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У троих игроков "Динамо" подтвержден COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Спорт Здоровье

У троих игроков

Коронавирусом заразились футболисты Нещерет, Шабанов и Андриевский. Еще 8 членов команды уже выздоровели.

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, появились новые случаи положительных результатов тестирования. Это Александр Андриевский и Артем Шабанов. Кроме того, вернулся из расположения молодежной сборной Украины Руслан Нещерет, чей тест также дал положительный результат. Также подтвердился положительный тест Дениса Попова", - сказано в сообщении.

При этом отрицательные результаты теста получили 8 футболистов, которые были инфицированы ранее.

Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

Также на Цензор.НЕТ: Сборная Украины по футболу проиграла Польше в товарищеском матче

Автор: Ольга Лузан
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Футбол - це командна гра. Виграєте разом, програєте разом, хворієте теж разом. Одужуйте, малята.
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12.11.2020 01:49 Ответить
Почему в такое время Сурки не могут проконтролировать, чтобы игроки не заражались.
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12.11.2020 01:50 Ответить
Хоть чихнули разок, не ?
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12.11.2020 04:08 Ответить
Если бы жили только в тренировочном лагере, то не заражались бы.
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12.11.2020 08:44 Ответить
 
 