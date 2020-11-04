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Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи"

Мер Києва Віталій Кличко одужав після коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн брифінгу, який сьогодні провів вже з робочого місця.

Зазначається, що до цього Кличко лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.

"Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус - негативний. І почуваюся я добре", - сказав Віталій Кличко.

Про те, що Кличко захворів на COVID-19, стало відомо 24 жовтня. Він не голосував на місцевих виборах.

Також читайте: Вакциновані проти грипу рідше потрапляють до лікарні та реанімації з COVID-19, - американські вчені

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Топ коментарі
+8
Рада за Виталия, Киеву нужен энергичный и здоровый мэр.
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04.11.2020 12:20
+8
Может лучше умный? Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 3199
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04.11.2020 12:23
+6
Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 5770
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04.11.2020 12:24
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а чего, видео нету? ну, что жрет горстями все эти таблетки и еле работает?
может пересидел так?
Плюс Дубинскому привет бы передал, тот его неплохо так поносил в неск. роликах.
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04.11.2020 12:18 Відповісти
знач у нього легка форма. везунчик.
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04.11.2020 13:42 Відповісти
быстро...подлечился в простой киевской больничке на общих основаниях...
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04.11.2020 12:20 Відповісти
Здоровий організм, обійшовся без лікарні.
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04.11.2020 12:31 Відповісти
ну як вже показує практика, не всім здоровим організмам так везе.
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04.11.2020 13:43 Відповісти
Рада за Виталия, Киеву нужен энергичный и здоровый мэр.
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04.11.2020 12:20 Відповісти
Может лучше умный? Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 3199
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04.11.2020 12:23 Відповісти
Киевлянам лучше знать, какой мэр им нужен.
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04.11.2020 12:25 Відповісти
Ну-ну... Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 6740
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04.11.2020 12:26 Відповісти
А скільки ти іноземних мов знаєш? Ну окрім руської і матєрної?
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04.11.2020 12:29 Відповісти
А навіщо це тобі знати?
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04.11.2020 12:31 Відповісти
А погугли скільки мов Кличко знає, 😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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04.11.2020 12:52 Відповісти
Ни одного...
Угадал? Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 2930
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04.11.2020 12:54 Відповісти
Погуглил! Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 7430
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04.11.2020 12:57 Відповісти
І скільки?
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04.11.2020 13:18 Відповісти
Смотри выше.
Ни одного.
Произносить слова, не значит - знать язык.
Лучше бы он, вообще, молчал.
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04.11.2020 13:22 Відповісти
Тебя это, кстати, тоже касается.
"давіння" Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 6513 Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 6513
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04.11.2020 13:23 Відповісти
Диктант, так диктант Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 5698.
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04.11.2020 14:55 Відповісти
А тебе откуда знать кто умный,нукало зедебильное?
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04.11.2020 12:30 Відповісти
Не вопрос...
Получайте энергичного и здорового. Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 3538
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04.11.2020 12:33 Відповісти
Він розумний, на відміну від Зеленського!
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04.11.2020 12:33 Відповісти
Я в курсе. Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 633
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04.11.2020 12:34 Відповісти
А какая разница.. То брифинги о ковиде проводил из палаты, а теперь с приемной своего кабинета.
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04.11.2020 12:20 Відповісти
не виталя - тебе три дозы спасительной вакцины
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04.11.2020 12:23 Відповісти
Комарницкий с Тищенко тоже рады.
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04.11.2020 12:24 Відповісти
Кличко вылечился от COVID-19: "Рад вернуться к активной работе" - Цензор.НЕТ 5770
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04.11.2020 12:24 Відповісти
а были какие-то предпосылки для такой шутки? Или это от лысого из квартала ты услышал?
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04.11.2020 12:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
У партии "УДАР" на европейском ринге - 2 заступныкы, 4 з якых лэжать у рынзи и им нэ можуть затвэрдыты инвалиднисть...
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04.11.2020 12:28 Відповісти
С чем я его и поздравляю)
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04.11.2020 12:37 Відповісти
вылечился? кличко?
ссуки вы все....чем? виталя напиши мне...
мне..которой не приехала скорая..когда я с выпученными глазами и открытым ртом задыхалась.....а счас пцр плюс! ковид у меня!..так я и так знала по сипмтомам..и счас что..что завтра отменят капельницу..а потом..на ивл или сразу в пакет???у тебя виталя мое обращение ..и да виталя мои данные!!!!
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04.11.2020 12:56 Відповісти
Та Віталя зрозуміло чим... Бувший великий спортсмен, зі здоровим організмом, у прекрасній фізичній формі. Такі довго не хворіють вірусами...
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04.11.2020 14:54 Відповісти
вылечился? кличко?
ссуки вы все....чем? виталя напиши мне...
мне..которой не приехала скорая..когда я с выпученными глазами и открытым ртом задыхалась.....а счас пцр плюс! ковид у меня!..так я и так знала по сипмтомам..и счас что..что завтра отменят капельницу..а потом..на ивл или сразу в пакет???у тебя виталя мое обращение ..и да виталя мои данные!!!!
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04.11.2020 12:57 Відповісти
кстати а где та лягушка с зонтом пропала никто не знает? Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 1849
почему нет от неё новых тик токов? Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи" - Цензор.НЕТ 2473
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04.11.2020 13:00 Відповісти
Потому что если женщина безотносительно к тому, что по преимуществу там является половой принадлежностью, начинает вертикально перемещаться по всем направлениях посредством зонта, то это еще не суть вопроса. В корень уже начинают смотреть более чем те, как это было в позавчерашнем дне, я говорю об имидже, то есть токсичное. И если Верещук окрасила себя в тот цвет, который ассоциируется со "слугами народа", то есть в цвет шапито, то она окрасила себя в него и в глазах способных смотреть хотя бы на расстояние двух часов перед собой киевлян позеленела. И тут надо уже ребром ставить вопрос и не слушать, что эта "мэри поппинс" там очень говорит. Это по поводу того, что якобы она.
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04.11.2020 14:00 Відповісти
Быстро, скорее было воспаление хитростей
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04.11.2020 13:07 Відповісти
А які проблеми він відчув - тест, ліки, все при першій потребі, хай би попробував полікуватись і пройти тест десь в районній лікарні на периферії, де тяжких лікують по телефону, не можна допроситись здати тест, не вистачає ліжок, кисню, та й зрештою, так думаю, що в лікарні кладуть або за гроші, або по знайомству хорошому...
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04.11.2020 13:39 Відповісти
Саакашвили переболел коронавирусом и даже не заметил
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04.11.2020 13:57 Відповісти
молодец, хорошо.
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04.11.2020 14:51 Відповісти
 
 