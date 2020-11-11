Кабмин обязал пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы
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Кабинет Министров Украины обязал пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости при движении по проезжей части или обочине использовать световозвращающие элементы.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, документом установлено, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые движутся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленты, наклейки, жилеты) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы.
Ранее данная норма носила рекомендационный характер. В частности, предполагалось, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые движутся по проезжей части или обочине должны были как-то выделить себя, а при возможности иметь на внешней одежде световозвращающие элементы.
Отмечается, что введение нормы в новой редакции должно повысить уровень безопасности на улично-дорожной сети, так как наличие световозвращающих элементов на одежде пешеходов позволяет уменьшить смертность на дорогах в 6-8 раз. Это связано с тем, что человека, использующего световозвращающие элементы, будет видно на расстоянии 130-150 метров, тогда как в темной одежде его видно лишь на расстоянии 25-30 метров.
Пожалуйста, подождите...
Продавать самоклейка и все дела.
И слава богу.
Для начала, начните штрафовать за езду по тротуарам, в том числе велосипедистов и самокатчиков.
В Англии до недавнего времени на самокате дальше собственного двора выезд был запрещен.
Хотя, электросамокат более безопасен, чем велосипед.
На нем нет выступающих деталей и человек всегда держится за руль.
Пешкодрал с пассажирского: ёпта, ничегоже не видно было!!! А я думал, нас хорошо видно!!!
Бугога!
Піраміди або кулі, що є структурною основою світлоповертального матеріалу, пропускаючи через себе світло, заломлюють його таким чином, що він повертається отразівшісь.Вот чому в світлі фар світяться очі тварин. Навіть ідеальне дзеркало не дає ефекту повернення променя він відбивається («відлітає») - ефект сонячного зайчика.
У дорожній ситуації світлоповертаючий матеріал «працює» в напрямку автомобіля, який на нього рухається, незалежно від кута падіння світла на його поверхню. Тобто з точки зору водія, що їде по дорозі-якщо він бачить в світлі фар об'єкт, який «світиться», значить він знаходиться в напрямку його руху .. Якби матеріали були світловідбиваючими, то ефект безпеки на дорозі був би вельми сумнівний.
В просторечии светоотражающие - это те, которые светятся при освещении фарой.
Для того, щоб не плутати поняття, просторіччя не достатньо.
Но!
Вначале оштрафуйте всех пешеходов, которые переходят улицу с нарушением ПДД.
Дополнительное освещение обязать Кабинет Министров Украины установить Дополнительные
Пешеходы этого не знают, потому что ни когда не были за рулем.