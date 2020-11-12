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Новости Политика Украины
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Президент (4406) Вениславский (200)

В Украине должна быть чисто президентская форма правления, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине должна быть чисто президентская форма правления, - Вениславский

Ментально и исторически украинцы нуждаются в лидере, а значит, должна быть сильная власть, сильный президент.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил представитель президента в КС, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент все-таки должен быть главой исполнительной власти, потому что сейчас у нас получается определенный дуализм, потому что есть премьер, который имеет достаточно широкие полномочия, но есть и президент, который также имеет эти полномочия в сфере исполнительной власти, в сфере нацбезопасности, обороны и внешних отношений. И поэтому вот этот дуализм не всегда обеспечивает эффективное функционирование государства", - отметил Вениславский.

По мнению преставителя президента в КС, ментально и исторически украинцы нуждаются в лидере, а значит, должна быть сильная власть, сильный президент.

"Я думаю, что буду это рекомендовать, а как будет воспринято или не воспринято, будем смотреть", - добавил Вениславский.

При этом он пояснил, что является противником чисто парламентской формы правления из-за того, что в Украине "нет классических, идеологических партий", а без них "парламентаризм невозможен".

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+45
щото этого петушка совсем понесло. зализал анус зенелоху до блеска
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12.11.2020 11:01
+26
Украина вам вениславским-зеленским ничего не должна.
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12.11.2020 11:03
+26
В Америке двухпалатная система + Президент И все это, что бы не было именно узурпации власти со стороны президента А нашим деятелям, тем которые из грязи в князи, лавры путина покоя не дают
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12.11.2020 11:06
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Соскучился, похоже, по Майдану.
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12.11.2020 11:22 Ответить
Веніславський - типовий ватник. І його уявлення про владу грунтуються на російському світогляді: має бути цар-батюшка, без нього влади нема. Гнати втришиї цю потороч з ВР, доки воно не накоїло біди!
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12.11.2020 11:24 Ответить
В нас зараз президентська республіка.
Зеля підім'яв під себе всю владу.
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12.11.2020 11:24 Ответить
І що з того стало? Зараз хоч Рада якось стримує цього клоуна, а то вже давно б ПИСЕЦЬ наснився Україні... Зе нехай готується... Після 21.01.2021... щось почне підкрадатися більш швидкими темпами...
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12.11.2020 17:59 Ответить
ЗЕ всего за 1,5 года разнес в хлам всю систему управления государством в попытках контролировать все.
В итоге ЗЕ не контролирует даже свой аппарат президента и свою партию.
Ему вобще любые полномочия противопоказаны.
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12.11.2020 11:28 Ответить
Так вот оно чё, Михалыч...
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12.11.2020 11:30 Ответить
Все правильно сказав. Не хочуть люди самі за себе думати і вивчати факти. Їто б за них прийшов і все подумав і все зробив добре.
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12.11.2020 11:30 Ответить
Отправьте этого Вениславского на Расию.
Пусть насладится сильной президентской формой правления.
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12.11.2020 11:31 Ответить
И откуда такие только... Как с дуба упал... Вот Януковичу бы президентская, или Порошенко... А еще раньше Кучме, а потом Алану Чумаку, - рardon Виктору Ющенко... Как в России... "Ментально и исторически украинцы нуждаются в лидере, а значит, должна быть сильная власть, сильный президент"? Ментально НАСЕЛЕННЯ, - НЕ НАРОД - НАСЕЛЕННЯ!, - ще в СРСРисерії з рабською психологією, з вірою в доброго і справедливого голову колгоспу, голову сільради, начальника, депутата...
Була залізна завіса, яка розділила світ і яка була матеріалізована імперією ЗЛА в Берлінську стіну.
Ту стіну в Берліні давно зруйновано...
Однак її ментальний, її віртуальний привид поступово зміщався на Схід і, напевно, застиг на західному кордоні України....
Застиг на західному кордоні України...
А міг би дійти хоча б до Збруча - історичного, цивілізаційного, етно-культурного рубежу між Європою і Азією...
Можливо, тому що Київ ще в полоні Азії ... монголо-татарської навали, яка тільки змінювала вивіски...
І той Богдан все ще своєю трухлявою булавою показує на Москву...
Як ще пояснити тридцять років руїни, чи тупцювання на місці....?
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12.11.2020 11:31 Ответить
Де вони цих дебілів беруть? У нас має бути виключно парламентська форма правління, а не президентська. Не може уся країна залежати від однієї людини, особливо із нашим народом, здатним туди обрати повного дурака.
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12.11.2020 11:36 Ответить
виключно парламентська форма правління... Не може уся країна залежати від однієї людини



