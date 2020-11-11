Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони", - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я пропонує повернути загальний карантин на всій території України замість адаптивного.
Про це в ході засідання Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і перейти на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях помаранчевої зони для всіх територій", - сказав глава МОЗ.
Таким чином, пропонується заборонити проведення масових заходів для більш ніж 20 осіб. Кінотеатри та театри зможуть працювати лише із заповненою в 50%.
Заборонено перевезення громадським транспортом більше осіб, ніж є місць.
Також буде заборона на проведення дискотек і роботи нічних клубів. А також інші заборони, характерні для "помаранчевої зони" карантину.
Будь ласка, зачекайте...
489808 заболевших короновирусом, 8947 умерших
Швеция без карантина -
166707 заболевших короновирусом, 6082 умерших
Население Швеции в 3,5 - 4 раза меньше Украины.
https://www.worldometers.info/coronavirus/?zarsrc=130
Очевидно, что есть карантин, что нет карантина, это почти никак не влияет на распространение вируса
смертей на миллион человек украина-205
швеция -598
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
помогаешь кацапне,шоб не одни они в поле кувыркались?
У тебя аргументов нет, поэтому и ответа нет
Продолжай веселить народ тут своей тупостью.
но ты зря от меня помози ждешь,я не исправляю чужие судьбы.
Кроме того, в той же Швеции меньше чем во Франции (646) Англии (732).
Так что. Не всё так однозначно!
- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…