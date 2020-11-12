РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7607 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
927 22
карантин (16730) Минобороны (8236) COVID-19 (18599) Таран Андрей (267) коронавирус (17041)

Министр обороны Таран получил отрицательный тест на COVID-19, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Министр обороны Таран получил отрицательный тест на COVID-19, - Минобороны

Министр обороны Андрей Таран получил отрицательный тест на коронавирус.

Эту информацию Укринформу подтвердили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Соответственно, министр приступил к исполнению своих обязанностей, говорят в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доплата военным медикам, которые занимаются лечением больных с COVID-19, будет выплачиваться в виде премии, - Минобороны

Кроме того, сообщается, что руководитель ведомства прошел тестирование трижды для уверенности в результате. Симптомов заболевания не было,однако из-за положительного теста, полученного ранее, он короткое время находился на самоизоляции.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Да и хер с ним!!
показать весь комментарий
12.11.2020 10:18
+3
Я и писал, Сань, под высером от Стебанова - половина тестов - делают здоровым быкам из мусорских, судей, прокурворишек и депутатов. Кстати вроде ошибся - 80% тестов где-то им.
А посполитых - когда уже хрипят = тест сделали, приходите через 7-10 дней(холопа уже зароют, отпоют и "3 дня" отпразднуют то)
показать весь комментарий
12.11.2020 10:27
+2
Ого, судя по роже, если это он, то любые спецоперации МО = слиты в унитаз ФСБ.
та это же совок!!! кто его назначил то??
показать весь комментарий
12.11.2020 10:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да и хер с ним!!
показать весь комментарий
12.11.2020 10:18 Ответить
міністр Таран отримав отрицательний результат по ітогам роботи, ось це важливіше! Бюджет міноборони 2020 не виконаний, десятки мільярдів гривень не витрачені і тому терміново шукають куди витратити гроші, так що до кінця року отримати вже озброєння. В результаті підписують контракт на поставку застарілих САУ Дана, які зняти з озброєння в Чехії і виставлені на продаж! Зеленський повторює ідіотські помилки порошенка і скоро опиниться поруч з порошенком на політичному цвинтарі. Замість системної роботи наша влада знову займається імітацією, фальсифікацією та профанацією!
показать весь комментарий
12.11.2020 10:28 Ответить
Министр обороны Таран получил отрицательный тест на COVID-19, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2029 Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
показать весь комментарий
12.11.2020 10:42 Ответить
Это не наша , а твоя 🤮
показать весь комментарий
12.11.2020 10:49 Ответить
Моя влада в моїй Україні.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:54 Ответить
Ты гнида , за развал ВСУ , брехню и закупки старого хлама ответишь
показать весь комментарий
12.11.2020 10:51 Ответить
Насправді у Міноборони переплутали тест на КОВІД і тест на IQ. Негативний він отримав на IQ.
показать весь комментарий
12.11.2020 12:19 Ответить
Везет им, наверное все правительство каждый час проходит тестирование, а народ пусть мрет нас же багато нас не подолати
показать весь комментарий
12.11.2020 10:20 Ответить
Я и писал, Сань, под высером от Стебанова - половина тестов - делают здоровым быкам из мусорских, судей, прокурворишек и депутатов. Кстати вроде ошибся - 80% тестов где-то им.
А посполитых - когда уже хрипят = тест сделали, приходите через 7-10 дней(холопа уже зароют, отпоют и "3 дня" отпразднуют то)
показать весь комментарий
12.11.2020 10:27 Ответить
Ого, судя по роже, если это он, то любые спецоперации МО = слиты в унитаз ФСБ.
та это же совок!!! кто его назначил то??
показать весь комментарий
12.11.2020 10:24 Ответить
Точно. Морда просит кирпича.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:43 Ответить
Таран же захорів 2-3 дні тому. На що він натякає?
показать весь комментарий
12.11.2020 10:29 Ответить
а как там на счёт всего остального? ну там; животик мягкий, газики не беспокоят... народ же переживает.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:31 Ответить
"Министр обороны Таран заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию"

9 ноября

Відбулося таке ж "чудо" як і з хомчаком. Той теж зцілився за 4 дні.
Цікаво, "захворювання- зцілення" якось пов'язані з інформацією про злив ще однієї спецоперації?
показать весь комментарий
12.11.2020 10:39 Ответить
Недавно стаття була тут про то шо злили операцію штурму тюрем в Донецьку....
Я написав - невже ж солдати такі.... як прізвище голови КС, шо не розуміли - навіть якби відбулася операція, то їх би там відповідно "зустріли" гебняві?
шото та стаття мені не сподобалась. а дивлячись на фото .... відрижки совка, то просто гебня одразу би знала як шо і до чого на всіх етапах.
Ах, так, якщо я неправий - хай мене скарає Яхве, Аллах, Зевс та ще мільйон істот на подобі їх. правда якщо я в них не вірю, то їм лишається "накосявикусі" Министр обороны Таран получил отрицательный тест на COVID-19, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2846
показать весь комментарий
12.11.2020 10:47 Ответить
Это они так лихо на больничный сваливают! Вы на морду гляньте: какой ковид? Пусть ещё по пять тестов сделают, за всё уплачено.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:46 Ответить
Меня мучают смутные сомнения... Юля Тимошенко, которая ведет здоровый образ жизни и по-моему, неплохо питается, долго и тяжело болела COVID-19,а наши генералы воскресают в трехдневный срок! Чудеса, да и только!
показать весь комментарий
12.11.2020 11:18 Ответить
Лучше бы эта мерзота сдохла бы!!
показать весь комментарий
12.11.2020 12:59 Ответить
 
 