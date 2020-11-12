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Новости Политика Украины
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отставка (3094) Венедиктова (727) Вениславский (200) Офис Генпрокурора (2042)

Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский

Пока нет оснований для того, чтобы генпрокурора Ирину Венедиктову отправили в отставку.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил "слуга народа" и представитель президента в КСУ Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас оснований для отставки генерального прокурора точно нет. Если они появятся, опять же, будем оценивать. Если будут конкретные претензии к генеральному прокурору (которые были, к сожалению, к предыдущему генеральному прокурору, за отставку которого я проголосовал), если, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что генеральный прокурор не выполнил или допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям, то уже буду определяться и, думаю, что буду голосовать за отставку любого прокурора, если он не будет выполнять те функции, которые он должен выполнять, и будет занимать негосударственную позицию", - подчеркнул Вениславский.

По его словам, Венедиктова более подходит на должность генпрокурора, чем ее предшественник Рябошапка, ведь, как утверждает Вениславский сейчас "результатов деятельности очень много", потому что "очень много различных преступлений расследуется ОГПУ, выдвигаются обвинения".

Читайте: Нацполиция повысила количество раскрытых коррупционных преступлений на треть, - Венедиктова

"Конечно, всегда есть завышенные ожидания, когда хочется все и сразу. Все и сразу в силу различных причин не получается, но, я думаю, что результаты она продемонстрирует. Мы ожидаем, что до конца этого года будут более такие уж интересные результаты деятельности Офиса генерального прокурора", - отметил Вениславский.

Представитель президента в КС также признал, что дружит с Венедиктовой, но, по его словам, общается с ней сейчас не так часто, как раньше.

"Она мне постоянно направляет информацию о результатах деятельности Офиса генерального прокурора. Ранее общались чаще. Сейчас на совещаниях пересекаемся, как правило. Последний раз общались на том заседании СНБО по поводу решения КСУ. А так в телефонном режиме иногда обмениваемся парой слов по поводу тех или иных резонансный событий, которые происходят в государстве", - сказал Вениславский.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак ведет переговоры в парламенте за отставку Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Также читайте: Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за "дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021". ДОКУМЕНТ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
чим арештований порошенко допоможе вашому ідіотизму?
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12.11.2020 10:56
+10
Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 9467
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12.11.2020 10:51
+9
цей Вениславский - таке гівно... "чего ізволіте, Ссанич". Короче: юрист "по вьізову"; і присвоїв собі титул "констуціоналіста"...
Втім, і Бенедіктова - також з подібної шобли. Зараз вони один одного підтримують; але, прийде час - будуть один одного здавати, навперегонки.
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12.11.2020 10:54
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Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 9467
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12.11.2020 10:51 Ответить
Венедиктову потрібно знімати тільки за те що порошенко досі не арештований!
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12.11.2020 10:53 Ответить
чим арештований порошенко допоможе вашому ідіотизму?
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12.11.2020 10:56 Ответить
не переймайся, він давно вольтанувся з Толіком Гриценко Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 625
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12.11.2020 10:58 Ответить
То я так зрозумів, що їх тепер аж двоє в партії гриценка? Ого...... Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 4024
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12.11.2020 11:02 Ответить
Україна це правова держава, отже Закон має притягати до відповідальності всіх злочинців і порошенка в першу чергу! порошенко це представник правлячої еліти яка 30 років панувала в Україні, обкрадало Україну і довело ситуацію до війни, а потім порошенко і війну програв. За це все має бути кримінальна відповідальність і я очікую виконання обіцянки Зеленського про арешт та суд над порошенком, з довічним тюремним терміном і конфіскацією майна. Поки що Вєнедиктова над цим не працює, результатів в неї немає, отже пора її змінювати!
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12.11.2020 11:08 Ответить
Наразі підстав для відставки Венедіктової точно немає, - Веніславський - Цензор.НЕТ 4192
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12.11.2020 11:10 Ответить
мені просто цікава мотивація подібних дебілів. Ну посадять петю, що зміниться в гівняному житті зебіла...
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12.11.2020 11:04 Ответить
а у твому житті щось змінилось на краще, коли янелох став посміховиськом всієї країни???
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12.11.2020 11:07 Ответить
Чуєш , ось тобі зразок заяви, можеш написати, що вкрав Порошенко.

Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 747
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12.11.2020 10:57 Ответить
Как и Тимошенко - "ФСЕ!" Наразі підстав для відставки Венедіктової точно немає, - Веніславський - Цензор.НЕТ 304
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12.11.2020 11:20 Ответить
ПЕРЕСТАНЬТЕ печатать интервью этого ЗАДОЛИЗА,ПРОТИВНО воняет !!!!!!
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12.11.2020 12:10 Ответить
Межа мрій для бидла.
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12.11.2020 13:57 Ответить
- Во-первых, Вы мужчина или женщина?
- да какая разница!!!
Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 7637
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12.11.2020 10:57 Ответить
И эти существа визжали о кумовьях, друзьях во власти. У предшественников.

"Если будут конкретные претензии к генеральному прокурору (которые были, к сожалению, к предыдущему генеральному прокурору, за отставку которого я проголосовал), если, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что генеральный прокурор не выполнил или допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям, то уже буду определяться и, думаю, что буду голосовать за отставку любого прокурора, если он не будет выполнять те функции, которые он должен выполнять, и будет занимать негосударственную позицию", - подчеркнул Вениславский.

Источник: https://censor.net/ru/n3230609
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12.11.2020 10:53 Ответить
сейчас её очередь стать следующей по ковиду, из той ихней тусовки. потом мендель ))
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12.11.2020 10:54 Ответить
Сейчас оснований для отставки Венедиктовой точно нет, - Вениславский - Цензор.НЕТ 2310
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12.11.2020 10:54 Ответить
цей Вениславский - таке гівно... "чего ізволіте, Ссанич". Короче: юрист "по вьізову"; і присвоїв собі титул "констуціоналіста"...
Втім, і Бенедіктова - також з подібної шобли. Зараз вони один одного підтримують; але, прийде час - будуть один одного здавати, навперегонки.
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12.11.2020 10:54 Ответить
Потому что она никого из топ чиновников не посадила? Типа - своя.
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12.11.2020 10:54 Ответить
Она, пока устраивает и наших, и ваших. Она еще не исчерпала ресурс трудоспособности.Не жалеют себя, не жалеют.
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12.11.2020 10:55 Ответить
Окрім зеленського, з цого хазяями, вона нікого не влаштовує.
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12.11.2020 11:00 Ответить
Шо то мова твоя не Фарионовська, всих вона влаштовуе, при ней все чувствуют вольготно и нашие, и вашие. Ты же мне не брат.
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12.11.2020 11:09 Ответить
Когда посадки уже? Или зима, подождем до весны? А-ха-ха!! Ржем по приколу вместе с зетипиллами.
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12.11.2020 10:55 Ответить
Ти лайкнув висер 12.11.2020 10:53 - лише для того, щоб поржати?
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12.11.2020 11:00 Ответить
Я вместе с зебилами ржу по приколу.
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12.11.2020 11:19 Ответить
Один пост в фейсбуке и и уже 100% прокурор , как бы и не Свой.Дело времени и потехи час не за Горами.
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12.11.2020 10:58 Ответить
А нарушения Закона и подмена собой функций суда и оглашение решений, принятых не судом, а ген.прокурором - это не основания? Тогда и мы можем не придерживаться норм Закона - вы для нас наглядный пример!?
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12.11.2020 11:02 Ответить
Баба да, баба да.
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12.11.2020 11:03 Ответить
Наразі підстав для відставки Венедіктової точно немає, - Веніславський - Цензор.НЕТ 8883
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12.11.2020 11:11 Ответить
А какое его щенячье дело до генпрокурора?
Это кабздец, вы ещё Прохвессора мнение растиражируйте и у Азарова спросите👹
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12.11.2020 11:11 Ответить
После таких подобных постов как этот Ф.Вениславского то,ещё больше брезгуешь всей сегодняшней властью.Типично как при совке,только больше народ считаете за дураков.Ваши сторонники всё больше от вас дистанцируются и их число увеличивается.
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12.11.2020 11:13 Ответить
Федя, ти є "мужчина легкого поведения".
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12.11.2020 11:16 Ответить
Что бенядиктова, что югик, что шокин- одно говно. Походу единственный незашквареный прокурор за 29 лет был как раз Рябошапка
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12.11.2020 12:02 Ответить
Как нет ??
А то, что против Порошенко до сих пор открыто всего 54 дела ???
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12.11.2020 12:27 Ответить
 
 