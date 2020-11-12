Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский

Пока нет оснований для того, чтобы генпрокурора Ирину Венедиктову отправили в отставку.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил "слуга народа" и представитель президента в КСУ Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас оснований для отставки генерального прокурора точно нет. Если они появятся, опять же, будем оценивать. Если будут конкретные претензии к генеральному прокурору (которые были, к сожалению, к предыдущему генеральному прокурору, за отставку которого я проголосовал), если, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что генеральный прокурор не выполнил или допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям, то уже буду определяться и, думаю, что буду голосовать за отставку любого прокурора, если он не будет выполнять те функции, которые он должен выполнять, и будет занимать негосударственную позицию", - подчеркнул Вениславский.

По его словам, Венедиктова более подходит на должность генпрокурора, чем ее предшественник Рябошапка, ведь, как утверждает Вениславский сейчас "результатов деятельности очень много", потому что "очень много различных преступлений расследуется ОГПУ, выдвигаются обвинения".

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"Конечно, всегда есть завышенные ожидания, когда хочется все и сразу. Все и сразу в силу различных причин не получается, но, я думаю, что результаты она продемонстрирует. Мы ожидаем, что до конца этого года будут более такие уж интересные результаты деятельности Офиса генерального прокурора", - отметил Вениславский.

Представитель президента в КС также признал, что дружит с Венедиктовой, но, по его словам, общается с ней сейчас не так часто, как раньше.

"Она мне постоянно направляет информацию о результатах деятельности Офиса генерального прокурора. Ранее общались чаще. Сейчас на совещаниях пересекаемся, как правило. Последний раз общались на том заседании СНБО по поводу решения КСУ. А так в телефонном режиме иногда обмениваемся парой слов по поводу тех или иных резонансный событий, которые происходят в государстве", - сказал Вениславский.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак ведет переговоры в парламенте за отставку Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

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