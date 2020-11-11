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Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи

Кабінет Міністрів України зобов'язав пішоходів у темний час доби і в умовах недостатньої видимості під час руху проїжджою частиною чи узбіччям використовувати світлоповертальні елементи.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, документом встановлено, що в темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям, мають використовувати світлоповертальні елементи (стрічки, наклейки, жилети) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.

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Раніше ця норма мала рекомендаційний характер. Зокрема, передбачалося, що в темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям, мали якось виділити себе, а при нагоді мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи.

Зазначено, що запровадження норми в новій редакції має підвищити рівень безпеки на вулично-дорожній мережі, оскільки наявність світлоповертальних елементів на одязі пішоходів дає змогу зменшити смертність на дорогах у 6-8 разів. Це пов'язано з тим, що людину, яка використовує світлоповертальні елементи, буде видно на відстані 130-150 метрів, тоді як у темному одязі її видно лише на відстані 25-30 метрів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Полезная норма.
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11.11.2020 15:03
+9
Не будет конечно. Это введено чтобы снять ответственность с водителей если ночью задавят кого-то на проезжей части.
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11.11.2020 15:16
+8
комментирующие выше,что в загали верно? То,что не освещают улицу, а заставляют покупать хрень всякую пешеходу? Я ржать буду с вам,взагали верно, ещё заставят купить каску строительную и спать в ней. Вы что серьёзно думаете,что виной травм и аварий на дороге это пешеходы? Не то,что порешаю с судьёй и муорами,а пешеход не одевший жилет?Вы вообще тронулись мозгами? Не освещение на дорогах виной,не звонок "другу" решале,а то,что не одел жилет.Ага.
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11.11.2020 15:15
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Пешкодралам на заметку: чёрный пешкодрал остаётся чёрным пешкодралом как в свете фар, так и фонарей.
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11.11.2020 15:19 Відповісти
Так так, ці стильні пішоходи в чорному вбранні реально нервують, особливо дощовими вечорами і ночами. але як їх змусити начепити катафоти? В дитячому і спортивному одязі хоч відбиваючи елементи вшиті.
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11.11.2020 15:17 Відповісти
Не проблема.
Продавать самоклейка и все дела.
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11.11.2020 15:20 Відповісти
не катафоты. "фликер", есть в продаже на липучках или на растягивающихся лентах. очень полезная вещь. я вчера велосипедиста чудом увидел на краю дороги, обивку сидения еле вынул из жоппы у себя.
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11.11.2020 15:24 Відповісти
На права сдавать не надо?
И слава богу.
Для начала, начните штрафовать за езду по тротуарам, в том числе велосипедистов и самокатчиков.
В Англии до недавнего времени на самокате дальше собственного двора выезд был запрещен.
Хотя, электросамокат более безопасен, чем велосипед.
На нем нет выступающих деталей и человек всегда держится за руль.
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11.11.2020 15:18 Відповісти
О це прально! Бо раз біля Ковеля ледь не размазав двух паненок , на темно іхав , зустрічна засліпила а побачив іх в останню хвилю ...Тупо не бачив іх до останнього(!) Добре що був приготований на подібні моменти , бо в Украіні не мона розслаблятися в дорозі . То я добре знаю
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11.11.2020 15:21 Відповісти
Рассказывал один: везёт какогото пешкодрала по селу ночью в дождь тут хоба! тело в чёрном, но объехал.

Пешкодрал с пассажирского: ёпта, ничегоже не видно было!!! А я думал, нас хорошо видно!!!

Бугога! Кабмин обязал пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы - Цензор.НЕТ 9482
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11.11.2020 15:25 Відповісти
жена постоянно комментирует когда я сигналю туловищу - а как ты его увидел, я ж не видела..
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11.11.2020 15:46 Відповісти
Отправь её к окулисту
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11.11.2020 18:14 Відповісти
жалоб нет
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11.11.2020 18:24 Відповісти
Идея правильная. Но как ее реализовать? Как привлекать к ответственности? Менты, что, будут гоняться за пешеходами на обочинах и штрафовать???
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11.11.2020 15:23 Відповісти
Кабмин обязал пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы - Цензор.НЕТ 4909
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11.11.2020 15:24 Відповісти
ХА!!! Правительство вместо того, что бы обеспечить улицы нормальным освещением и подземными переходами, решило безопасность на дорогах возложить на простых граждан. И за счёт их кармана. Идиоты!!!Кабмин обязал пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы - Цензор.НЕТ 1677
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11.11.2020 15:26 Відповісти
Наверное в Париже так и поступили😆😆😆
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11.11.2020 15:27 Відповісти
А если это - не улица, а проезжая часть вне населенного пункта к примеру? Я почему-то всегда думал, что ПДД написаны кровью и идиоты как раз - это те, кто ними пренебрегает. Я наверное ошибался? Кабмин обязал пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы - Цензор.НЕТ 8316
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11.11.2020 15:39 Відповісти
Всем пешеходам желтые нашивки. Такое где-то уже было.
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11.11.2020 15:28 Відповісти
и малиновые штаны. Иначе общество пропадёт.
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11.11.2020 15:58 Відповісти
Пфффф. А пешеходов еще не обязали пользоваться стопсигналами и сигналами поворотов?
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11.11.2020 15:31 Відповісти
Вот если бы конфисковали авто за ксенон или лед, аварийность снизилась точно. Ночью ехать НЕ возможно. "власовцы" (полицаи) бездействуют.
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11.11.2020 15:32 Відповісти
Кабмин обязал пешеходов пересесть на автомобили.
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11.11.2020 15:53 Відповісти
Ждите, совсем скоро: "Кабмин запретил пешеходам выходить из дому"
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11.11.2020 18:21 Відповісти
у всех внутренний конфликт - с одной стороны жалко покалеченных и убитых, с другой - нужно же что-то делать с перенаселением. как безболезненно утилизировать непрошедших отбор?
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11.11.2020 15:55 Відповісти
"Каб мин . ОБЯЗАЛ!!!!". Одне питання. - А то ШО? Що буде як не виконати? ***** ********** з уйобками в кабміні!
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11.11.2020 16:00 Відповісти
похоже, что тут логика такая - если нет, то и суда нет.
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11.11.2020 16:07 Відповісти
Вы, пацаны, главно не нервничайте - это наверняка обязательство по ассоциации с ЕС
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11.11.2020 16:07 Відповісти
Краще влада носила би на собі одежду з мішенью на спині.
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11.11.2020 16:22 Відповісти
Зі шкільного курсу фізики відомо, що для дзеркального відображення «кут падіння променя на поверхню дорівнює куту відбиття». Кути рівні, але! При падінні променя на поверхню під кутом відмінним від прямого, світло відбивається («відлітає») в протилежну сторону від джерела світла. Світло відбивається, але не повертається, при цьому поглинається, тобто слабшає.

