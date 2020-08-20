СОТ заявила про падіння світової торгівлі до рівня 2008 року

Світова торгова організація заявила про рекордне падіння світової торгівлі до рівня кризи 2008 року.

Про це йдеться в повідомленні СОТ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що індекс "Барометр торгівлі" знизився до рекордного мінімуму в 84,5 пункту через історичне падіння світової торгівлі товарами в другому кварталі 2020 року.

Поточне значення індексу можна порівняти ситуацією в торгівлі в пік фінансової кризи 2008-2009 року. В аналогічний період минулого року значення індексу було на 18,6 пункту вище.

"Додаткові індикатори вказують на часткове зростання світової торгівлі і виробництва в третьому кварталі, але сила будь-якого такого відновлення залишається досить невизначеною: не можна виключати L-подібну, а не V- подібну траєкторію", - йдеться в повідомленні СОТ.

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