Кабмін зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи
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Кабінет Міністрів України зобов'язав пішоходів у темний час доби і в умовах недостатньої видимості під час руху проїжджою частиною чи узбіччям використовувати світлоповертальні елементи.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, документом встановлено, що в темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям, мають використовувати світлоповертальні елементи (стрічки, наклейки, жилети) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи.
Раніше ця норма мала рекомендаційний характер. Зокрема, передбачалося, що в темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною або узбіччям, мали якось виділити себе, а при нагоді мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи.
Зазначено, що запровадження норми в новій редакції має підвищити рівень безпеки на вулично-дорожній мережі, оскільки наявність світлоповертальних елементів на одязі пішоходів дає змогу зменшити смертність на дорогах у 6-8 разів. Це пов'язано з тим, що людину, яка використовує світлоповертальні елементи, буде видно на відстані 130-150 метрів, тоді як у темному одязі її видно лише на відстані 25-30 метрів.
Будь ласка, зачекайте...
Продавать самоклейка и все дела.
И слава богу.
Для начала, начните штрафовать за езду по тротуарам, в том числе велосипедистов и самокатчиков.
В Англии до недавнего времени на самокате дальше собственного двора выезд был запрещен.
Хотя, электросамокат более безопасен, чем велосипед.
На нем нет выступающих деталей и человек всегда держится за руль.
Пешкодрал с пассажирского: ёпта, ничегоже не видно было!!! А я думал, нас хорошо видно!!!
Бугога!
Піраміди або кулі, що є структурною основою світлоповертального матеріалу, пропускаючи через себе світло, заломлюють його таким чином, що він повертається отразівшісь.Вот чому в світлі фар світяться очі тварин. Навіть ідеальне дзеркало не дає ефекту повернення променя він відбивається («відлітає») - ефект сонячного зайчика.
У дорожній ситуації світлоповертаючий матеріал «працює» в напрямку автомобіля, який на нього рухається, незалежно від кута падіння світла на його поверхню. Тобто з точки зору водія, що їде по дорозі-якщо він бачить в світлі фар об'єкт, який «світиться», значить він знаходиться в напрямку його руху .. Якби матеріали були світловідбиваючими, то ефект безпеки на дорозі був би вельми сумнівний.
В просторечии светоотражающие - это те, которые светятся при освещении фарой.
Для того, щоб не плутати поняття, просторіччя не достатньо.
Но!
Вначале оштрафуйте всех пешеходов, которые переходят улицу с нарушением ПДД.
Дополнительное освещение обязать Кабинет Министров Украины установить Дополнительные
Пешеходы этого не знают, потому что ни когда не были за рулем.