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Выявлены миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медоборудования, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Выявлены миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медоборудования, - СБУ

Служба безопасности Украины подозревает директора одного из медицинских учреждений Черкасс в причинении миллионные убытков бюджету города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По версии предварительного следствия, руководство медучреждения заключило соглашение со столичной компанией почти 15 млн гривен для закупки дорогостоящего диагностического оборудования. В ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок коммерсанты искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом бизнесменам удалось завладеть средствами городского бюджета в размере более 3 млн гривен.

За совершенную служебную халатность, которая привела к большим государственным убыткам, руководителю медицинского учреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

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Автор: Володимир Янченко
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Уточнение:
Не просто "убытки", а разворовывание и наживание на здоровье и жизнях простых украинцев.
Выявлены миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медоборудования, - СБУ - Цензор.НЕТ 909
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11.11.2020 15:37 Ответить
Выявлены миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медоборудования, - СБУ - Цензор.НЕТ 3211

Учимся "пилить" бюджет.
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11.11.2020 15:37 Ответить
бизнесменам удалось завладеть средствами городского бюджета в размере более 3 млн гривен.Источник:https://censor.net/ru/n3230433 Интересный вывод...А почему не просматриваются ли тут чиновники от медицины со своими теплыми местами?
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11.11.2020 15:38 Ответить
Как месячная зарплата коболева. Но то чесно зароботаная. Если ты пишешь закон под будущее воровство то ты чесный человек, как Комитет по обороне закупивший 30 самоходок Дана' от 10 которых СССР отказался еще в 83 году после испытаний.
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11.11.2020 15:46 Ответить
А ожидали от покупок прибылей?
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11.11.2020 16:06 Ответить
 
 