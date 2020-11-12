У троих игроков "Динамо" подтвержден COVID-19

Коронавирусом заразились футболисты Нещерет, Шабанов и Андриевский. Еще 8 членов команды уже выздоровели.

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, появились новые случаи положительных результатов тестирования. Это Александр Андриевский и Артем Шабанов. Кроме того, вернулся из расположения молодежной сборной Украины Руслан Нещерет, чей тест также дал положительный результат. Также подтвердился положительный тест Дениса Попова", - сказано в сообщении.

При этом отрицательные результаты теста получили 8 футболистов, которые были инфицированы ранее.

Это Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

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