Кабмин обязал пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы

Кабинет Министров Украины обязал пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости при движении по проезжей части или обочине использовать световозвращающие элементы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, документом установлено, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые движутся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленты, наклейки, жилеты) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы.

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Ранее данная норма носила рекомендационный характер. В частности, предполагалось, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые движутся по проезжей части или обочине должны были как-то выделить себя, а при возможности иметь на внешней одежде световозвращающие элементы.

Отмечается, что введение нормы в новой редакции должно повысить уровень безопасности на улично-дорожной сети, так как наличие световозвращающих элементов на одежде пешеходов позволяет уменьшить смертность на дорогах в 6-8 раз. Это связано с тем, что человека, использующего световозвращающие элементы, будет видно на расстоянии 130-150 метров, тогда как в темной одежде его видно лишь на расстоянии 25-30 метров.