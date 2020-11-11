Болеющий COVID-19 мэр Николаева Сенкевич выступил против карантина выходного дня
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Городской голова Николаева Александр Сенкевич опасается, что карантин выходного дня ударит по городскому бюджету и предлагает вместо него отказаться от больших вечеринок и праздников, а в заведениях с персоналом общаться исключительно в масках.
Свою позицию Сенкевич озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я против "карантина выходного дня". Коронавирус распространяется независимо от времени и места. А такие жесткие меры безопасности значительно "ударят" по следующему бюджету нашего города. Напомню, что за время жесткого карантина Николаев потерял 100 миллионов гривен из своей доходной части. Но если бюджет города можно урегулировать (на что-то уменьшить расходы, где-то сэкономить, сократить финансирование программ), то бизнес просто не выдержит такого напряжения", - написал Сенкевич.
По его словам, представители гостинично-ресторанного бизнеса утверждают, что если их заведения будут закрыты на карантин выходного дня, то и смысла работать вообще нет.
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"Однако и противиться государственным мерам противодействия коронавирусу я не могу, ведь в них тоже есть логика. Весной избежать большого количества заболеваемости удалось именно благодаря жесткому карантину. Фактически сегодня местные власти находится на перепутье между коронавирусом и коронакризисом. Поэтому мы должны выбрать третий путь - золотую середину", - считает Сенкевич.
Вместо введения карантина выходного дня мэр предложил "избегать шумных вечеринок и больших праздников в учреждениях питания, сократить количество мест за столом, работать до 22:00".
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Эти предложения местная власть направит на рассмотрение в областную и государственную комиссии ТЭБ и ЧС.
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Трохи навіть дивно, що в адресу Шмигаля не відчувається ніякого негативу.
Ні карикатур,ні жаб,ні анекдотів. Усе ловить Зе.
Гончаруку так не повезло. Його б за цей карантин на 5 хвилин соцмережі вже б розбомбили.
А тут - нічого. Феноменально.
Та і взагалі, країною керує єрмак і тіньовий уряд.
а что этилюди, будучи больными, не выйдя на работу на больничном не принесут дохода бюджету, то дурачьё не в курсе.
А скільки витатиться з бюджету на людину. яка захворіє ковідом, лишиться на лікарняному і не піде на роботу?
Чи це не враховується?
А ще ця людина в кафешці може заразити ще трьох. і троє не вийдуть. а ще вона викличе швидку і зляже в лікарню... це не враховується на витрати державного бюджету? А овертайми державних лікарів і медсестрер в переповнених лікарнях не враховуються? Лише за приватні кафешки бариг турбуємося?
И вот просто интересно. Значит 4-5 человек на какой нибудь бутик - это ужасная угроза распространения эпидемии, а забитый в опу транспорт - все нормально. Хотя наверное да, в нашем транспорте и вирусу тесно и плохо.