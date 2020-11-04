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Кличко вилікувався від COVID-19: "Радий повернутися до активної роботи"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Мер Києва Віталій Кличко одужав після коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн брифінгу, який сьогодні провів вже з робочого місця.
Зазначається, що до цього Кличко лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.
"Радий повернутися до активної роботи. Мій тест на коронавірус - негативний. І почуваюся я добре", - сказав Віталій Кличко.
Про те, що Кличко захворів на COVID-19, стало відомо 24 жовтня. Він не голосував на місцевих виборах.
Топ коментарі
+8 Наталья Киенко
показати весь коментар04.11.2020 12:20
+8 Вольф Ларсен
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+6 Шрек Баблокат
показати весь коментар04.11.2020 12:24
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Будь ласка, зачекайте...
может пересидел так?
Плюс Дубинскому привет бы передал, тот его неплохо так поносил в неск. роликах.
Угадал?
Ни одного.
Произносить слова, не значит - знать язык.
Лучше бы он, вообще, молчал.
"давіння"
Получайте энергичного и здорового.
ссуки вы все....чем? виталя напиши мне...
мне..которой не приехала скорая..когда я с выпученными глазами и открытым ртом задыхалась.....а счас пцр плюс! ковид у меня!..так я и так знала по сипмтомам..и счас что..что завтра отменят капельницу..а потом..на ивл или сразу в пакет???у тебя виталя мое обращение ..и да виталя мои данные!!!!
ссуки вы все....чем? виталя напиши мне...
мне..которой не приехала скорая..когда я с выпученными глазами и открытым ртом задыхалась.....а счас пцр плюс! ковид у меня!..так я и так знала по сипмтомам..и счас что..что завтра отменят капельницу..а потом..на ивл или сразу в пакет???у тебя виталя мое обращение ..и да виталя мои данные!!!!
почему нет от неё новых тик токов?