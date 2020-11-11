РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10556 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
4 851 23
карантин (16730) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями

Министерство здравоохранения предлагает вернуть общий карантин на всей территории Украины вместо адаптивного.

Об этом в ходе заседания Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях оранжевой зоны для всех территорий", - сказал глава Минздрава.

Таким образом, предлагается запретить проведение массовых мероприятий для более чем 20 человек. Кинотеатры и театры смогут работать лишь с заполненностью в 50%.

Запрещена перевозка общественным транспортом больше лиц, чем есть посадочных мест.

Также будет запрет на проведение дискотек и работы ночных клубов. А также другие запреты, характерные для "оранжевой зоны" карантина.

Также читайте: Госпитализация и операция не могут быть перенесены, если это угрожает жизни и здоровью пациента, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов - Цензор.НЕТ 3383
показать весь комментарий
11.11.2020 15:19
+3
все верно
показать весь комментарий
11.11.2020 15:22
+3
Приказ от Хозяев: убить экономику.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов - Цензор.НЕТ 3383
показать весь комментарий
11.11.2020 15:19 Ответить
Загальний карантин наносить економічну шкоду там де він абсолютно непотрібен! Тому від ідеї загального карантну потрібно відмовитись раз і назавжди! Шкода що уряд не зробив висновків зі свої минулих помилок! Шмигаля потрібно знімати з посади, в нього закінчились ідея і почалось повторення минулого ідіотизму!
показать весь комментарий
11.11.2020 15:48 Ответить
все верно
показать весь комментарий
11.11.2020 15:22 Ответить
Что все верно? Каждый день новые нормы. У нормальных людей уже крыша едет и не знают, какие нормы действуют. Одним словом "лебедь рак и щука". Для зебилов... А что для зебилов? Они и так тупые и ничего не соблюдают и не понимают. Они даже президента нормального не могут избрать, что уже говорить о своем благополучии и безопасности?
показать весь комментарий
11.11.2020 15:52 Ответить
Кинотеатры 50% от вместимости?да в выходные дни в так называемый пик и то человек 5 сидит на весь кинотеатр ходил раз 6 с весны как открыли и в ошене синема и оскар в дримтауне,так что нет закрывать даже в карантин выходного дня,людей почти нет
показать весь комментарий
11.11.2020 15:22 Ответить
Украина с карантином -
489808 заболевших короновирусом, 8947 умерших

Швеция без карантина -
166707 заболевших короновирусом, 6082 умерших

Население Швеции в 3,5 - 4 раза меньше Украины.
https://www.worldometers.info/coronavirus/?zarsrc=130

Очевидно, что есть карантин, что нет карантина, это почти никак не влияет на распространение вируса
показать весь комментарий
11.11.2020 15:24 Ответить
Т.е. смертность вдвое выше - это почти тоже самое? Ну, отпишитесь, когда во вторую графу попадёте. А до этого плотность населения посчитайте.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:41 Ответить
врешь,как всегда...
смертей на миллион человек украина-205
швеция -598

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
показать весь комментарий
11.11.2020 15:46 Ответить
хахаха, суют этот worldometers.info/coronavirus., сайт особенно вызывающий доверие! я таких в любом количестве наделаю.. Верующие интернету даже хуже чем короноверующие
показать весь комментарий
11.11.2020 15:57 Ответить
ну наделай...посмотрим,сколько у тебя посетителей будет в день Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони", - Степанов - Цензор.НЕТ 8146
показать весь комментарий
11.11.2020 16:21 Ответить
где я вру, ты слепой или пожизненный даун?
показать весь комментарий
11.11.2020 16:02 Ответить
везде...где только до клавы дотянешься Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони", - Степанов - Цензор.НЕТ 4510.посмори графу "смертей на миллион популяции".
помогаешь кацапне,шоб не одни они в поле кувыркались?
показать весь комментарий
11.11.2020 16:20 Ответить
с тобой всё ясно давно, ты неизлечим... хотя я грешным делом подумал, что ты хоть немного подлечился от болезни дауна... я ошибся.
У тебя аргументов нет, поэтому и ответа нет
Продолжай веселить народ тут своей тупостью.
показать весь комментарий
11.11.2020 16:25 Ответить
у тебя судьба такая-все время ошибаться...
но ты зря от меня помози ждешь,я не исправляю чужие судьбы. Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони", - Степанов - Цензор.НЕТ 7666
показать весь комментарий
11.11.2020 16:31 Ответить
ещё скажи какой нибудь маразм, что бы твоя тупость тут всем была видна
показать весь комментарий
11.11.2020 16:38 Ответить
Ну тут ещё неизвестно, кто как считает.
Кроме того, в той же Швеции меньше чем во Франции (646) Англии (732).

Так что. Не всё так однозначно!
показать весь комментарий
11.11.2020 16:05 Ответить
Приказ от Хозяев: убить экономику.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:25 Ответить
...і списати все на "covid". Тому й така несамовита метушня.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:53 Ответить
И так не работает, и сяк, а давайте воттак!

- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
показать весь комментарий
11.11.2020 15:29 Ответить
А буквально утром было, что с нас берут пример европеёские страны, и адаптивный карантин чуть ли не ноу-хау наше? А шо случилочь за полдня?
показать весь комментарий
11.11.2020 15:44 Ответить
ну дык,бубочку закрыли на больничку,теперь плящут как хотят Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов - Цензор.НЕТ 3460
показать весь комментарий
11.11.2020 15:48 Ответить
Бают, он там со спецтерминала защищённого всем руководит. Не приходя в сознание. Как обычно, с другой стороны
показать весь комментарий
11.11.2020 15:54 Ответить
Министр мля. задача министров бабки тырять, а не выплевывать бред всякий
показать весь комментарий
11.11.2020 16:06 Ответить
 
 