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Мэр Кропивницкого Райкович заболел коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мэр Кропивницкого Райкович заболел коронавирусом

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович сообщил, что болеет коронавирусом и находится в инфекционной больнице.

Об этом Райкович сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Должен сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких. Поэтому вновь и вновь призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках!"- написал он.

Также Райкович призвал жителей без лишней надобности не выходить из дома и поблагодарил медиков за работу.

"А я выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго! Крепкого всем здоровья!" - добавил Райкович.

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Топ комментарии
+1
может до когото дойдет!
что ковид 19 это серьезно! а не улыбающийся мер..сдал тест плюс все хорошо..работаю..сдал отрицат..я рада что у тебя все хорошо! но это расскажи больным под ивл или родственникам умерших!
а моськи слушат и чавкают и бегают по ресторанам до по концертам..а потом кому как повезет..это рулетка.......
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12.11.2020 11:24
+1
сомневаюсь что у него 5 лет назад 5 лям было. один завод стоит явно намного больше
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12.11.2020 11:30
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здоровья колбасе. довольно неплохой мэр
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12.11.2020 11:16 Ответить
Вибори дають свій результат.
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12.11.2020 11:19 Ответить
Да, блин "НЕплохой". с 5 лимонов до 50 лимонов за 5 лет
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12.11.2020 11:24 Ответить
сомневаюсь что у него 5 лет назад 5 лям было. один завод стоит явно намного больше
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12.11.2020 11:30 Ответить
Декларацию посмотрите
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12.11.2020 13:13 Ответить
Он жутко обижается, когда его колбасой называют.
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12.11.2020 12:27 Ответить
Схоже що Мендель разом Вавою проїхалась по всій країні.
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12.11.2020 11:16 Ответить
Какая досада... Мэр Кропивницкого Райкович заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 509
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12.11.2020 11:18 Ответить
выздоравливайте!
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12.11.2020 11:19 Ответить
Мэр Кропивницкого Райкович заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 7044 Если Я заболею ,к врачам обращаться не стану ,обращусь Я к ДРУЗЬЯМ ,не сочтите ,что это в бреду ,постелите мне СТЕПЬ ,занавесьте мне окна ТУМАНОМ ,в изголовье поставьте упавшую с неба ЗВЕЗДУ .. Мэр Кропивницкого Райкович заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 7044
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12.11.2020 11:20 Ответить
может до когото дойдет!
что ковид 19 это серьезно! а не улыбающийся мер..сдал тест плюс все хорошо..работаю..сдал отрицат..я рада что у тебя все хорошо! но это расскажи больным под ивл или родственникам умерших!
а моськи слушат и чавкают и бегают по ресторанам до по концертам..а потом кому как повезет..это рулетка.......
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12.11.2020 11:24 Ответить
НЕ щадит даже наиколбаснейших баронов!
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12.11.2020 11:36 Ответить
 
 