует. Может быть это потомуша пока страна под горлышко затарена нефтепродуктами, купленными в период карантина?
И ни один, блин, "стратег" до сих пор не открыл рот за возобновление собственной нефтепереработки. Благо, шо через морскую перевалку в Южном, а потом по системе нефтепроводов сырую нефть можно транспортировать хоть куда.
НО! ЭТО НЕ ВЫГОДНО БЕНЕ! БО У НЕГО МОНОПОЛЬНЫЙ ГЕШЕФТ В КРЕМЕНЧУГСКОМ НПЗ.
Внимание вопрос. На чьей стороне наш величайший патерпевший? На стороне Украины или таки своей бородатой бабушки?
Ответ очевиден.
И старания по поводу остановок НПЗ это ещё времён Юща-пчеловода и Яныка которые отдали кацапам ВСЕ украинские НПЗ. И те их благополучно задушили как конкурентов.
Если, вдруг, ты знаешь, шо это такое, то прикинь на нем производительность Кременчугского НПЗ на сегодняшнее время и количество реализуемых нефтепродуктов.
А вот в те времена, когда Одесский и Лисичанский заводы были под кацапами, они
Таки работали. А потом пришел беня...
Плохо дело.
Я открыл статистику
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/zd/ztt/ztt_u/ztt0620_u.htm
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у І півріччі 2020 року
Експорт: 22 912 571,4 тис.дол. США
Експорт у % до І півріччя 2019: 93,6
Імпорт: 24 189 400,0 тис.дол. США
Імпорт у % до І півріччя 2019: 85,7
Сальдо: -1 276 828,6 тис.дол. США
отдуда взяли
Помимо этого было отмечено, что в январе-августе общий объем украинской внешней торговли товарами составил $372 млрд. Из них экспорт - $171,8 млрд, импорт - $200,1 млрд.
Тоді буде набагато цікавіше.
За січень-липень 2020р. товарообіг України склав $55,48 млрд
- В Україну імпортували товарів на понад $28,8 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $4,2 млрд або на 13%).
- Експортували з України на $26,6 млрд (зменшення експорту склало $2,1 млрд або 7%).
И Цензор хочет сказать, что из $28,8 млрд всего импорта Украины $25,2 млрд - из РФ?
Не олигархам ли?
Нет, ну что вы! Это все принадлежит Зеленскому. Это он, гаденыш и предатель, Родиной торгует.
Кроме того, теперь у нас все каналы ТВ стали платными. А кому у нас они принадлежат? Снова ему, предателю и расхитителю гос собственности!
А вы не знали, что все эти "фирменные" телевизоры-холодильники - расийской сборки?
торгівля України товарами у І півріччі 2020 року У І півріччі 2020р. експорт товарів становив 22912,6 млн.дол.
США, або 93,6% порівняно із І півріччям 2019р., імпорт - 24189,4 млн.дол., або 85,7%.
Негативне сальдо склало 1276,8 млн.дол. (у І півріччі 2019р. негативне - 3767,1 млн.дол.).Коефіцієнт
покриття експортом імпорту становив 0,95 (у І півріччі 2019р. - 0,87).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 220 країн світу.
Или у вас есть альтернативные источники энергоносителей? Ну много лет рассказывали, что есть, причем при вашем же любимом Поросе. Но как гнали нефть, уголь и газ(через прокладки) из РФ, так и гонят.