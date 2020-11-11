Кабмин предоставил "Медицинским закупкам Украины" статус центральной закупочной организации

Кабинет Министров Украины определил ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) центральной закупочной организацией (ЦЗО).

Соответствующее распоряжение правительство утвердило в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкоцй на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Министерство здравоохранения инициировало обращение к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства о предоставлении ГП "МЗУ" статуса ЦЗО.

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Как отметили в Минздраве, статус ЦЗО позволит осуществлять публичные закупки в интересах заказчиков для уменьшения их административных расходов с одновременным обеспечением качества закупочного процесса, при этом принимая на себя ответственность за такие процедуры. Закупщик считает, что статус ЦЗО "будет способствовать высвобождению времени специалистов медицинских учреждений от выполнения несвойственных им закупочных функций".

Минздрав 25 октября 2018 года зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий. Деятельность агентства обеспечивается при поддержке донорских организаций, в частности Глобального фонда через грант Центра общественного здоровья, проектов USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для Украинской" (SAFEMed). Предполагалось, что МЗУ получит статус центральной закупочной организации и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональных заказчиков. В конце января 2019 года МЗУ провело первые тендеры - на закупку медпрепаратов в рамках программ Глобального фонда, в частности, на закупку логистических услуг и лексредств против оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также медицинских респираторов.