при парламентськiй буде залежати вiд шобли бородатоi баби каломойшi...
нашi депутати часто гiршi президентiв...
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12.11.2020 12:58 Ответить
Варіантів, що сюди приїдуть швейцарці і оберуть нам нормальних депутатів не існує!
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12.11.2020 13:21 Ответить
Українці повинні вчитися політичній відповідальності і довіра до партії, це не довіра до однієї людини.
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12.11.2020 13:22 Ответить
поки що iснуючi збiговиська до партiй не доросли...тому, до виключно парламентської системи, ми ще також не доросли.
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12.11.2020 14:50 Ответить
так вони ніколи до неї не доростуть. Для прикладу, радянські люди не доросли до вільної капіталістичної країни, але хіба це була підстава зберігати лайно під назвою СРСР?
Це стимулюватиме "ріст"...
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12.11.2020 15:03 Ответить
Так думав і янукчкович! Ну і де він? Мудрєйший нарід вибирав преЗЕдента по формі правління парламентсько-презедентській. Нам зрозуміло, що конституційні барєри мішають найсвітлішому мати владу царя, але він і з тими правами, що є не справляється. Дорожний прораб, як янучковия був гавгаром. Так наріде?
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12.11.2020 11:39 Ответить
А преЗедентом должен навеки быть чисто Зелепуцкий?
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12.11.2020 11:47 Ответить
он нас с кем-то путает...
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12.11.2020 11:47 Ответить
Все успешные постсоветские страны - парламентские демократии, все тоталитарные помойки - президентские. Иди федя, иди.
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12.11.2020 11:49 Ответить
Их песни становятся все интересней, и все в сторону диктатуры карлика, мнящего себя величайшим лидором всея галактики.
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12.11.2020 11:49 Ответить
вениславский---ЭТО ТЫ ЗЕЛЕНОГО, ОМАНСКОГО ОКУРКА считаешь сильным лидером,ДА ЕМУ ДО ПОРОХА,как до неба,у вас там все дауном переболели ?
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12.11.2020 12:07 Ответить
Да я же пишу, что это зе мнит себя лидером, а его окружение подпевает ему. Сарказм это называется
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12.11.2020 13:06 Ответить
отправьте этого говнюка на расисю. там ему самое ментально-скрепное место.
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12.11.2020 11:58 Ответить
И где он находит это дебильйо неграмотное.
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12.11.2020 12:05 Ответить
Дурік, не плутай нас з росіянцями. Ментально в нас завжди була анархія В Україні має бути суто президентська форма правління, - Веніславський - Цензор.НЕТ 3022
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12.11.2020 12:06 Ответить
Пока в каждом селе не будет по банде порядок не наведется.И будут потом по зеленому лугу ходить свободные люди и кони. Так было и так будет.
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12.11.2020 13:01 Ответить
Там что, блть, клонируют таких дебилов или они сами размножаются путём почкования?
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12.11.2020 12:11 Ответить
Судя по последним президентским выборам - такой должности в Украине вообще быть не должно. Понавыбирают, б**дь!.
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12.11.2020 12:12 Ответить
Та вже був один такий "сильний лідер", прийшлось чкурувати в Москву транзитом через Ростов.
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12.11.2020 12:17 Ответить
Бред, рвется к корыту, президент должен быть гарантом конституции и ни какой исполнительной власти
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12.11.2020 12:18 Ответить
Це що спосіб повної узурпації влади? ,на жаль в нинішнього президента влади більше ніж в будь якого керівника цивілізованих країн ,навпаки за майже тридцять років ми обирали між президентами поганими і дуже поганими і це превело що Україна стала однією з найбідніших країн Європи , в переважній більшості європейських країн форма правління парламенські республіки.
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12.11.2020 12:23 Ответить
Форма правления в странах не назначалась из общих соображений, а складывалась исторически...
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12.11.2020 12:24 Ответить
Ключевое слово "сильный", а у нас клоун-малорос!
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12.11.2020 12:24 Ответить
Получается в ВР вместо трибуны нужно
Рояль для ослаблять его водрузить ?
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12.11.2020 12:25 Ответить
До влади в Україні дірвалися ка цапи і кацапоїди, які уяви зеленої не мають про ментальність українців. Українцям, на відміну від ка цапів, ніколи не потрібен був лідер, цар, нянька. Тут ніколи не спрацьовували авторитарні режими, якщо тільки вони не було окупаційними. Й на останок: в Україні немає класично підготовленого політика, державного діяча, авторитета, сім'янина, поважної людини, яка не грає х.. по роялю, а без такого президентська форма правління не можлива.
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12.11.2020 12:25 Ответить
Украине нужен лидер,полностью согласен,а имеем 3,14дора,на жаль.Спасибо ЗЕбилам.
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12.11.2020 12:27 Ответить
