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Правительство выделило 86 млн грн для улучшения материально-технического состояния медучреждений, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Правительство выделило 86 млн грн для улучшения материально-технического состояния медучреждений, - Шмыгаль

Кабинет Министров выделил 86 млн грн для улучшения материально-технического состояния учреждений здравоохранения.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ

"В частности, предусматриваются дополнительные средства на "ОХМАТДИТ" для приобретения рентгеновской трубки к аппарату компьютерного томографа, приобретение источников ионизирующего излучения для аппаратов лучевой терапии для Национального института Рака. Также на 12 млн грн будет расширен финансирования с программой "лечение украинцев за рубежом", - сообщил Шмыгаль.

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https://twitter.com/den_kazansky/status/1326460195816558593




Денис Казанський

@den_kazansky


Краматорськ. Голова ТВК від "Слуги народу" Роман Байрак, який працює на кандидата в мери від ОПЗЖ Олександра Гончаренка, вирубає члена ТВК від "Голосу" В'ячеслава Бєляєва, який намагається завадити фальсифікаціям. "Слуги", ваші люди у ТВК - топ. Не хочете нічого прокоментувати?
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11.11.2020 14:50 Ответить
этого должно хватить на все больницы на 3 пузыря зеленки и на 2-3 клизмы...нет, на 2 клизмы ))))
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11.11.2020 14:51 Ответить
А как же дороги?!
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11.11.2020 14:53 Ответить
Также на 12 млн грн будет расширен финансирования с программой "лечение украинцев за рубежом", - сообщил Шмыгаль.
Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк
Хто кого лечит? *)
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11.11.2020 14:53 Ответить
и 12 миллионов себе на тойоты.
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11.11.2020 15:16 Ответить
 
 