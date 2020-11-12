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Новини Політика України
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відставка (1203) Венедіктова (756) Веніславський (217) Офіс Генпрокурора (2351)

Наразі підстав для відставки Венедіктової точно немає, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наразі підстав для відставки Венедіктової точно немає, - Веніславський

Поки немає підстав для того, щоб генпрокурора Ірину Венедіктову відправили у відставку.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив "слуга народу" і представник президента в КСУ Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі підстав для відставки генерального прокурора точно немає. Якщо вони з’являться, знову ж таки, будемо оцінювати. Якщо будуть конкретні претензії до генерального прокурора (які були, на превеликий жаль, до попереднього генерального прокурора, за відставку якого я проголосував), якщо, не зважаючи на дружні відносини, я буду бачити, що генеральний прокурор не виконав чи допустив якісь системні порушення, які призвели до негативних наслідків, то вже буду визначатись і, думаю, що буду голосувати за відставку будь-якого прокурора, якщо він не буде виконувати ті функції, які він має виконувати, і буде займати недержавницьку позицію", – наголосив Веніславський.

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За його словами, Ірина Венедіктова є більш очільником ОГПУ, ніж її попередник Руслан Рябошапка, адже, як стверджує Веніславський нині "результатів діяльності дуже багато", бо "дуже багато різноманітних злочинів розслідується ОГПУ, висуваються звинувачення".

"Звичайно, завжди є завищені очікування, коли хочеться все і зразу. Все і одразу в силу різних причин не виходить, але, я думаю, що результати вона продемонструє. Ми очікуємо, що до кінця цього року будуть більш такі вже цікаві результати діяльності Офісу генерального прокурора", – зазначив Веніславський.

Він також визнав, що товаришує з Іриною Венедіктовою, але, за його словами, спілкується з нею зараз не так часто, як раніше.

"Вона мені постійно надсилає інформацію про результати діяльності Офісу генерального прокурора. Раніше спілкувались частіше. Зараз на нарадах перетинаємось, як правило. Останній раз спілкувалися на тому засіданні РНБО з приводу рішення КСУ. А так в телефонному режимі інколи обмінюємось кількома словами з приводу тих чи інших резонасних подій, які відбуваються в державі", – сказав Веніславський.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак веде переговори в парламенті за відставку Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
чим арештований порошенко допоможе вашому ідіотизму?
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12.11.2020 10:56
+10
Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 9467
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12.11.2020 10:51
+9
цей Вениславский - таке гівно... "чего ізволіте, Ссанич". Короче: юрист "по вьізову"; і присвоїв собі титул "констуціоналіста"...
Втім, і Бенедіктова - також з подібної шобли. Зараз вони один одного підтримують; але, прийде час - будуть один одного здавати, навперегонки.
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12.11.2020 10:54
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Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 9467
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12.11.2020 10:51 Відповісти
Венедиктову потрібно знімати тільки за те що порошенко досі не арештований!
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12.11.2020 10:53 Відповісти
чим арештований порошенко допоможе вашому ідіотизму?
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12.11.2020 10:56 Відповісти
не переймайся, він давно вольтанувся з Толіком Гриценко Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 625
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12.11.2020 10:58 Відповісти
То я так зрозумів, що їх тепер аж двоє в партії гриценка? Ого...... Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 4024
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12.11.2020 11:02 Відповісти
Україна це правова держава, отже Закон має притягати до відповідальності всіх злочинців і порошенка в першу чергу! порошенко це представник правлячої еліти яка 30 років панувала в Україні, обкрадало Україну і довело ситуацію до війни, а потім порошенко і війну програв. За це все має бути кримінальна відповідальність і я очікую виконання обіцянки Зеленського про арешт та суд над порошенком, з довічним тюремним терміном і конфіскацією майна. Поки що Вєнедиктова над цим не працює, результатів в неї немає, отже пора її змінювати!
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12.11.2020 11:08 Відповісти
Наразі підстав для відставки Венедіктової точно немає, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4192
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12.11.2020 11:10 Відповісти
мені просто цікава мотивація подібних дебілів. Ну посадять петю, що зміниться в гівняному житті зебіла...
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12.11.2020 11:04 Відповісти
а у твому житті щось змінилось на краще, коли янелох став посміховиськом всієї країни???
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12.11.2020 11:07 Відповісти
Чуєш , ось тобі зразок заяви, можеш написати, що вкрав Порошенко.

Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 747
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12.11.2020 10:57 Відповісти
Как и Тимошенко - "ФСЕ!" Наразі підстав для відставки Венедіктової точно немає, - Веніславський - Цензор.НЕТ 304
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12.11.2020 11:20 Відповісти
ПЕРЕСТАНЬТЕ печатать интервью этого ЗАДОЛИЗА,ПРОТИВНО воняет !!!!!!
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12.11.2020 12:10 Відповісти
Межа мрій для бидла.
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12.11.2020 13:57 Відповісти
- Во-первых, Вы мужчина или женщина?
- да какая разница!!!
Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 7637
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12.11.2020 10:57 Відповісти
И эти существа визжали о кумовьях, друзьях во власти. У предшественников.

"Если будут конкретные претензии к генеральному прокурору (которые были, к сожалению, к предыдущему генеральному прокурору, за отставку которого я проголосовал), если, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что генеральный прокурор не выполнил или допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям, то уже буду определяться и, думаю, что буду голосовать за отставку любого прокурора, если он не будет выполнять те функции, которые он должен выполнять, и будет занимать негосударственную позицию", - подчеркнул Вениславский.

Источник: https://censor.net/ru/n3230609
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12.11.2020 10:53 Відповісти
сейчас её очередь стать следующей по ковиду, из той ихней тусовки. потом мендель ))
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12.11.2020 10:54 Відповісти
Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 2310
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12.11.2020 10:54 Відповісти
цей Вениславский - таке гівно... "чего ізволіте, Ссанич". Короче: юрист "по вьізову"; і присвоїв собі титул "констуціоналіста"...
Втім, і Бенедіктова - також з подібної шобли. Зараз вони один одного підтримують; але, прийде час - будуть один одного здавати, навперегонки.
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12.11.2020 10:54 Відповісти
Потому что она никого из топ чиновников не посадила? Типа - своя.
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12.11.2020 10:54 Відповісти
Она, пока устраивает и наших, и ваших. Она еще не исчерпала ресурс трудоспособности.Не жалеют себя, не жалеют.
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12.11.2020 10:55 Відповісти
Окрім зеленського, з цого хазяями, вона нікого не влаштовує.
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12.11.2020 11:00 Відповісти
Шо то мова твоя не Фарионовська, всих вона влаштовуе, при ней все чувствуют вольготно и нашие, и вашие. Ты же мне не брат.
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12.11.2020 11:09 Відповісти
Когда посадки уже? Или зима, подождем до весны? А-ха-ха!! Ржем по приколу вместе с зетипиллами.
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12.11.2020 10:55 Відповісти
Ти лайкнув висер 12.11.2020 10:53 - лише для того, щоб поржати?
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12.11.2020 11:00 Відповісти
Я вместе с зебилами ржу по приколу.
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12.11.2020 11:19 Відповісти
Один пост в фейсбуке и и уже 100% прокурор , как бы и не Свой.Дело времени и потехи час не за Горами.
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12.11.2020 10:58 Відповісти
А нарушения Закона и подмена собой функций суда и оглашение решений, принятых не судом, а ген.прокурором - это не основания? Тогда и мы можем не придерживаться норм Закона - вы для нас наглядный пример!?
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12.11.2020 11:02 Відповісти
Баба да, баба да.
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12.11.2020 11:03 Відповісти
Наразі підстав для відставки Венедіктової точно немає, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8883
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12.11.2020 11:11 Відповісти
А какое его щенячье дело до генпрокурора?
Это кабздец, вы ещё Прохвессора мнение растиражируйте и у Азарова спросите👹
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12.11.2020 11:11 Відповісти
После таких подобных постов как этот Ф.Вениславского то,ещё больше брезгуешь всей сегодняшней властью.Типично как при совке,только больше народ считаете за дураков.Ваши сторонники всё больше от вас дистанцируются и их число увеличивается.
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12.11.2020 11:13 Відповісти
Федя, ти є "мужчина легкого поведения".
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12.11.2020 11:16 Відповісти
Что бенядиктова, что югик, что шокин- одно говно. Походу единственный незашквареный прокурор за 29 лет был как раз Рябошапка
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12.11.2020 12:02 Відповісти
Как нет ??
А то, что против Порошенко до сих пор открыто всего 54 дела ???
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12.11.2020 12:27 Відповісти
 
 