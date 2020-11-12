Министр обороны Таран получил отрицательный тест на COVID-19, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Министр обороны Андрей Таран получил отрицательный тест на коронавирус.
Эту информацию Укринформу подтвердили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.
Соответственно, министр приступил к исполнению своих обязанностей, говорят в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что руководитель ведомства прошел тестирование трижды для уверенности в результате. Симптомов заболевания не было,однако из-за положительного теста, полученного ранее, он короткое время находился на самоизоляции.
Топ комментарии
+4 vadym sestritsyn
показать весь комментарий12.11.2020 10:18
+3 Yuriy Smith
показать весь комментарий12.11.2020 10:27
+2 Yuriy Smith
показать весь комментарий12.11.2020 10:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А посполитых - когда уже хрипят = тест сделали, приходите через 7-10 дней(холопа уже зароют, отпоют и "3 дня" отпразднуют то)
та это же совок!!! кто его назначил то??
9 ноября
Відбулося таке ж "чудо" як і з хомчаком. Той теж зцілився за 4 дні.
Цікаво, "захворювання- зцілення" якось пов'язані з інформацією про злив ще однієї спецоперації?
Я написав - невже ж солдати такі.... як прізвище голови КС, шо не розуміли - навіть якби відбулася операція, то їх би там відповідно "зустріли" гебняві?
шото та стаття мені не сподобалась. а дивлячись на фото .... відрижки совка, то просто гебня одразу би знала як шо і до чого на всіх етапах.
Ах, так, якщо я неправий - хай мене скарає Яхве, Аллах, Зевс та ще мільйон істот на подобі їх. правда якщо я в них не вірю, то їм лишається "накосявикусі"