Піраміди або кулі, що є структурною основою світлоповертального матеріалу, пропускаючи через себе світло, заломлюють його таким чином, що він повертається отразівшісь.Вот чому в світлі фар світяться очі тварин. Навіть ідеальне дзеркало не дає ефекту повернення променя він відбивається («відлітає») - ефект сонячного зайчика.

У дорожній ситуації світлоповертаючий матеріал «працює» в напрямку автомобіля, який на нього рухається, незалежно від кута падіння світла на його поверхню. Тобто з точки зору водія, що їде по дорозі-якщо він бачить в світлі фар об'єкт, який «світиться», значить він знаходиться в напрямку його руху .. Якби матеріали були світловідбиваючими, то ефект безпеки на дорозі був би вельми сумнівний.
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11.11.2020 16:26 Відповісти
Ой!
В просторечии светоотражающие - это те, которые светятся при освещении фарой.
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11.11.2020 16:33 Відповісти
Ой!
Для того, щоб не плутати поняття, просторіччя не достатньо.
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11.11.2020 21:18 Відповісти
Эти понятия просто необходимы пацанам, идущим на танцы!
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12.11.2020 10:25 Відповісти
ок, если объект с световозращающими эллементами будет двигаться в сторону дороги, то водитель не сможет заранее среагировать, а вот светоотражающие эллементы в такой ситуации позволят водителю заметить объект раньше, чем он окажется непосредственно перед автомобилем.
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11.11.2020 16:44 Відповісти
Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби і в умовах недостатньої видимості під час руху проїжджою частиною чи узбіччям використовувати світлоповертальні елементи. Джерело: https://censor.net/ua/n3230417
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11.11.2020 21:23 Відповісти
А освітити вулиці наших міст, а тим більше наших сіл....Слабо....
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11.11.2020 16:28 Відповісти
Я давным давно ночью на велосипеде на тёмной дороге цепляю на затылок горящий фонарик....
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11.11.2020 16:34 Відповісти
Ну если тут пишешь - значит пока помогает. Не нарвался на алкаша наркомана или просто яму.
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11.11.2020 18:50 Відповісти
Я имею в виду асфальтовую дорогу, по которой машины ездят часто, а не лесную....
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12.11.2020 10:13 Відповісти
Хорошее начинание.
Но!
Вначале оштрафуйте всех пешеходов, которые переходят улицу с нарушением ПДД.
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11.11.2020 16:35 Відповісти
Кабинет Министров Украины обязал пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости при движении по проезжей части или обочине использовать световозвращающие элементы.Источник: https://censor.net/ru/n3230417

Дополнительное освещение обязать Кабинет Министров Украины установить Дополнительные Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи - Цензор.НЕТ 5210 Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи - Цензор.НЕТ 1811
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11.11.2020 16:41 Відповісти
Я так зрозумів якщо пішохід без світловідбиваючої стрічки, його треба збивати, тому що за це нічого ге буде, так зебіли.
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11.11.2020 17:27 Відповісти
сельские жители и не слышали об этой норме хотя это касается их в первую очередь.
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11.11.2020 17:30 Відповісти
В сільській місцевості відбивачі світла і на велосипеди не прийнято чіпляти.
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12.11.2020 10:00 Відповісти
Сразу сдать на права. А то ходят без прав. ТО, налоги за дороги не платят - а ходят, топчут.
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11.11.2020 18:48 Відповісти
и обязательно справку на выхлоп, особенно с пенсионеров требовать.
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11.11.2020 19:48 Відповісти
умные включают фонарик на телефоне и идут, но в этом законе это не предусмотрено
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11.11.2020 19:14 Відповісти
Если я перехожу дорогу по "зебре", в ночное время, я получается тоже нахожусь на проезжей части, а значит буду обязан иметь светоотражающий элемент?
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11.11.2020 19:36 Відповісти
Желательно. Ночью в дождь + когда слепят встречные машины увидеть пешехода в темной одежде иногда можно только по прерывистым теням встречных фар.
Пешеходы этого не знают, потому что ни когда не были за рулем.
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12.11.2020 09:51 Відповісти
Мдя. Еще удостоверение пешехода ввести забыли. Ну, что бы по взрослому всё было.
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11.11.2020 19:40 Відповісти
А пешим патрульным полиции мигалку на фуражку, ну, что бы одинаково было для водителей машины с мигалками, для пешеходов пешие полицейские с мигалками.
Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи - Цензор.НЕТ 3516
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11.11.2020 19:47 Відповісти
Светоотражающие браслеты фликеры дешево и сердито Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи - Цензор.НЕТ 3845
Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи - Цензор.НЕТ 3645
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11.11.2020 20:27 Відповісти
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