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Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе"

Мэр Киева Виталий Кличко оправился от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн брифинга, который сегодня провел уже с рабочего места.

Отмечается, что до этого Кличко лечился дома на самоизоляции и работал дистанционно.

"Рад вернуться к активной работе. Мой тест на коронавирус - отрицательный. И чувствую себя я хорошо", - сказал Виталий Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко потерял нюх, но бодр и температура в норме - мэр Киева рассказал о том, как переносит COVID-19. ВИДЕО

О том, что Кличко заболел COVID-19, стало известно 24 октября. Он не голосовал на местных выборах.

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Топ комментарии
+8
Рада за Виталия, Киеву нужен энергичный и здоровый мэр.
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04.11.2020 12:20
+8
Может лучше умный? Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 3199
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04.11.2020 12:23
+6
Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 5770
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04.11.2020 12:24
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а чего, видео нету? ну, что жрет горстями все эти таблетки и еле работает?
может пересидел так?
Плюс Дубинскому привет бы передал, тот его неплохо так поносил в неск. роликах.
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04.11.2020 12:18 Ответить
знач у нього легка форма. везунчик.
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04.11.2020 13:42 Ответить
быстро...подлечился в простой киевской больничке на общих основаниях...
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04.11.2020 12:20 Ответить
Здоровий організм, обійшовся без лікарні.
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04.11.2020 12:31 Ответить
ну як вже показує практика, не всім здоровим організмам так везе.
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04.11.2020 13:43 Ответить
Рада за Виталия, Киеву нужен энергичный и здоровый мэр.
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04.11.2020 12:20 Ответить
Может лучше умный? Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 3199
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04.11.2020 12:23 Ответить
Киевлянам лучше знать, какой мэр им нужен.
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04.11.2020 12:25 Ответить
Ну-ну... Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 6740
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04.11.2020 12:26 Ответить
А скільки ти іноземних мов знаєш? Ну окрім руської і матєрної?
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04.11.2020 12:29 Ответить
А навіщо це тобі знати?
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04.11.2020 12:31 Ответить
А погугли скільки мов Кличко знає, 😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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04.11.2020 12:52 Ответить
Ни одного...
Угадал? Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 2930
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04.11.2020 12:54 Ответить
Погуглил! Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430
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04.11.2020 12:57 Ответить
І скільки?
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04.11.2020 13:18 Ответить
Смотри выше.
Ни одного.
Произносить слова, не значит - знать язык.
Лучше бы он, вообще, молчал.
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04.11.2020 13:22 Ответить
Тебя это, кстати, тоже касается.
"давіння" Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 6513 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 6513
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04.11.2020 13:23 Ответить
Диктант, так диктант Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 5698.
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04.11.2020 14:55 Ответить
А тебе откуда знать кто умный,нукало зедебильное?
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04.11.2020 12:30 Ответить
Не вопрос...
Получайте энергичного и здорового. Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 3538
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04.11.2020 12:33 Ответить
Він розумний, на відміну від Зеленського!
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04.11.2020 12:33 Ответить
Я в курсе. Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 633
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04.11.2020 12:34 Ответить
А какая разница.. То брифинги о ковиде проводил из палаты, а теперь с приемной своего кабинета.
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04.11.2020 12:20 Ответить
не виталя - тебе три дозы спасительной вакцины
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04.11.2020 12:23 Ответить
Комарницкий с Тищенко тоже рады.
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04.11.2020 12:24 Ответить
Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 5770
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04.11.2020 12:24 Ответить
а были какие-то предпосылки для такой шутки? Или это от лысого из квартала ты услышал?
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04.11.2020 12:51 Ответить
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У партии "УДАР" на европейском ринге - 2 заступныкы, 4 з якых лэжать у рынзи и им нэ можуть затвэрдыты инвалиднисть...
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04.11.2020 12:28 Ответить
С чем я его и поздравляю)
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04.11.2020 12:37 Ответить
вылечился? кличко?
ссуки вы все....чем? виталя напиши мне...
мне..которой не приехала скорая..когда я с выпученными глазами и открытым ртом задыхалась.....а счас пцр плюс! ковид у меня!..так я и так знала по сипмтомам..и счас что..что завтра отменят капельницу..а потом..на ивл или сразу в пакет???у тебя виталя мое обращение ..и да виталя мои данные!!!!
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04.11.2020 12:56 Ответить
Та Віталя зрозуміло чим... Бувший великий спортсмен, зі здоровим організмом, у прекрасній фізичній формі. Такі довго не хворіють вірусами...
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04.11.2020 14:54 Ответить
вылечился? кличко?
ссуки вы все....чем? виталя напиши мне...
мне..которой не приехала скорая..когда я с выпученными глазами и открытым ртом задыхалась.....а счас пцр плюс! ковид у меня!..так я и так знала по сипмтомам..и счас что..что завтра отменят капельницу..а потом..на ивл или сразу в пакет???у тебя виталя мое обращение ..и да виталя мои данные!!!!
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04.11.2020 12:57 Ответить
кстати а где та лягушка с зонтом пропала никто не знает? Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 1849
почему нет от неё новых тик токов? Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 2473
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04.11.2020 13:00 Ответить
Потому что если женщина безотносительно к тому, что по преимуществу там является половой принадлежностью, начинает вертикально перемещаться по всем направлениях посредством зонта, то это еще не суть вопроса. В корень уже начинают смотреть более чем те, как это было в позавчерашнем дне, я говорю об имидже, то есть токсичное. И если Верещук окрасила себя в тот цвет, который ассоциируется со "слугами народа", то есть в цвет шапито, то она окрасила себя в него и в глазах способных смотреть хотя бы на расстояние двух часов перед собой киевлян позеленела. И тут надо уже ребром ставить вопрос и не слушать, что эта "мэри поппинс" там очень говорит. Это по поводу того, что якобы она.
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04.11.2020 14:00 Ответить
Быстро, скорее было воспаление хитростей
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04.11.2020 13:07 Ответить
А які проблеми він відчув - тест, ліки, все при першій потребі, хай би попробував полікуватись і пройти тест десь в районній лікарні на периферії, де тяжких лікують по телефону, не можна допроситись здати тест, не вистачає ліжок, кисню, та й зрештою, так думаю, що в лікарні кладуть або за гроші, або по знайомству хорошому...
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04.11.2020 13:39 Ответить
Саакашвили переболел коронавирусом и даже не заметил
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04.11.2020 13:57 Ответить
молодец, хорошо.
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04.11.2020 14:51 Ответить
 
 