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Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони", - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями

Міністерство охорони здоров'я пропонує повернути загальний карантин на всій території України замість адаптивного.

Про це в ході засідання Кабміну заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і перейти на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях помаранчевої зони для всіх територій", - сказав глава МОЗ.

Таким чином, пропонується заборонити проведення масових заходів для більш ніж 20 осіб. Кінотеатри та театри зможуть працювати лише із заповненою в 50%.

Заборонено перевезення громадським транспортом більше осіб, ніж є місць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка України не витримає повного локдауну, тому розроблено карантин вихідного дня, - Шмигаль

Також буде заборона на проведення дискотек і роботи нічних клубів. А також інші заборони, характерні для "помаранчевої зони" карантину.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов - Цензор.НЕТ 3383
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11.11.2020 15:19
+3
все верно
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11.11.2020 15:22
+3
Приказ от Хозяев: убить экономику.
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11.11.2020 15:25
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Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов - Цензор.НЕТ 3383
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11.11.2020 15:19 Відповісти
Загальний карантин наносить економічну шкоду там де він абсолютно непотрібен! Тому від ідеї загального карантну потрібно відмовитись раз і назавжди! Шкода що уряд не зробив висновків зі свої минулих помилок! Шмигаля потрібно знімати з посади, в нього закінчились ідея і почалось повторення минулого ідіотизму!
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11.11.2020 15:48 Відповісти
все верно
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11.11.2020 15:22 Відповісти
Что все верно? Каждый день новые нормы. У нормальных людей уже крыша едет и не знают, какие нормы действуют. Одним словом "лебедь рак и щука". Для зебилов... А что для зебилов? Они и так тупые и ничего не соблюдают и не понимают. Они даже президента нормального не могут избрать, что уже говорить о своем благополучии и безопасности?
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11.11.2020 15:52 Відповісти
Кинотеатры 50% от вместимости?да в выходные дни в так называемый пик и то человек 5 сидит на весь кинотеатр ходил раз 6 с весны как открыли и в ошене синема и оскар в дримтауне,так что нет закрывать даже в карантин выходного дня,людей почти нет
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11.11.2020 15:22 Відповісти
Украина с карантином -
489808 заболевших короновирусом, 8947 умерших

Швеция без карантина -
166707 заболевших короновирусом, 6082 умерших

Население Швеции в 3,5 - 4 раза меньше Украины.
https://www.worldometers.info/coronavirus/?zarsrc=130

Очевидно, что есть карантин, что нет карантина, это почти никак не влияет на распространение вируса
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11.11.2020 15:24 Відповісти
Т.е. смертность вдвое выше - это почти тоже самое? Ну, отпишитесь, когда во вторую графу попадёте. А до этого плотность населения посчитайте.
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11.11.2020 15:41 Відповісти
врешь,как всегда...
смертей на миллион человек украина-205
швеция -598

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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11.11.2020 15:46 Відповісти
хахаха, суют этот worldometers.info/coronavirus., сайт особенно вызывающий доверие! я таких в любом количестве наделаю.. Верующие интернету даже хуже чем короноверующие
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11.11.2020 15:57 Відповісти
ну наделай...посмотрим,сколько у тебя посетителей будет в день Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони", - Степанов - Цензор.НЕТ 8146
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11.11.2020 16:21 Відповісти
где я вру, ты слепой или пожизненный даун?
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11.11.2020 16:02 Відповісти
везде...где только до клавы дотянешься Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони", - Степанов - Цензор.НЕТ 4510.посмори графу "смертей на миллион популяции".
помогаешь кацапне,шоб не одни они в поле кувыркались?
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11.11.2020 16:20 Відповісти
с тобой всё ясно давно, ты неизлечим... хотя я грешным делом подумал, что ты хоть немного подлечился от болезни дауна... я ошибся.
У тебя аргументов нет, поэтому и ответа нет
Продолжай веселить народ тут своей тупостью.
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11.11.2020 16:25 Відповісти
у тебя судьба такая-все время ошибаться...
но ты зря от меня помози ждешь,я не исправляю чужие судьбы. Пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину і запровадити загальнодержавний карантин з обмеженнями "помаранчевої зони", - Степанов - Цензор.НЕТ 7666
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11.11.2020 16:31 Відповісти
ещё скажи какой нибудь маразм, что бы твоя тупость тут всем была видна
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11.11.2020 16:38 Відповісти
Ну тут ещё неизвестно, кто как считает.
Кроме того, в той же Швеции меньше чем во Франции (646) Англии (732).

Так что. Не всё так однозначно!
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11.11.2020 16:05 Відповісти
Приказ от Хозяев: убить экономику.
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11.11.2020 15:25 Відповісти
...і списати все на "covid". Тому й така несамовита метушня.
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11.11.2020 15:53 Відповісти
И так не работает, и сяк, а давайте воттак!

- Ребе, у меня дохнут куры. Что делать?
- Кидай им зерно в круг, предварительно его начертив.
Еврей начертил круг, стал кидать в него зерно, но куры все равно дохли. Тогда он опять пришел к ребе:
- Что делать?
- Нарисуй квадрат и бросай зерно в квадрат. Еврей нарисовал квадрат, стал бросать в него зерно, но куры все равно дохли.
- Что делать, ребе?
- Нарисуй треугольник и бросай зерно в треугольник.
Еврей нарисовал треугольник и стал бросать туда зерно. Куры сдохли все.
- Ребе, все куры сдохли.
- Жалко, у меня было еще столько идей…
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11.11.2020 15:29 Відповісти
А буквально утром было, что с нас берут пример европеёские страны, и адаптивный карантин чуть ли не ноу-хау наше? А шо случилочь за полдня?
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11.11.2020 15:44 Відповісти
ну дык,бубочку закрыли на больничку,теперь плящут как хотят Предлагаем отказаться от адаптивного карантина и ввести общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой зоны", - Степанов - Цензор.НЕТ 3460
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11.11.2020 15:48 Відповісти
Бают, он там со спецтерминала защищённого всем руководит. Не приходя в сознание. Как обычно, с другой стороны
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11.11.2020 15:54 Відповісти
Министр мля. задача министров бабки тырять, а не выплевывать бред всякий
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11.11.2020 16:06 Відповісти
 
 