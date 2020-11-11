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Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня

Городской голова Николаева Александр Сенкевич опасается, что карантин выходного дня ударит по городскому бюджету и предлагает вместо него отказаться от больших вечеринок и праздников, а в заведениях с персоналом общаться исключительно в масках.

Свою позицию Сенкевич озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я против "карантина выходного дня". Коронавирус распространяется независимо от времени и места. А такие жесткие меры безопасности значительно "ударят" по следующему бюджету нашего города. Напомню, что за время жесткого карантина Николаев потерял 100 миллионов гривен из своей доходной части. Но если бюджет города можно урегулировать (на что-то уменьшить расходы, где-то сэкономить, сократить финансирование программ), то бизнес просто не выдержит такого напряжения", - написал Сенкевич.

По его словам, представители гостинично-ресторанного бизнеса утверждают, что если их заведения будут закрыты на карантин выходного дня, то и смысла работать вообще нет.

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"Однако и противиться государственным мерам противодействия коронавирусу я не могу, ведь в них тоже есть логика. Весной избежать большого количества заболеваемости удалось именно благодаря жесткому карантину. Фактически сегодня местные власти находится на перепутье между коронавирусом и коронакризисом. Поэтому мы должны выбрать третий путь - золотую середину", - считает Сенкевич.

Вместо введения карантина выходного дня мэр предложил "избегать шумных вечеринок и больших праздников в учреждениях питания, сократить количество мест за столом, работать до 22:00".

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Эти предложения местная власть направит на рассмотрение в областную и государственную комиссии ТЭБ и ЧС.

Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня 01
Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Якщо людина на вихідні не піде в зачинені на локдаун кафешки і клуби і не витратить грошей в гаманці бізнесменам, то бюджет недоотримає грошей і настане криза.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
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11.11.2020 19:48
+5
Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 2962
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11.11.2020 19:39
+4
Шмигаль настільки нікчемний персонаж, що критикувати його це як пинати ногами розумового інваліда. Всі адекватні люди проти ідіотських ініціатив уряду та Президента!
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11.11.2020 19:31
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Моні Кабелуччі@Moni_Kabelucci 2 ч

Трохи навіть дивно, що в адресу Шмигаля не відчувається ніякого негативу.
Ні карикатур,ні жаб,ні анекдотів. Усе ловить Зе.
Гончаруку так не повезло. Його б за цей карантин на 5 хвилин соцмережі вже б розбомбили.
А тут - нічого. Феноменально.
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11.11.2020 19:30 Ответить
Шмигаль настільки нікчемний персонаж, що критикувати його це як пинати ногами розумового інваліда. Всі адекватні люди проти ідіотських ініціатив уряду та Президента!
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11.11.2020 19:31 Ответить
Шмигаль ніхто.
Та і взагалі, країною керує єрмак і тіньовий уряд.
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11.11.2020 19:33 Ответить
мер идиот. барыги не хотят втрачать бабло, а лохи хотят заражаться и инфицировать других зелохов
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11.11.2020 19:35 Ответить
Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня - Цензор.НЕТ 2962
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11.11.2020 19:39 Ответить
дурачье считает, что еси люди не пойдут на выходных пробухивать бабки в бизнес-завдения на выходных, то они наполнят зубожилый бюджет,
а что этилюди, будучи больными, не выйдя на работу на больничном не принесут дохода бюджету, то дурачьё не в курсе.
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11.11.2020 19:39 Ответить
Якщо людина на вихідні не піде в зачинені на локдаун кафешки і клуби і не витратить грошей в гаманці бізнесменам, то бюджет недоотримає грошей і настане криза.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
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11.11.2020 19:48 Ответить
тоже верно, просто это пиз..ц - и так и так плохо..хорошего варианта нет вообще((
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11.11.2020 19:57 Ответить
Граммотей, после выходного локдауна, люди садятся вместе в марштку, в метро и дружненько распростроняют всё и для всех.. баран, в чём суть карантина выходного дня??
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11.11.2020 20:01 Ответить
Судячи з кількості ідіотичних коментарів, коронапсихоз проникає дедалі глибше в мізки значної кількості публіки.
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11.11.2020 20:29 Ответить
Если заболеет это потери бюджета, а если не пойдет бухать в закрытый ресторан это потери бизнеса, потери спонсора...все они хорошо умеют считать..
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11.11.2020 20:04 Ответить
Мер Миколаєва Сенкевич, який хворіє на COVID-19, виступив проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 9086
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11.11.2020 19:59 Ответить
В принципе ничего нового. Весной уже проходили. Просто уволят работников (привет бюджет, плати безработным) и закроются до лучших времен. А весной 2021 бюджет скажет "йок": владельцы коммерческой недвижимости с чистой совестью подадут в лучшем случае околонулевые, а вероятнее - минусовые декларации по прибыли.

И вот просто интересно. Значит 4-5 человек на какой нибудь бутик - это ужасная угроза распространения эпидемии, а забитый в опу транспорт - все нормально. Хотя наверное да, в нашем транспорте и вирусу тесно и плохо.
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11.11.2020 20:09 Ответить
Мер Миколаєва Сенкевич, який хворіє на COVID-19, виступив проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 1401
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11.11.2020 20:13 Ответить
Стокгольмский синдром?
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11.11.2020 20:23 Ответить
Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали». До того ж пік хвороби спрогнозували зарано.
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11.11.2020 20:31 Ответить
Вся семья из 4х человек переболела ковидом. Сын переболел первый, принёс вирус со школы. И по заведениям не ходили...
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11.11.2020 21:23 Ответить
Значит, по заведениям ходили родители одноклассников вашего сына. У меня та же история
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12.11.2020 00:12 Ответить
а якщо залишити право підприємцям працювати, ресторанам на винос, магазинам навинос, тобто прилавок повинен стояти на вході, але заборонити покупцям ходити далі свого магазину, тобто лише за місцем проживання? як середній варіант. тобто покупець має мати при собі паспорт або інший документ, що доказує приналежність до радусу обслуговування магазину. звичайно то не продавчині перевіряти, а поліції. все ж на вулиці повинно відбуватись. мінімум два продавця - касир та гонєц за товаром по магазину.
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12.11.2020 00:13 Ответить
всі у намордніках і дистанцією, вулиця повітря. принцип сільського магазину, де все за прилавком, а прилавок як макдрайв. так роблять у Європі.
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12.11.2020 00:17 Ответить
читаю комментарии и уши в трубочку скручиваются. То что по мимо кафе и баров еще и магазины позакрывали ничего? А сколько людей платит аренду, закупает товар и с ужасом ожидает решения дадут им работать или нет? Знаете сколько мелких предпринимателей по прогорало еще весной? Что если вся торговля только в выходные? За аренду заплати, новый товар завезь, налоги оплати, а жить за что? От голода помирать? От чего лучше умереть от голода и холода или от коронавируса? От ковида хоть вылечится можно. Самое обидно что продукты и химия и даже ломбарды работают, а вот одежда - это самый рассадник, там прям гарантировано заболеют. Тем дуракам что больными в кафешки ходят, бухают и заражают всех, могут таким же образом, заражать всех дома в гостях, и в маршрутках передавать, или по тем же продуктовым. Если в голове мозгов нет, то их не какие ограничения не спасут. А страдают законопослушные адекватные люди, которых ставят в такие же жесткие рамки как и не адекватных. Я полностью поддерживаю решение мера.
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13.11.2020 16:29 Ответить
 
 