Если журналисты не исказили его слова, точно передав смысл сказанного, то все правильно он говорит. Дуализм от того , что олигархи и князьки хотят парламентскую республику, чтобы продолжать ловить рыбку в болоте украинского псевдопарламентаризма, а народ украинский хочет Гетьмана, который возьмет на себя ответственность. Что самое интересное , что именно пророссийские партии и российские агенты из опзж выступают за чисто парламетскую форму правления в Украине. России не нужен сильный лидер в Украине, им нужны марионетки , которые за гречку пройдут во власть и будут за кусок работать на таких как Медведчук, плюя на украинцев, и не будут нести никакой ответственности, только политическую , как они любят говорить.
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12.11.2020 12:31 Ответить
Эти все войнушки, просто за место около корыта между нашей быдлоэлитой.
Вот и все.
А народу преподносят как священную войну с олигархами.
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12.11.2020 12:41 Ответить
У нас всегда была анархия, монархии у нас никогда не было.
Чё он несёт?
Толковый гетьман,это да, но для царей тут народ "неправильный")
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12.11.2020 12:33 Ответить
Це перебір, щодо анархії. Був Сагайдачний, був Хмельницький (який не вагаючись відрубав голову самозваному гетьманові Величку). І саме в часи правління цих гетьманів Україна переживала піднесення.
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12.11.2020 12:40 Ответить
Чому?
Прочитайте, є насправді анархія)
Я розумію, що кацапи вам вклали в голову, що це є щось погане, їм від Махно до цього часу підгорає)
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12.11.2020 12:46 Ответить
Погано знаєте історію. У к*цапів якраз від Махна не підгорає. Махно через своє неуцтво уклав угоду з чЛєніним, і допоміг большевикам підкорити Україну. Мабуть, неуцтво - найбільший гріх українців. Мало читають.
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12.11.2020 13:08 Ответить
Хмельницький, яким ви пишаєтесь, теж уклав угоду с кацапами)
Будемо надалі мірятись піпіськами по історіі ?)
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12.11.2020 13:20 Ответить
Гетьманів перевибирали кожні два роки
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12.11.2020 19:25 Ответить
Щоб врівноважити неврівноваженого президента, в Україні має бути сформована верхня палата ВР з представників справжньої еліти. Виробити механізм відбору найкращих з професійних спільнот, - правників, фінансистів, економістів, науковців. По троє від кожної области. А в нижній палаті нехай гарцюють представники від плебсу. Нехай спробують виготовляти закони, які пропустить верхня палата.
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12.11.2020 12:37 Ответить
Да ну его на фиг. В Україні має бути суто президентська форма правління, - Веніславський - Цензор.НЕТ 1781
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12.11.2020 12:40 Ответить
Лидерство одного человека не эффективно.Должна быть конкуренция,бо только в конкуренции есть движение.Вот к примеру лидерство одного, исключает проявления качеств других и не способно к командной игре.Потом лидер не всегда прав.Например если брать к примеру выживание группы людей в джунглях,то они выживают не за счёт лидера и его организаторских усилий,а благодаря вносу вклада каждого индивидуума группы.И выживание, их победы и поражения распространяются не только на их лидера но и делегируется на всех участников группы.Украины страна Рады.Совет.Вече-это Украина.Без царя в голове короче В Україні має бути суто президентська форма правління, - Веніславський - Цензор.НЕТ 530
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12.11.2020 12:44 Ответить
Он прав. Украина должна быть президенсткой страной - гетьманской. Другое дело - контроль за деятельностью президента. Сначала нужно ввести полный контроль за деятельностью президента.И не только гос.институций..Граждане являются властью в Украине Именно они должны контролировать деятельность президента.Должны имет право объявлять импичмент..и тд. При таком раскладе как сейчас Украина ещё долго не сможет выкарабкаться из этого дерма куда на загнали. Но, прежде чем поднимать вопрос президентской державы нужно принять закон о коллаборационистах. Иначе пятая колонна не даст Украине подняться во весь рост. Коллаборациони́зм - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.
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12.11.2020 12:48 Ответить
Тебе в россию- там вся власть у президента.Или в Беларусь - насладишся контролем граждан над властью.
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12.11.2020 18:55 Ответить
Дурочка ты с переулочка. В США, и не только там, президентская форма правления. Но там есть жесткий КОНТРОЛЬ за деятельностью президента..Вот и я об этом... Дальше своего носа ничего не видишь...Жаль.
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12.11.2020 21:08 Ответить
тот случай когда я соглашусь с этим ганодном.
Все равно всех собак украинцы вешают на президента. Так пусть уж у него будут и все рычаги для этого.
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12.11.2020 12:49 Ответить
Щоб врівноважити неврівноваженого президента ганодна, в Україні має бути сформована верхня палата ВР з представників справжньої еліти. Виробити механізм відбору найкращих з професійних спільнот, - правників, фінансистів, економістів, науковців. По троє від кожної области. А в нижній палаті нехай гарцюють представники від плебсу. Нехай спробують виготовляти закони, які пропустить верхня палата. В штатах це працює.
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12.11.2020 13:18 Ответить
Венисовский!! Не вылизывай так задницу зеленскому !! У него уже там ожоги от ваших языков!!
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12.11.2020 12:51 Ответить
може ще й обнуляти придурок станеш квартального блазня на пожиттєву каденцію, як ***** у мордорі обнулили?
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12.11.2020 12:56 Ответить
Эти суки разносят страну по плану - Разумкова взяли в свое кубло на вечер заразили на коронку и посадили на цепь ,шоб не выделывался.

