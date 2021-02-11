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Венедіктова відмовилася відкривати справу щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова відмовилася відкривати справу щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК

Офіс Генпрокурора відмовився відкривати кримінальне провадження щодо державної зради нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Венедіктова відмовилася відкрити за нашою заявою кримінальну справу щодо державної зради депутатів Олександра Дубінського й Андрія Деркача. Ці хлопці дезінформували американських високопосадовців неправдивими листами, заявили про нібито міжнародну корупцію між Україною та США за участі кандидата в президенти Джо Байдена, ініціювали створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії щодо цього. Тобто роблять усе для псування стосунків з одним із найбільших стратегічних партнерів України у світі — США", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК нагадали, що уряд США вже назвало Деркача агентом Росії, який 10 років працює в Україні на Кремль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора не бачить підстав для розслідування діяльності нардепа Деркача, - адвокати Новіков і Головань

"Але Венедіктова не думає, що такі речі треба розслідувати. В Офісі генпрокурора нам відповіли, що не надано "фактичних даних". Що ж, коли нам дозволять проводити слідчі дії і робити експертизи — обов'язково будуть усі відомості. А поки це робота слідства!

Венедіктова ще раз довела свою профнепридатність. Більше того, вона сприяє проросійським силам, які й без того зараз чудово справляються у розвертанні України в бік Кремля", - підсумували в ЦПК.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
какой сюрприз
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03.11.2020 16:02
+23
Венедиктова отказалась открывать дело относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4548
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03.11.2020 16:08
+22
Венедиктова отказалась открывать дело относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6694
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03.11.2020 16:03
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какой сюрприз
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03.11.2020 16:02 Відповісти
Вєнєдіктова піде слідом за суддями КСУ, в тюрму.
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03.11.2020 16:08 Відповісти
Вєнєдіктова шльот тєбє воздушний поцелуй, за те, як ти проголосував 21.04.2019.
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03.11.2020 16:11 Відповісти
Більше того, ігор ляшенко-це відображення в зеркалі піхви венедиктової і ануса гриценка.
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03.11.2020 18:59 Відповісти
ТУПАЯ,***** !!!!!
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03.11.2020 16:22 Відповісти
ЗЕ повинен був би вже звільнити Беню-діктову. Вона ж працює в тому ж напрямку, що і КСУ...

Пора ЗЕ, пора... і є за що...
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03.11.2020 17:12 Відповісти
а мем "зебеня" тобі ніпрощо не каже
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03.11.2020 17:15 Відповісти
Ну очінь какий.
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03.11.2020 22:56 Відповісти
Та ну, куди ж ще.
Та всі завалені 100500 справами проти Порошенка.
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03.11.2020 16:02 Відповісти
деркач найкращий друг юри луценкі, так що деркач в шоколаді був і в часи пороха
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03.11.2020 18:38 Відповісти
Венедиктова отказалась открывать дело относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6694
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03.11.2020 16:03 Відповісти
В КС Зеленского таких венедиктовых будет 100%.
Они все порешают и по Донбассу, и по НАТО, и по всему, что стоит костью в горле Кремля.
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03.11.2020 16:04 Відповісти
открывать дело это ей не ноги раздвигать )
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03.11.2020 16:04 Відповісти
Обригатися можна від зміюки-мокшанки.
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03.11.2020 23:02 Відповісти
Венедиктова отказалась открывать дело относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5589
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03.11.2020 16:05 Відповісти
Венедиктова отказалась открывать дело относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4548
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03.11.2020 16:08 Відповісти
Бенядиктова правильно нос по ветру держит Венедиктова отказалась открывать дело относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 720
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03.11.2020 16:08 Відповісти
Benya dick to way))
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03.11.2020 16:15 Відповісти
Треба вчитися у ворога. Хто там в путіна потрапляє в зрадники?
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03.11.2020 16:11 Відповісти
удівілі, **** Венедиктова отказалась открывать дело относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9568
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03.11.2020 16:13 Відповісти
Доки Зеленський не зрозуміє, що воювати треба не проти державних органів, а проти Медведчука, Єрмака, Бойка, Портнова, Рабиновича, та інших волошиних, в нього нічого не вийде.
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03.11.2020 16:14 Відповісти
это примерно как пилить сук
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03.11.2020 16:43 Відповісти
да ладно, если Трампа выберут снова, то отношения с этими партнерамиИсточник: https://censor.net/ru/n3228828
только улучшаться, а вот в случае Байдена может кому-то не повезти Венедиктова отказалась открывать дело относительно госизмены Деркача и Дубинского, - ЦПК - Цензор.НЕТ 28
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03.11.2020 16:16 Відповісти
Но достижениям Майдана угрожает КСУ, а не Зеленский, Ермак, Венедиктова, Баканов и пр. зелень.

