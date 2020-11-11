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Виявлено мільйонні збитки, завдані бюджету Черкас під час закупівлі медобладнання, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Виявлено мільйонні збитки, завдані бюджету Черкас під час закупівлі медобладнання, - СБУ

Служба безпеки України підозрює директора одного з медичних закладів Черкас у заподіянні мільйонних збитків бюджету міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За версією досудового слідства, керівництво медзакладу уклало угоду зі столичної компанією на майже 15 млн гривень для закупівлі вартісного діагностичного обладнання. У ході перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель комерсанти штучно завищили вартість медичного обладнання. У такий спосіб бізнесменам вдалося заволодіти коштами міського бюджету у розмірі понад 3 млн гривень.

За вчинену службову недбалість, яка призвела до великих державних збитків, керівнику медичної установи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів під час ремонту лікарень і шкіл на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Уточнение:
Не просто "убытки", а разворовывание и наживание на здоровье и жизнях простых украинцев.
Выявлены миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медоборудования, - СБУ - Цензор.НЕТ 909
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11.11.2020 15:37 Відповісти
Выявлены миллионные убытки, нанесенные бюджету Черкасс при закупке медоборудования, - СБУ - Цензор.НЕТ 3211

Учимся "пилить" бюджет.
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11.11.2020 15:37 Відповісти
бизнесменам удалось завладеть средствами городского бюджета в размере более 3 млн гривен.Источник:https://censor.net/ru/n3230433 Интересный вывод...А почему не просматриваются ли тут чиновники от медицины со своими теплыми местами?
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11.11.2020 15:38 Відповісти
Как месячная зарплата коболева. Но то чесно зароботаная. Если ты пишешь закон под будущее воровство то ты чесный человек, как Комитет по обороне закупивший 30 самоходок Дана' от 10 которых СССР отказался еще в 83 году после испытаний.
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11.11.2020 15:46 Відповісти
А ожидали от покупок прибылей?
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11.11.2020 16:06 Відповісти
 
 