А ОСЬ ЩО ГОТУЄ ЩЕ ДІМА РАЗУМКОВ- нам партії ОПОЗАЖОПА МАЛО?

Про нашого розумничка ДІМОЧКУ РАЗУМКОВА .Він готує організувати свою партію. Знаєте, кого він повернув знову до своїх, ВЖЕ ОСОБИСТО СВОЇХ консультантів ХАРЄБІНА проросійського політконсультанта , якого кормить КУРЧЕНКО , Цей Харебін був у бригаді політтехнологів, коли вони почала двигати Вовку , але він явно був мацковьким й його Богдан прибрав . Доречі, Харебін жалівся в інтервю Євгенію КІсєльову (який дуже симпатизує його ідеям безнаціональної держави з просто "людєй міра" ), так от він жалівся, що ЗЕкампашка якось від його послуг без пояснень відмовилась . РАЗУМКОВ НАБИРАЄ СОБІ ПАРТЄЙКУ А КОНСУЛЬТАНТ ЦЕЙ САМИЙ ХАРЄБІН .https://www.youtube.com/watch?v=UNcUf-elF98&t=309s- знайомтесь з консультантом нового лідера нової партії ( дуже в недалекому майбутньому) .

1 Лідер - Разумков ( в минулому керівник Партіїї Регіонів -МОЛОДЕ КРИЛО)
2, Харєбін - викормиш олігарха Януковичевськї кодли ,в який прекарасно курує своїми справами з офісу, близького до Кремля (й тереторіально теж)
Так що здається мені Діма переграє усіх - ЕС з Юлями й Глосом