Смотрите не перепутайте.
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03.11.2020 16:24 Відповісти
а румын тут причем, а он везде где есть дерьмо
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03.11.2020 16:30 Відповісти
Надо открывать дело о госищюзмене венедикты, марионетки клоуна, а эти два предателя пойдут паровозиком за бандершой.
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03.11.2020 16:32 Відповісти
Русккєє риб"яти вони.Чхати хотіли на нас.
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03.11.2020 22:59 Відповісти
Зеля назначил ее прокурором не для того что бы надзирать,а что бы она посадила главного врага хохляцкой черни Порошенко.
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03.11.2020 16:39 Відповісти
зеля ничего не назначает, это его назначили
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03.11.2020 16:47 Відповісти
Венедиктова отказалась открывать дело относительно госизмены Деркача и Дубинского/ На них заказа не было. Заказ есть на Порошенко. Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!/ Венедиктова разберется с Порошенко, - Портнов. /Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий/ Открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58
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03.11.2020 16:41 Відповісти
порох отобрал у бени приват, шо не ясно
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03.11.2020 16:49 Відповісти
Порошенко не есть врагом Зеленского.Они на одном гектаре не сидели до выборов.А после выборов Порошенко -Никто и звать его Никак.Пухырь с деньгами.
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03.11.2020 16:46 Відповісти
Это ты никто и звать тебя никак,правда без денег.
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03.11.2020 16:54 Відповісти
Дядя Сем кинул косточку, сказал фас и все помойки начали лаять на Деркача. Ничего нового...
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03.11.2020 16:54 Відповісти
та дело не в деркаче, (до речі, а чи знають присутні взагалі що таке деркач) дело в бабле украины
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03.11.2020 16:59 Відповісти
Только дебилы не понимают, чем занимаешься Деркач в Украине.
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03.11.2020 19:24 Відповісти
Сша открили, а зебилка нет. Потом удивляемся почему в жопе.
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03.11.2020 16:54 Відповісти
Собачийрот погрожував її прокурору, неодноразово. Беня-діктова НЕ відкрила провадження, а тут ... Вони ж не мордор зрадили, а Україну.
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03.11.2020 17:09 Відповісти
Беня_диктова_Л.
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03.11.2020 17:04 Відповісти
Ой,лететь этой курице за пшонкой !!!!!
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03.11.2020 17:09 Відповісти
в мене є карела, сидить у клітці, ******** просо
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03.11.2020 17:23 Відповісти
Надо было секретарю сказать, что это представление на Порошенко, она бы подмахнула не глядя. А на деле- на дЕРКАЧА и дУБИНСКОГО!
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03.11.2020 17:21 Відповісти
Венедиктову саму уже пора посадить в тюрьму, за сфабрикованные дела по Стерненко и Шеремету, при чем без всякого суда, за отсутствием такового в Украине.
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03.11.2020 18:16 Відповісти
Венедіктова і її шаражкина контора не служить інтересам українського народу,це ще один КС.
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03.11.2020 18:33 Відповісти
В Реестр должны автоматически вноситься данные о досудебном расследовании по заявлениям о совершенном преступлении. Венедиктова просто "не вченая"...
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03.11.2020 18:36 Відповісти
Ну и традиционно:
Ржали дыбилы?
Венедіктова відмовилася відкривати справу щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6602
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03.11.2020 19:21 Відповісти
 
 