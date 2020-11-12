В Украине должна быть чисто президентская форма правления, - Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ментально и исторически украинцы нуждаются в лидере, а значит, должна быть сильная власть, сильный президент.
Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил представитель президента в КС, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент все-таки должен быть главой исполнительной власти, потому что сейчас у нас получается определенный дуализм, потому что есть премьер, который имеет достаточно широкие полномочия, но есть и президент, который также имеет эти полномочия в сфере исполнительной власти, в сфере нацбезопасности, обороны и внешних отношений. И поэтому вот этот дуализм не всегда обеспечивает эффективное функционирование государства", - отметил Вениславский.
По мнению преставителя президента в КС, ментально и исторически украинцы нуждаются в лидере, а значит, должна быть сильная власть, сильный президент.
"Я думаю, что буду это рекомендовать, а как будет воспринято или не воспринято, будем смотреть", - добавил Вениславский.
При этом он пояснил, что является противником чисто парламентской формы правления из-за того, что в Украине "нет классических, идеологических партий", а без них "парламентаризм невозможен".
Пожалуйста, подождите...
Зеля підім'яв під себе всю владу.
В итоге ЗЕ не контролирует даже свой аппарат президента и свою партию.
Ему вобще любые полномочия противопоказаны.
Пусть насладится сильной президентской формой правления.
Була залізна завіса, яка розділила світ і яка була матеріалізована імперією ЗЛА в Берлінську стіну.
Ту стіну в Берліні давно зруйновано...
Однак її ментальний, її віртуальний привид поступово зміщався на Схід і, напевно, застиг на західному кордоні України....
Застиг на західному кордоні України...
А міг би дійти хоча б до Збруча - історичного, цивілізаційного, етно-культурного рубежу між Європою і Азією...
Можливо, тому що Київ ще в полоні Азії ... монголо-татарської навали, яка тільки змінювала вивіски...
І той Богдан все ще своєю трухлявою булавою показує на Москву...
Як ще пояснити тридцять років руїни, чи тупцювання на місці....?
при парламентськiй буде залежати вiд шобли бородатоi баби каломойшi...
нашi депутати часто гiршi президентiв...
Це стимулюватиме "ріст"...
Рояль для ослаблять его водрузить ?
Вот и все.
А народу преподносят как священную войну с олигархами.
Чё он несёт?
Толковый гетьман,это да, но для царей тут народ "неправильный")
Прочитайте, є насправді анархія)
Я розумію, що кацапи вам вклали в голову, що це є щось погане, їм від Махно до цього часу підгорає)
Будемо надалі мірятись піпіськами по історіі ?)
Все равно всех собак украинцы вешают на президента. Так пусть уж у него будут и все рычаги для этого.
президентаганодна, в Україні має бути сформована верхня палата ВР з представників справжньої еліти. Виробити механізм відбору найкращих з професійних спільнот, - правників, фінансистів, економістів, науковців. По троє від кожної области. А в нижній палаті нехай гарцюють представники від плебсу. Нехай спробують виготовляти закони, які пропустить верхня палата. В штатах це працює.
А ОСЬ ЩО ГОТУЄ ЩЕ ДІМА РАЗУМКОВ- нам партії ОПОЗАЖОПА МАЛО?
Про нашого розумничка ДІМОЧКУ РАЗУМКОВА .Він готує організувати свою партію. Знаєте, кого він повернув знову до своїх, ВЖЕ ОСОБИСТО СВОЇХ консультантів ХАРЄБІНА проросійського політконсультанта , якого кормить КУРЧЕНКО , Цей Харебін був у бригаді політтехнологів, коли вони почала двигати Вовку , але він явно був мацковьким й його Богдан прибрав . Доречі, Харебін жалівся в інтервю Євгенію КІсєльову (який дуже симпатизує його ідеям безнаціональної держави з просто "людєй міра" ), так от він жалівся, що ЗЕкампашка якось від його послуг без пояснень відмовилась . РАЗУМКОВ НАБИРАЄ СОБІ ПАРТЄЙКУ А КОНСУЛЬТАНТ ЦЕЙ САМИЙ ХАРЄБІН .https://www.youtube.com/watch?v=UNcUf-elF98&t=309s- знайомтесь з консультантом нового лідера нової партії ( дуже в недалекому майбутньому) .
1 Лідер - Разумков ( в минулому керівник Партіїї Регіонів -МОЛОДЕ КРИЛО)
2, Харєбін - викормиш олігарха Януковичевськї кодли ,в який прекарасно курує своїми справами з офісу, близького до Кремля (й тереторіально теж)
Так що здається мені Діма переграє усіх - ЕС з Юлями й Глосом
Колись тільки я починала кричати про політтехнолога регіогала у Зеленського , про його проросійські погляди, про його папку проросійського.
А нещодавно Русланка Ахметівська зізналась що для неї Разумков лідер надії ( дивіться РАНДЕВУ Яніни на 5-ому )
Хто такий прем'єр міністр?Це,грубо кажучи,-«ковбаса,по 2.20 і газ-по 3».
Може було б розумніше,якби Президента України вибирали б тільки воєнні?А цивільні мали б право вибирати прем'єр міністра?Може б тоді воєнні не сиділи по окопах голі-босі,а вічно голодні пенсіонери вже би наїлися,нарешті?Історично склалося так,що в Україні правлячим класом завжди були воєнні.Може то цього і треба повернутися?
А вот что реально нужно - всех таких как Вениславский, тоскующих по сильной руке в ж..., аккуратно по деревьям развесить или отправить к соседям и их сильному лидеру.
Нужен Гетьман , который на себя возьмет ответственность, и спрос с которого будет жесткий. А сейчас болотные разборки жабы и гадюки.
Хотя, чему удивляться- каков поп, таков приход. Каков «юрЫст» зеленский, таково и его тупоголовое окружение
Еще- какие у Президента "исполнительные полномочия " в экономике? Ленточки перерезать при открытии чего-то? Ковидные деньги пускать на дороги для рейтинга -?
" сейчас у нас получается определенный дуализм " -дурень, есть еще судебная власть,не подчиняющая президенту, другой вопрос ее качества у нас. Есть полезные идиоты,но этот идиот даже Зе безполезныйц
Еще- какие у Президента "исполнительные полномочия " в экономике? Ленточки перерезать при открытии чего-то? Ковидные деньги пускать на дороги для рейтинга -?
" сейчас у нас получается определенный дуализм " -дурень, есть еще судебная власть,не подчиняющая президенту, другой вопрос ее качества у нас. Есть полезные идиоты,но этот идиот даже Зе безполезный - раскрыл его мечты и планы.
Чисто парламентская и упразднение института президента с бюджетами на ОПы разные