Колись тільки я починала кричати про політтехнолога регіогала у Зеленського , про його проросійські погляди, про його папку проросійського.
А нещодавно Русланка Ахметівська зізналась що для неї Разумков лідер надії ( дивіться РАНДЕВУ Яніни на 5-ому )
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12.11.2020 13:03 Ответить
Я за паламентську республіку.
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12.11.2020 13:14 Ответить
Так может сразу абсолютную монархию?
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12.11.2020 13:14 Ответить
Хто такий президент?Це Головнокомандувач війська+Міністр закордонних справ в одній особі.
Хто такий прем'єр міністр?Це,грубо кажучи,-«ковбаса,по 2.20 і газ-по 3».
Може було б розумніше,якби Президента України вибирали б тільки воєнні?А цивільні мали б право вибирати прем'єр міністра?Може б тоді воєнні не сиділи по окопах голі-босі,а вічно голодні пенсіонери вже би наїлися,нарешті?Історично склалося так,що в Україні правлячим класом завжди були воєнні.Може то цього і треба повернутися?
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12.11.2020 13:29 Ответить
Среди зебилоидов є хоч хтось нормальний? Цирк уродов якись.
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12.11.2020 13:34 Ответить
Да щас. Тебя, ишака, спросить забыли что нужно Украине. Невменяемые наши соседи уже имеют одного и другого такого "крепкого хозяйственника". Один кукухой поехал от власти, а второй первому свою страну за бесценок отдает и тоже с головой не дружит давно.
А вот что реально нужно - всех таких как Вениславский, тоскующих по сильной руке в ж..., аккуратно по деревьям развесить или отправить к соседям и их сильному лидеру.
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12.11.2020 13:51 Ответить
От его речи воняет кацапским менталитетом.
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12.11.2020 13:56 Ответить
Воочию
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12.11.2020 15:05 Ответить
знову влади мало...
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12.11.2020 14:22 Ответить
реинкарнация диктатуры барыг.
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12.11.2020 14:38 Ответить
Я предполагаю что парламентская лучше. Убрать сразу всю вертикаль президентскую.и в областях и районах. Сразу сколько дармоедов убавиться и сколько средств народных сохраним. И коррупции убавиться. Над этим стоит подумать депутатам. И чем быстрее мы это сделаем тем лучше. А еще лучше если это будет инициатива Президента. Вот тогда он точно в историю войдет.
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12.11.2020 14:48 Ответить
Я предполагаю что парламентская лучше. Убрать сразу всю вертикаль президентскую.и в областях и районах. Сразу сколько дармоедов убавиться и сколько средств народных сохраним. И коррупции убавиться. Над этим стоит подумать депутатам. И чем быстрее мы это сделаем тем лучше. А еще лучше если это будет инициатива Президента. Вот тогда он точно в историю войдет.
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12.11.2020 14:50 Ответить
Да , попытка узурпации власти будет. Так она и сейчас есть. Власть узурпировала псевдоэлита. Если украинцы будут молчаливо и дальше наблюдать за всем с установкой "моя хата скраю", то все вообще не имеет никакого смысла( "лишь бы не стреляли").
Нужен Гетьман , который на себя возьмет ответственность, и спрос с которого будет жесткий. А сейчас болотные разборки жабы и гадюки.
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12.11.2020 14:56 Ответить
Это чудо давно конституцию Украины открывало??? И что там про форму правления написано???
Хотя, чему удивляться- каков поп, таков приход. Каков «юрЫст» зеленский, таково и его тупоголовое окружение
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12.11.2020 15:04 Ответить
В Україні ніколи не було президента, який би задовольняв більшість народу навіть після короткого часу його президенства. Наші гетьмани були воєначальниками, а не цивільними керівниками держави, і їм підкорялися як військовим. Українці традиційно "кожен сам собі гетьман". Ментально українці не схильні до авторитарного правління ними, а погоджуються виконувати лише рішення прийняті колегіально. Це ще з часів Запорізької Січі чи й раніше. І тим більше, українці не сприймуть як керівника держави когось іншої національності чи віросповідання. Наш невдалий досвід президенства від Кравчука і донині є тому підтвердженням. Тому Україна має бути парламентською республікою. Можливо з двопалатним парламентом. Можливо ключові питання існування нації мають вирішуватися всенародним референдумом. Причому тематика обов'язкового вирішення питань шляхом референдуму має затверджуватись Конституцією. А всі гілки влади, включно з судовою, мають бути під контролем всього народу. Питання довіри окремим гілкам влади має вирішуватись на всенародному референдумі.
