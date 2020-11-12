РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10618 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
4 245 23
карантин (16730) Рубан Олег (124) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Школы и детсады - это последнее, что могут закрыть, - глава Госпотребслужбы Рубан

Новости Цензор.НЕТ Общество

Школы и детсады - это последнее, что могут закрыть, - глава Госпотребслужбы Рубан

Школы и детсады закрывать пока не собираются, потому что там наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, детские сады и школы дадут тот результат формирования иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии.

"Школы и детские сады - это последнее, что может приостанавливать деятельность потому, что по данным ВОЗ, по данным Минздрава, по данным Киева, болеют менее 1%. Это считают и ученики, и персонал, и учителя", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: "Дальше будет еще больше"
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
идиоты!их надо закрывать в первую очередь!
показать весь комментарий
12.11.2020 10:00
+11
Які тупиці! Всі сусідні крпіни: Польша, Румунія, Чехія, Угорщина залишили школярів на дистанційній освіті. Діти легкои хворіють, але приносять вірус додому, від чого потім лягають в лікарні іх батьки і помирають бабусі та дідусі. Потіи вчителя, більшість з яких у зоні ризику 50-60 років. Не заразиьись вчителю практично неможливо, коли в класі 40 кв метрів сидить 30-35 дітей. У кожного вчителя в день пл 5-6 уроків, спілкування з колегами. Тому зараз вчителі масово хворіютть та, нажаль, помирають
показать весь комментарий
12.11.2020 10:13
+11
Після канікул пішов спалах вірусу бо діти дуже швидко його поширюють з класів додому. Була пауза через осінні канікули, але зараз кількість інфікованих за день буде стрімко збільшуватись. Гадаю, до грудня вже буде 15000. Перевести дітей на дистанційне - це саме просте, що міг зробити уряд, але, мабуть, треба знищити пенсіонерів для економіі....
показать весь комментарий
12.11.2020 10:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Школы никак нельзя закрывать. Ведь у учителей будет простой. А так 4000 $ капает каждый месяц как никак. Стабильный зароботок!!!
показать весь комментарий
12.11.2020 09:55 Ответить
Які тупиці! Всі сусідні крпіни: Польша, Румунія, Чехія, Угорщина залишили школярів на дистанційній освіті. Діти легкои хворіють, але приносять вірус додому, від чого потім лягають в лікарні іх батьки і помирають бабусі та дідусі. Потіи вчителя, більшість з яких у зоні ризику 50-60 років. Не заразиьись вчителю практично неможливо, коли в класі 40 кв метрів сидить 30-35 дітей. У кожного вчителя в день пл 5-6 уроків, спілкування з колегами. Тому зараз вчителі масово хворіютть та, нажаль, помирають
показать весь комментарий
12.11.2020 10:13 Ответить
в школу можуь ходити уобов/язковому порядку діти 1-2 класів, та 11х. усі інші - на дистанційці. коли усі інші на дистанційці, міста у школі дофіга і більше, щоб поділити дітей на менші групи, щоб зробити прибування у школі не кожен день, так зване змішане навчанн "очно-дитсанційне", але не заочне, як то було навесні. нам би цю зиму протриматись.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:46 Ответить
Потому что цель не сохранить здоровье а погубить экономику? Иначе школы бы перевели на онлайн обучение сразу.
показать весь комментарий
12.11.2020 09:55 Ответить
ха, а ти хіба не бачив насєдок, що у серпні на мітинги збирались проти дистанційного навчання?
показать весь комментарий
12.11.2020 10:48 Ответить
До сентября было 2 - 2,5 тысячи, с сентября началось.... Но закрывать мы будем торговые центры)))
показать весь комментарий
12.11.2020 09:57 Ответить
идиоты!их надо закрывать в первую очередь!
показать весь комментарий
12.11.2020 10:00 Ответить
Не. В первую очередь надо закрыть Степашку, Рубана и всю братию. Лет на 15 с конфискацией, а потом уже школы.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:46 Ответить
Голубовская: Я ни за что в жизни не пустила бы детей в школу Школы и детсады - это последнее, что могут закрыть, - глава Госпотребслужбы Рубан - Цензор.НЕТ 9640 .
Дети - это "двигатель любой эпидемии", заявила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:01 Ответить
А в неї є діти?
показать весь комментарий
12.11.2020 10:07 Ответить
Не знаю . Вона взагалі то мала на увазі що - на місці влади , в цьому році не відкривала б школи взагалі . Діти короною майже не боліють , але вони пречудово її розносять , приносять додому і т.д.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:23 Ответить
а мамашок на мітінгах проти закриття шкіл у кіні серпня ти явно не бачив. замість вимагати якісної дистанційки, ці насєдки вимагали відкриття шкіл. тепер хлєбала позакривали, Дарвін уміє убєждать.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:50 Ответить
ознайомся з діяльність біомаси: https://www.google.com/search?client=opera&q=мітінг+проти+дистанційного+навчання&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
показать весь комментарий
12.11.2020 10:55 Ответить
Гои до сих пор не поняли,кто захватил власть в их стране,вы не нужны на этой земле,тут будет большой исраиль.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:09 Ответить
Після канікул пішов спалах вірусу бо діти дуже швидко його поширюють з класів додому. Була пауза через осінні канікули, але зараз кількість інфікованих за день буде стрімко збільшуватись. Гадаю, до грудня вже буде 15000. Перевести дітей на дистанційне - це саме просте, що міг зробити уряд, але, мабуть, треба знищити пенсіонерів для економіі....
показать весь комментарий
12.11.2020 10:17 Ответить
хм, якось не стикується: ходили у школу, н ***** вибуху, після канікул почався - я роблю виснвок, що шлялись де попало.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:52 Ответить
Это считают и ученики, и персонал, и учителя...

Пипец... В стране теперь ученики и уборщицы решают вводить карантин или нет... Школы - это первое, что нужно закрывать. Вся зараза разносится именно через школы, хотя сами дети могут и не болеть.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:36 Ответить
Дети не болеют практически , но разносят вирус по домам. Это уже общеизвестный факт, но эти идиоты не в курсе.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:42 Ответить
Они в курсе. Просто людей у нас дофига и пенсий на всех не хватает.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:48 Ответить
От дятли.... Якраз школа і дитсадок найбільш і розповсюджують короновірус.
показать весь комментарий
12.11.2020 11:16 Ответить
Вимагаю від влади клептоманів Зеленського негайного карантину для шкіл, садків, закладів культури!!!
показать весь комментарий
12.11.2020 11:19 Ответить
Это просто зеленое ДНО !!!!
показать весь комментарий
12.11.2020 13:46 Ответить
 
 