Наразі підстав для відставки Венедіктової точно немає, - Веніславський

Поки немає підстав для того, щоб генпрокурора Ірину Венедіктову відправили у відставку.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив "слуга народу" і представник президента в КСУ Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі підстав для відставки генерального прокурора точно немає. Якщо вони з’являться, знову ж таки, будемо оцінювати. Якщо будуть конкретні претензії до генерального прокурора (які були, на превеликий жаль, до попереднього генерального прокурора, за відставку якого я проголосував), якщо, не зважаючи на дружні відносини, я буду бачити, що генеральний прокурор не виконав чи допустив якісь системні порушення, які призвели до негативних наслідків, то вже буду визначатись і, думаю, що буду голосувати за відставку будь-якого прокурора, якщо він не буде виконувати ті функції, які він має виконувати, і буде займати недержавницьку позицію", – наголосив Веніславський.

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За його словами, Ірина Венедіктова є більш очільником ОГПУ, ніж її попередник Руслан Рябошапка, адже, як стверджує Веніславський нині "результатів діяльності дуже багато", бо "дуже багато різноманітних злочинів розслідується ОГПУ, висуваються звинувачення".

"Звичайно, завжди є завищені очікування, коли хочеться все і зразу. Все і одразу в силу різних причин не виходить, але, я думаю, що результати вона продемонструє. Ми очікуємо, що до кінця цього року будуть більш такі вже цікаві результати діяльності Офісу генерального прокурора", – зазначив Веніславський.

Він також визнав, що товаришує з Іриною Венедіктовою, але, за його словами, спілкується з нею зараз не так часто, як раніше.

"Вона мені постійно надсилає інформацію про результати діяльності Офісу генерального прокурора. Раніше спілкувались частіше. Зараз на нарадах перетинаємось, як правило. Останній раз спілкувалися на тому засіданні РНБО з приводу рішення КСУ. А так в телефонному режимі інколи обмінюємось кількома словами з приводу тих чи інших резонасних подій, які відбуваються в державі", – сказав Веніславський.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак веде переговори в парламенті за відставку Генерального прокурора Ірини Венедіктової.