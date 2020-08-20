ВТО заявила о падении мировой торговли до уровня 2008 года
Всемирная торговая организация заявила о рекордном падении мировой торговли до уровня кризиса 2008 года.
Об этом говорится в сообщении ВТО, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что индекс "Барометр торговли" снизился до рекордного минимума в 84,5 пункта из-за исторического падения мировой торговли товарами во втором квартале 2020 года.
Текущее значение индекса сопоставимо c ситуацией в торговле в пик финансового кризиса 2008−2009 года. В аналогичный период прошлого года значение индекса было на 18,6 пункта выше.
"Дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается весьма неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию", - говорится в сообщении ВТО.
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