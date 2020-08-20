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СОТ заявила про падіння світової торгівлі до рівня 2008 року

СОТ заявила про падіння світової торгівлі до рівня 2008 року

Світова торгова організація заявила про рекордне падіння світової торгівлі до рівня кризи 2008 року.

Про це йдеться в повідомленні СОТ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що індекс "Барометр торгівлі" знизився до рекордного мінімуму в 84,5 пункту через історичне падіння світової торгівлі товарами в другому кварталі 2020 року.

Поточне значення індексу можна порівняти ситуацією в торгівлі в пік фінансової кризи 2008-2009 року. В аналогічний період минулого року значення індексу було на 18,6 пункту вище.

"Додаткові індикатори вказують на часткове зростання світової торгівлі і виробництва в третьому кварталі, але сила будь-якого такого відновлення залишається досить невизначеною: не можна виключати L-подібну, а не V- подібну траєкторію", - йдеться в повідомленні СОТ.

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Автор: 

СОТ (217) торгівля (1256)


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Це все Зеля )
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20.08.2020 09:49 Відповісти
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20.08.2020 09:51 Відповісти
Отакої .!! Шо , вже не Порох . ? .
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20.08.2020 10:12 Відповісти
Ракообразную...
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20.08.2020 09:49 Відповісти
Учитывая профффессионализм наркомана в Украине упадет до уровня 1917
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20.08.2020 09:51 Відповісти
Да и насрать. То что упало то было не жизненно важным. А реально необходимые товары продолжают производиться и продаваться.
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20.08.2020 10:06 Відповісти
ООО "Хлебозавод Салтовский" создан в апреле 2001 года на базе ОАО "Харьковский хлебозавод № 11", который начал работать летом 1995 года и стал последним из крупных хлебопекарных предприятий, введенных в эксплуатацию в Харьковской области. На данный момент предприятие практически остановлено - и все из-за долга в 1,5 млн грн.... примерно в один лексус....
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20.08.2020 11:06 Відповісти
 
 