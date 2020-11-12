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Новини Політика України
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В Україні має бути суто президентська форма правління, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні має бути суто президентська форма правління, - Веніславський

Ментально й історично українці потребують лідера, а значить, повинна бути сильна влада, сильний президент.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив представник президента в КС, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент все-таки повинен бути главою виконавчої влади, тому що зараз у нас виходить певний дуалізм, бо є прем'єр, який має досить широкі повноваження, але є і президент, який також має ці повноваження в сфері виконавчої влади, у сфері нацбезпеки, оборони і зовнішніх відносин. І тому ось цей дуалізм не завжди забезпечує ефективне функціонування держави", - зазначив Веніславський.

На думку представників президента в КС, ментально й історично українці потребують лідера, а значить, повинна бути сильна влада, сильний президент.

"Я думаю, що буду це рекомендувати, а як буде сприйнято або не сприйнято, будемо дивитися", - додав Веніславський.

Також читайте: Наразі підстав для відставки Венедіктової точно немає, - Веніславський

При цьому він пояснив, що є противником чисто парламентської форми правління через те, що в Україні "немає класичних, ідеологічних партій", а без них "парламентаризм неможливий".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
щото этого петушка совсем понесло. зализал анус зенелоху до блеска
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12.11.2020 11:01
+26
Украина вам вениславским-зеленским ничего не должна.
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12.11.2020 11:03
+26
В Америке двухпалатная система + Президент И все это, что бы не было именно узурпации власти со стороны президента А нашим деятелям, тем которые из грязи в князи, лавры путина покоя не дают
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12.11.2020 11:06
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Соскучился, похоже, по Майдану.
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12.11.2020 11:22 Відповісти
Веніславський - типовий ватник. І його уявлення про владу грунтуються на російському світогляді: має бути цар-батюшка, без нього влади нема. Гнати втришиї цю потороч з ВР, доки воно не накоїло біди!
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12.11.2020 11:24 Відповісти
В нас зараз президентська республіка.
Зеля підім'яв під себе всю владу.
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12.11.2020 11:24 Відповісти
І що з того стало? Зараз хоч Рада якось стримує цього клоуна, а то вже давно б ПИСЕЦЬ наснився Україні... Зе нехай готується... Після 21.01.2021... щось почне підкрадатися більш швидкими темпами...
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12.11.2020 17:59 Відповісти
ЗЕ всего за 1,5 года разнес в хлам всю систему управления государством в попытках контролировать все.
В итоге ЗЕ не контролирует даже свой аппарат президента и свою партию.
Ему вобще любые полномочия противопоказаны.
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12.11.2020 11:28 Відповісти
Так вот оно чё, Михалыч...
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12.11.2020 11:30 Відповісти
Все правильно сказав. Не хочуть люди самі за себе думати і вивчати факти. Їто б за них прийшов і все подумав і все зробив добре.
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12.11.2020 11:30 Відповісти
Отправьте этого Вениславского на Расию.
Пусть насладится сильной президентской формой правления.
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12.11.2020 11:31 Відповісти
И откуда такие только... Как с дуба упал... Вот Януковичу бы президентская, или Порошенко... А еще раньше Кучме, а потом Алану Чумаку, - рardon Виктору Ющенко... Как в России... "Ментально и исторически украинцы нуждаются в лидере, а значит, должна быть сильная власть, сильный президент"? Ментально НАСЕЛЕННЯ, - НЕ НАРОД - НАСЕЛЕННЯ!, - ще в СРСРисерії з рабською психологією, з вірою в доброго і справедливого голову колгоспу, голову сільради, начальника, депутата...
Була залізна завіса, яка розділила світ і яка була матеріалізована імперією ЗЛА в Берлінську стіну.
Ту стіну в Берліні давно зруйновано...
Однак її ментальний, її віртуальний привид поступово зміщався на Схід і, напевно, застиг на західному кордоні України....
Застиг на західному кордоні України...
А міг би дійти хоча б до Збруча - історичного, цивілізаційного, етно-культурного рубежу між Європою і Азією...
Можливо, тому що Київ ще в полоні Азії ... монголо-татарської навали, яка тільки змінювала вивіски...
І той Богдан все ще своєю трухлявою булавою показує на Москву...
Як ще пояснити тридцять років руїни, чи тупцювання на місці....?
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12.11.2020 11:31 Відповісти
Де вони цих дебілів беруть? У нас має бути виключно парламентська форма правління, а не президентська. Не може уся країна залежати від однієї людини, особливо із нашим народом, здатним туди обрати повного дурака.
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12.11.2020 11:36 Відповісти
виключно парламентська форма правління... Не може уся країна залежати від однієї людини



