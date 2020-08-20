РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9531 посетитель онлайн
Новости
1 368 7

ВТО заявила о падении мировой торговли до уровня 2008 года

ВТО заявила о падении мировой торговли до уровня 2008 года

Всемирная торговая организация заявила о рекордном падении мировой торговли до уровня кризиса 2008 года.

Об этом говорится в сообщении ВТО, передает Цензор.НЕТ

Отмечается, что индекс "Барометр торговли" снизился до рекордного минимума в 84,5 пункта из-за исторического падения мировой торговли товарами во втором квартале 2020 года.

Текущее значение индекса сопоставимо c ситуацией в торговле в пик финансового кризиса 2008−2009 года. В аналогичный период прошлого года значение индекса было на 18,6 пункта выше.

"Дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается весьма неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию", - говорится в сообщении ВТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Квотирование импорта удобрений из ЕС навредит отношениям Украины в рамках ВТО, – эксперт

Автор: 

ВТО (460) торговля (970)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все Зеля )
показать весь комментарий
20.08.2020 09:49 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2020 09:51 Ответить
Отакої .!! Шо , вже не Порох . ? .
показать весь комментарий
20.08.2020 10:12 Ответить
Ракообразную...
показать весь комментарий
20.08.2020 09:49 Ответить
Учитывая профффессионализм наркомана в Украине упадет до уровня 1917
показать весь комментарий
20.08.2020 09:51 Ответить
Да и насрать. То что упало то было не жизненно важным. А реально необходимые товары продолжают производиться и продаваться.
показать весь комментарий
20.08.2020 10:06 Ответить
ООО "Хлебозавод Салтовский" создан в апреле 2001 года на базе ОАО "Харьковский хлебозавод № 11", который начал работать летом 1995 года и стал последним из крупных хлебопекарных предприятий, введенных в эксплуатацию в Харьковской области. На данный момент предприятие практически остановлено - и все из-за долга в 1,5 млн грн.... примерно в один лексус....
показать весь комментарий
20.08.2020 11:06 Ответить
 
 