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Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мэр Киева Виталий Кличко оправился от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн брифинга, который сегодня провел уже с рабочего места.
Отмечается, что до этого Кличко лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.
"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус - отрицательный. И чувствую себя я хорошо", - сказал Виталий Кличко.
О том, что Кличко заболел COVID-19, стало известно 24 октября. Он не голосовал на местных выборах.
Топ комментарии
+8 Наталья Киенко
показать весь комментарий04.11.2020 12:20
+8 Вольф Ларсен
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+6 Шрек Баблокат
показать весь комментарий04.11.2020 12:24
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может пересидел так?
Плюс Дубинскому привет бы передал, тот его неплохо так поносил в неск. роликах.
Угадал?
Ни одного.
Произносить слова, не значит - знать язык.
Лучше бы он, вообще, молчал.
"давіння"
Получайте энергичного и здорового.
ссуки вы все....чем? виталя напиши мне...
мне..которой не приехала скорая..когда я с выпученными глазами и открытым ртом задыхалась.....а счас пцр плюс! ковид у меня!..так я и так знала по сипмтомам..и счас что..что завтра отменят капельницу..а потом..на ивл или сразу в пакет???у тебя виталя мое обращение ..и да виталя мои данные!!!!
ссуки вы все....чем? виталя напиши мне...
мне..которой не приехала скорая..когда я с выпученными глазами и открытым ртом задыхалась.....а счас пцр плюс! ковид у меня!..так я и так знала по сипмтомам..и счас что..что завтра отменят капельницу..а потом..на ивл или сразу в пакет???у тебя виталя мое обращение ..и да виталя мои данные!!!!
почему нет от неё новых тик токов?