при парламентськiй буде залежати вiд шобли бородатоi баби каломойшi...
нашi депутати часто гiршi президентiв...
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12.11.2020 12:58 Відповісти
Варіантів, що сюди приїдуть швейцарці і оберуть нам нормальних депутатів не існує!
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12.11.2020 13:21 Відповісти
Українці повинні вчитися політичній відповідальності і довіра до партії, це не довіра до однієї людини.
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12.11.2020 13:22 Відповісти
поки що iснуючi збiговиська до партiй не доросли...тому, до виключно парламентської системи, ми ще також не доросли.
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12.11.2020 14:50 Відповісти
так вони ніколи до неї не доростуть. Для прикладу, радянські люди не доросли до вільної капіталістичної країни, але хіба це була підстава зберігати лайно під назвою СРСР?
Це стимулюватиме "ріст"...
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12.11.2020 15:03 Відповісти
Так думав і янукчкович! Ну і де він? Мудрєйший нарід вибирав преЗЕдента по формі правління парламентсько-презедентській. Нам зрозуміло, що конституційні барєри мішають найсвітлішому мати владу царя, але він і з тими правами, що є не справляється. Дорожний прораб, як янучковия був гавгаром. Так наріде?
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12.11.2020 11:39 Відповісти
А преЗедентом должен навеки быть чисто Зелепуцкий?
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12.11.2020 11:47 Відповісти
он нас с кем-то путает...
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12.11.2020 11:47 Відповісти
Все успешные постсоветские страны - парламентские демократии, все тоталитарные помойки - президентские. Иди федя, иди.
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12.11.2020 11:49 Відповісти
Их песни становятся все интересней, и все в сторону диктатуры карлика, мнящего себя величайшим лидором всея галактики.
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12.11.2020 11:49 Відповісти
вениславский---ЭТО ТЫ ЗЕЛЕНОГО, ОМАНСКОГО ОКУРКА считаешь сильным лидером,ДА ЕМУ ДО ПОРОХА,как до неба,у вас там все дауном переболели ?
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12.11.2020 12:07 Відповісти
Да я же пишу, что это зе мнит себя лидером, а его окружение подпевает ему. Сарказм это называется
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12.11.2020 13:06 Відповісти
отправьте этого говнюка на расисю. там ему самое ментально-скрепное место.
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12.11.2020 11:58 Відповісти
И где он находит это дебильйо неграмотное.
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12.11.2020 12:05 Відповісти
Дурік, не плутай нас з росіянцями. Ментально в нас завжди була анархія В Україні має бути суто президентська форма правління, - Веніславський - Цензор.НЕТ 3022
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12.11.2020 12:06 Відповісти
Пока в каждом селе не будет по банде порядок не наведется.И будут потом по зеленому лугу ходить свободные люди и кони. Так было и так будет.
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12.11.2020 13:01 Відповісти
Там что, блть, клонируют таких дебилов или они сами размножаются путём почкования?
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12.11.2020 12:11 Відповісти
Судя по последним президентским выборам - такой должности в Украине вообще быть не должно. Понавыбирают, б**дь!.
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12.11.2020 12:12 Відповісти
Та вже був один такий "сильний лідер", прийшлось чкурувати в Москву транзитом через Ростов.
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12.11.2020 12:17 Відповісти
Бред, рвется к корыту, президент должен быть гарантом конституции и ни какой исполнительной власти
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12.11.2020 12:18 Відповісти
Це що спосіб повної узурпації влади? ,на жаль в нинішнього президента влади більше ніж в будь якого керівника цивілізованих країн ,навпаки за майже тридцять років ми обирали між президентами поганими і дуже поганими і це превело що Україна стала однією з найбідніших країн Європи , в переважній більшості європейських країн форма правління парламенські республіки.
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12.11.2020 12:23 Відповісти
Форма правления в странах не назначалась из общих соображений, а складывалась исторически...
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12.11.2020 12:24 Відповісти
Ключевое слово "сильный", а у нас клоун-малорос!
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12.11.2020 12:24 Відповісти
Получается в ВР вместо трибуны нужно
Рояль для ослаблять его водрузить ?
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12.11.2020 12:25 Відповісти
До влади в Україні дірвалися ка цапи і кацапоїди, які уяви зеленої не мають про ментальність українців. Українцям, на відміну від ка цапів, ніколи не потрібен був лідер, цар, нянька. Тут ніколи не спрацьовували авторитарні режими, якщо тільки вони не було окупаційними. Й на останок: в Україні немає класично підготовленого політика, державного діяча, авторитета, сім'янина, поважної людини, яка не грає х.. по роялю, а без такого президентська форма правління не можлива.
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12.11.2020 12:25 Відповісти
Украине нужен лидер,полностью согласен,а имеем 3,14дора,на жаль.Спасибо ЗЕбилам.
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12.11.2020 12:27 Відповісти