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12.11.2020 15:09 Ответить
Шо воно мэлэ? Царь на Параше! Отправьте этого гандона на историческую родину. Эта тварь не удосужилась изучить историю Украины! Спасибо зебилоидам за их выбор! Дерьмо высшей пробы.
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12.11.2020 15:35 Ответить
Опять криворуким мало власти! У зе-зедента и так считай, что - монархия! Его парламент, его правительство, генпрокурор, любимый суд ОАСК, НАБУ, СБУ , ГБР и прочее и прочее! Только что он сделал хорошего за более чем 1,5 года абсолютной власти? Хоть одно назовите его "достижение"? Дороги построил в 2 раза дороже, чем "барИга Порошенко"???
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12.11.2020 15:35 Ответить
ну если "ментально и исторически" то всяческих "лидеров" периодически украинцы должны окунать в говно, буквально. и желательно - не реже, чем раз в год. а то желающих уж больно дохрена, а мозгов нет.
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12.11.2020 16:03 Ответить
Президентская форма правления в Украине показала свою полную неспособность нормально управлять страной, развивать ее, не скатываясь в полную узурпацию власти. Все 30 лет независимости в Украине фактически была президентская форма правления. И к чему мы пришли? К тому,что сейчас Украина самая бедная страна Европы. Не буду голословным. Все наши западные соседи, а также Прибалтика, Грузия и Армения, отказались от президентской формы управления, потому что она оказалась совершенно неэффективной и опасной. Почему Украина до сих пор этого не сделала? Потому что правящей "элите" Украины наплевать на то,что нужно стране и украинскому народу, для них главное,что нужно им.
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12.11.2020 17:17 Ответить
Дурачок малоросский этот слуга. Ментально НИКОГДА украинцы не нуждались в " сильном лидере". Гетьманов Січ переизбирала каждые два года. Это русские без царя жить не умеют.
Еще- какие у Президента "исполнительные полномочия " в экономике? Ленточки перерезать при открытии чего-то? Ковидные деньги пускать на дороги для рейтинга -?
" сейчас у нас получается определенный дуализм " -дурень, есть еще судебная власть,не подчиняющая президенту, другой вопрос ее качества у нас. Есть полезные идиоты,но этот идиот даже Зе безполезныйц
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12.11.2020 18:44 Ответить
Дурачок малоросский этот слуга. Ментально НИКОГДА украинцы не нуждались в " сильном лидере". Гетьманов Січ переизбирала каждые два года. Это русские без царя жить не умеют.
Еще- какие у Президента "исполнительные полномочия " в экономике? Ленточки перерезать при открытии чего-то? Ковидные деньги пускать на дороги для рейтинга -?
" сейчас у нас получается определенный дуализм " -дурень, есть еще судебная власть,не подчиняющая президенту, другой вопрос ее качества у нас. Есть полезные идиоты,но этот идиот даже Зе безполезный - раскрыл его мечты и планы.
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12.11.2020 18:49 Ответить
А хіба зараз в Україні фактично не так? Вся влада в зеленського, і що? Що доброго зе-ки зробили для України? Тільки все нищать.
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12.11.2020 18:53 Ответить
єто Зеленский- "сильный лидер? - Трусло неграмотное. Только от пожелания главнокомандующему посетить зону боевых действий во время обстрела врагов от страха упек руками прислужников двух девушек в буцигарню с . Было бы смешно, если бы не так грустно. Дело о " покушении на жизнь президента" не закрыто.
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12.11.2020 19:31 Ответить
Наоборот - президент лишний, от него все качели.

Чисто парламентская и упразднение института президента с бюджетами на ОПы разные
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12.11.2020 19:44 Ответить
Вениславский помоему ануел в корень.
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12.11.2020 21:00 Ответить
По поводу сильного лидера вполне ожидаемо.Местные выборы проиграли,монокоалиция существует,по факту,только на бумаге.Вдруг внеочередные парламентские-гарантированный проигрыш...Но вопрос в другом а является ли Зеклоун сильным лидером?Сомнительно....Очень даже сомнительно...
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12.11.2020 21:23 Ответить
Посмотрите на Беларусь. Вот к чему привела "сильная власть". Вы \этого хотите?
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14.11.2020 21:07 Ответить
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