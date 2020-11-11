Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов
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Министерство здравоохранения предлагает вернуть общий карантин на всей территории Украины вместо адаптивного.
Об этом в ходе заседания Кабмина заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях оранжевой зоны для всех территорий", - сказал глава Минздрава.
Таким образом, предлагается запретить проведение массовых мероприятий для более чем 20 человек. Кинотеатры и театры смогут работать лишь с заполненностью в 50%.
Запрещена перевозка общественным транспортом больше лиц, чем есть посадочных мест.
Также будет запрет на проведение дискотек и работы ночных клубов. А также другие запреты, характерные для "оранжевой зоны" карантина.
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489808 заболевших короновирусом, 8947 умерших
Швеция без карантина -
166707 заболевших короновирусом, 6082 умерших
Население Швеции в 3,5 - 4 раза меньше Украины.
https://www.worldometers.info/coronavirus/?zarsrc=130
Очевидно, что есть карантин, что нет карантина, это почти никак не влияет на распространение вируса
смертей на миллион человек украина-205
швеция -598
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
помогаешь кацапне,шоб не одни они в поле кувыркались?
У тебя аргументов нет, поэтому и ответа нет
Продолжай веселить народ тут своей тупостью.
но ты зря от меня помози ждешь,я не исправляю чужие судьбы.
Кроме того, в той же Швеции меньше чем во Франции (646) Англии (732).
Так что. Не всё так однозначно!
- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…