Если журналисты не исказили его слова, точно передав смысл сказанного, то все правильно он говорит. Дуализм от того , что олигархи и князьки хотят парламентскую республику, чтобы продолжать ловить рыбку в болоте украинского псевдопарламентаризма, а народ украинский хочет Гетьмана, который возьмет на себя ответственность. Что самое интересное , что именно пророссийские партии и российские агенты из опзж выступают за чисто парламетскую форму правления в Украине. России не нужен сильный лидер в Украине, им нужны марионетки , которые за гречку пройдут во власть и будут за кусок работать на таких как Медведчук, плюя на украинцев, и не будут нести никакой ответственности, только политическую , как они любят говорить.
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12.11.2020 12:31 Відповісти
Эти все войнушки, просто за место около корыта между нашей быдлоэлитой.
Вот и все.
А народу преподносят как священную войну с олигархами.
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12.11.2020 12:41 Відповісти
У нас всегда была анархия, монархии у нас никогда не было.
Чё он несёт?
Толковый гетьман,это да, но для царей тут народ "неправильный")
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12.11.2020 12:33 Відповісти
Це перебір, щодо анархії. Був Сагайдачний, був Хмельницький (який не вагаючись відрубав голову самозваному гетьманові Величку). І саме в часи правління цих гетьманів Україна переживала піднесення.
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12.11.2020 12:40 Відповісти
Чому?
Прочитайте, є насправді анархія)
Я розумію, що кацапи вам вклали в голову, що це є щось погане, їм від Махно до цього часу підгорає)
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12.11.2020 12:46 Відповісти
Погано знаєте історію. У к*цапів якраз від Махна не підгорає. Махно через своє неуцтво уклав угоду з чЛєніним, і допоміг большевикам підкорити Україну. Мабуть, неуцтво - найбільший гріх українців. Мало читають.
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12.11.2020 13:08 Відповісти
Хмельницький, яким ви пишаєтесь, теж уклав угоду с кацапами)
Будемо надалі мірятись піпіськами по історіі ?)
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12.11.2020 13:20 Відповісти
Гетьманів перевибирали кожні два роки
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12.11.2020 19:25 Відповісти
Щоб врівноважити неврівноваженого президента, в Україні має бути сформована верхня палата ВР з представників справжньої еліти. Виробити механізм відбору найкращих з професійних спільнот, - правників, фінансистів, економістів, науковців. По троє від кожної области. А в нижній палаті нехай гарцюють представники від плебсу. Нехай спробують виготовляти закони, які пропустить верхня палата.
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12.11.2020 12:37 Відповісти
Да ну его на фиг. В Україні має бути суто президентська форма правління, - Веніславський - Цензор.НЕТ 1781
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12.11.2020 12:40 Відповісти
Лидерство одного человека не эффективно.Должна быть конкуренция,бо только в конкуренции есть движение.Вот к примеру лидерство одного, исключает проявления качеств других и не способно к командной игре.Потом лидер не всегда прав.Например если брать к примеру выживание группы людей в джунглях,то они выживают не за счёт лидера и его организаторских усилий,а благодаря вносу вклада каждого индивидуума группы.И выживание, их победы и поражения распространяются не только на их лидера но и делегируется на всех участников группы.Украины страна Рады.Совет.Вече-это Украина.Без царя в голове короче В Україні має бути суто президентська форма правління, - Веніславський - Цензор.НЕТ 530
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12.11.2020 12:44 Відповісти
Он прав. Украина должна быть президенсткой страной - гетьманской. Другое дело - контроль за деятельностью президента. Сначала нужно ввести полный контроль за деятельностью президента.И не только гос.институций..Граждане являются властью в Украине Именно они должны контролировать деятельность президента.Должны имет право объявлять импичмент..и тд. При таком раскладе как сейчас Украина ещё долго не сможет выкарабкаться из этого дерма куда на загнали. Но, прежде чем поднимать вопрос президентской державы нужно принять закон о коллаборационистах. Иначе пятая колонна не даст Украине подняться во весь рост. Коллаборациони́зм - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.
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12.11.2020 12:48 Відповісти
Тебе в россию- там вся власть у президента.Или в Беларусь - насладишся контролем граждан над властью.
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12.11.2020 18:55 Відповісти
Дурочка ты с переулочка. В США, и не только там, президентская форма правления. Но там есть жесткий КОНТРОЛЬ за деятельностью президента..Вот и я об этом... Дальше своего носа ничего не видишь...Жаль.
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12.11.2020 21:08 Відповісти
тот случай когда я соглашусь с этим ганодном.
Все равно всех собак украинцы вешают на президента. Так пусть уж у него будут и все рычаги для этого.
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12.11.2020 12:49 Відповісти
Щоб врівноважити неврівноваженого президента ганодна, в Україні має бути сформована верхня палата ВР з представників справжньої еліти. Виробити механізм відбору найкращих з професійних спільнот, - правників, фінансистів, економістів, науковців. По троє від кожної области. А в нижній палаті нехай гарцюють представники від плебсу. Нехай спробують виготовляти закони, які пропустить верхня палата. В штатах це працює.
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12.11.2020 13:18 Відповісти
Венисовский!! Не вылизывай так задницу зеленскому !! У него уже там ожоги от ваших языков!!
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12.11.2020 12:51 Відповісти
може ще й обнуляти придурок станеш квартального блазня на пожиттєву каденцію, як ***** у мордорі обнулили?
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12.11.2020 12:56 Відповісти
Эти суки разносят страну по плану - Разумкова взяли в свое кубло на вечер заразили на коронку и посадили на цепь ,шоб не выделывался.

