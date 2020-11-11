Виявлено мільйонні збитки, завдані бюджету Черкас під час закупівлі медобладнання, - СБУ

Служба безпеки України підозрює директора одного з медичних закладів Черкас у заподіянні мільйонних збитків бюджету міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За версією досудового слідства, керівництво медзакладу уклало угоду зі столичної компанією на майже 15 млн гривень для закупівлі вартісного діагностичного обладнання. У ході перевірки правоохоронці встановили, що під час процедури держзакупівель комерсанти штучно завищили вартість медичного обладнання. У такий спосіб бізнесменам вдалося заволодіти коштами міського бюджету у розмірі понад 3 млн гривень.

За вчинену службову недбалість, яка призвела до великих державних збитків, керівнику медичної установи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

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