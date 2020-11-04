Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: "Дальше будет еще больше"

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в Киеве связана с ситуацией в целом по стране. В ближайшее время заболеваемость будет только расти.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, скачок заболеваемости в Киеве был прогнозируемым.

"Дальше будет еще больше. Цифры зависят от организационных мер. Сегодня мы должны смотреть не на выявленные и лабораторно подтвержденные случаи, а на цифру случаев средней тяжести и количество тяжелых случаев. Сегодня эти показатели высокие, но не так критичны, как можно говорить", - отметил Рубан.

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"Останется Киев еще в "оранжевой" (зоне. - Ред.), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в "красную" зону, а рост будет продолжаться, это естественно", - считает Рубан.

Отметим, ранее стало известно, что в Киеве впервые выявили более 800 новых случаев COVID-19.