А ОСЬ ЩО ГОТУЄ ЩЕ ДІМА РАЗУМКОВ- нам партії ОПОЗАЖОПА МАЛО?

Про нашого розумничка ДІМОЧКУ РАЗУМКОВА .Він готує організувати свою партію. Знаєте, кого він повернув знову до своїх, ВЖЕ ОСОБИСТО СВОЇХ консультантів ХАРЄБІНА проросійського політконсультанта , якого кормить КУРЧЕНКО , Цей Харебін був у бригаді політтехнологів, коли вони почала двигати Вовку , але він явно був мацковьким й його Богдан прибрав . Доречі, Харебін жалівся в інтервю Євгенію КІсєльову (який дуже симпатизує його ідеям безнаціональної держави з просто "людєй міра" ), так от він жалівся, що ЗЕкампашка якось від його послуг без пояснень відмовилась . РАЗУМКОВ НАБИРАЄ СОБІ ПАРТЄЙКУ А КОНСУЛЬТАНТ ЦЕЙ САМИЙ ХАРЄБІН .https://www.youtube.com/watch?v=UNcUf-elF98&t=309s- знайомтесь з консультантом нового лідера нової партії ( дуже в недалекому майбутньому) .

1 Лідер - Разумков ( в минулому керівник Партіїї Регіонів -МОЛОДЕ КРИЛО)
2, Харєбін - викормиш олігарха Януковичевськї кодли ,в який прекарасно курує своїми справами з офісу, близького до Кремля (й тереторіально теж)
Так що здається мені Діма переграє усіх - ЕС з Юлями й Глосом

Колись тільки я починала кричати про політтехнолога регіогала у Зеленського , про його проросійські погляди, про його папку проросійського.
А нещодавно Русланка Ахметівська зізналась що для неї Разумков лідер надії ( дивіться РАНДЕВУ Яніни на 5-ому )
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12.11.2020 13:03 Відповісти
Я за паламентську республіку.
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12.11.2020 13:14 Відповісти
Так может сразу абсолютную монархию?
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12.11.2020 13:14 Відповісти
Хто такий президент?Це Головнокомандувач війська+Міністр закордонних справ в одній особі.
Хто такий прем'єр міністр?Це,грубо кажучи,-«ковбаса,по 2.20 і газ-по 3».
Може було б розумніше,якби Президента України вибирали б тільки воєнні?А цивільні мали б право вибирати прем'єр міністра?Може б тоді воєнні не сиділи по окопах голі-босі,а вічно голодні пенсіонери вже би наїлися,нарешті?Історично склалося так,що в Україні правлячим класом завжди були воєнні.Може то цього і треба повернутися?
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12.11.2020 13:29 Відповісти
Среди зебилоидов є хоч хтось нормальний? Цирк уродов якись.
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12.11.2020 13:34 Відповісти
Да щас. Тебя, ишака, спросить забыли что нужно Украине. Невменяемые наши соседи уже имеют одного и другого такого "крепкого хозяйственника". Один кукухой поехал от власти, а второй первому свою страну за бесценок отдает и тоже с головой не дружит давно.
А вот что реально нужно - всех таких как Вениславский, тоскующих по сильной руке в ж..., аккуратно по деревьям развесить или отправить к соседям и их сильному лидеру.
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12.11.2020 13:51 Відповісти
От его речи воняет кацапским менталитетом.
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12.11.2020 13:56 Відповісти
Воочию
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12.11.2020 15:05 Відповісти
знову влади мало...
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12.11.2020 14:22 Відповісти
реинкарнация диктатуры барыг.
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12.11.2020 14:38 Відповісти
Я предполагаю что парламентская лучше. Убрать сразу всю вертикаль президентскую.и в областях и районах. Сразу сколько дармоедов убавиться и сколько средств народных сохраним. И коррупции убавиться. Над этим стоит подумать депутатам. И чем быстрее мы это сделаем тем лучше. А еще лучше если это будет инициатива Президента. Вот тогда он точно в историю войдет.
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12.11.2020 14:48 Відповісти
Я предполагаю что парламентская лучше. Убрать сразу всю вертикаль президентскую.и в областях и районах. Сразу сколько дармоедов убавиться и сколько средств народных сохраним. И коррупции убавиться. Над этим стоит подумать депутатам. И чем быстрее мы это сделаем тем лучше. А еще лучше если это будет инициатива Президента. Вот тогда он точно в историю войдет.
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12.11.2020 14:50 Відповісти
Да , попытка узурпации власти будет. Так она и сейчас есть. Власть узурпировала псевдоэлита. Если украинцы будут молчаливо и дальше наблюдать за всем с установкой "моя хата скраю", то все вообще не имеет никакого смысла( "лишь бы не стреляли").
Нужен Гетьман , который на себя возьмет ответственность, и спрос с которого будет жесткий. А сейчас болотные разборки жабы и гадюки.
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12.11.2020 14:56 Відповісти
Это чудо давно конституцию Украины открывало??? И что там про форму правления написано???
Хотя, чему удивляться- каков поп, таков приход. Каков «юрЫст» зеленский, таково и его тупоголовое окружение
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12.11.2020 15:04 Відповісти
В Україні ніколи не було президента, який би задовольняв більшість народу навіть після короткого часу його президенства. Наші гетьмани були воєначальниками, а не цивільними керівниками держави, і їм підкорялися як військовим. Українці традиційно "кожен сам собі гетьман". Ментально українці не схильні до авторитарного правління ними, а погоджуються виконувати лише рішення прийняті колегіально. Це ще з часів Запорізької Січі чи й раніше. І тим більше, українці не сприймуть як керівника держави когось іншої національності чи віросповідання. Наш невдалий досвід президенства від Кравчука і донині є тому підтвердженням. Тому Україна має бути парламентською республікою. Можливо з двопалатним парламентом. Можливо ключові питання існування нації мають вирішуватися всенародним референдумом. Причому тематика обов'язкового вирішення питань шляхом референдуму має затверджуватись Конституцією. А всі гілки влади, включно з судовою, мають бути під контролем всього народу. Питання довіри окремим гілкам влади має вирішуватись на всенародному референдумі.
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12.11.2020 15:09 Відповісти
Шо воно мэлэ? Царь на Параше! Отправьте этого гандона на историческую родину. Эта тварь не удосужилась изучить историю Украины! Спасибо зебилоидам за их выбор! Дерьмо высшей пробы.
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12.11.2020 15:35 Відповісти
Опять криворуким мало власти! У зе-зедента и так считай, что - монархия! Его парламент, его правительство, генпрокурор, любимый суд ОАСК, НАБУ, СБУ , ГБР и прочее и прочее! Только что он сделал хорошего за более чем 1,5 года абсолютной власти? Хоть одно назовите его "достижение"? Дороги построил в 2 раза дороже, чем "барИга Порошенко"???
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12.11.2020 15:35 Відповісти
ну если "ментально и исторически" то всяческих "лидеров" периодически украинцы должны окунать в говно, буквально. и желательно - не реже, чем раз в год. а то желающих уж больно дохрена, а мозгов нет.
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12.11.2020 16:03 Відповісти
Президентская форма правления в Украине показала свою полную неспособность нормально управлять страной, развивать ее, не скатываясь в полную узурпацию власти. Все 30 лет независимости в Украине фактически была президентская форма правления. И к чему мы пришли? К тому,что сейчас Украина самая бедная страна Европы. Не буду голословным. Все наши западные соседи, а также Прибалтика, Грузия и Армения, отказались от президентской формы управления, потому что она оказалась совершенно неэффективной и опасной. Почему Украина до сих пор этого не сделала? Потому что правящей "элите" Украины наплевать на то,что нужно стране и украинскому народу, для них главное,что нужно им.
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12.11.2020 17:17 Відповісти
Дурачок малоросский этот слуга. Ментально НИКОГДА украинцы не нуждались в " сильном лидере". Гетьманов Січ переизбирала каждые два года. Это русские без царя жить не умеют.
Еще- какие у Президента "исполнительные полномочия " в экономике? Ленточки перерезать при открытии чего-то? Ковидные деньги пускать на дороги для рейтинга -?
" сейчас у нас получается определенный дуализм " -дурень, есть еще судебная власть,не подчиняющая президенту, другой вопрос ее качества у нас. Есть полезные идиоты,но этот идиот даже Зе безполезныйц
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12.11.2020 18:44 Відповісти
Дурачок малоросский этот слуга. Ментально НИКОГДА украинцы не нуждались в " сильном лидере". Гетьманов Січ переизбирала каждые два года. Это русские без царя жить не умеют.
Еще- какие у Президента "исполнительные полномочия " в экономике? Ленточки перерезать при открытии чего-то? Ковидные деньги пускать на дороги для рейтинга -?
" сейчас у нас получается определенный дуализм " -дурень, есть еще судебная власть,не подчиняющая президенту, другой вопрос ее качества у нас. Есть полезные идиоты,но этот идиот даже Зе безполезный - раскрыл его мечты и планы.
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12.11.2020 18:49 Відповісти
А хіба зараз в Україні фактично не так? Вся влада в зеленського, і що? Що доброго зе-ки зробили для України? Тільки все нищать.
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12.11.2020 18:53 Відповісти
єто Зеленский- "сильный лидер? - Трусло неграмотное. Только от пожелания главнокомандующему посетить зону боевых действий во время обстрела врагов от страха упек руками прислужников двух девушек в буцигарню с . Было бы смешно, если бы не так грустно. Дело о " покушении на жизнь президента" не закрыто.
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12.11.2020 19:31 Відповісти
Наоборот - президент лишний, от него все качели.

Чисто парламентская и упразднение института президента с бюджетами на ОПы разные
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12.11.2020 19:44 Відповісти
Вениславский помоему ануел в корень.
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12.11.2020 21:00 Відповісти
По поводу сильного лидера вполне ожидаемо.Местные выборы проиграли,монокоалиция существует,по факту,только на бумаге.Вдруг внеочередные парламентские-гарантированный проигрыш...Но вопрос в другом а является ли Зеклоун сильным лидером?Сомнительно....Очень даже сомнительно...
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12.11.2020 21:23 Відповісти
Посмотрите на Беларусь. Вот к чему привела "сильная власть". Вы \этого хотите?
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14.11.2020 21:07 Відповісти
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