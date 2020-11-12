Мэр Кропивницкого Райкович заболел коронавирусом

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович сообщил, что болеет коронавирусом и находится в инфекционной больнице.

Об этом Райкович сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Должен сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких. Поэтому вновь и вновь призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках!"- написал он.

Также Райкович призвал жителей без лишней надобности не выходить из дома и поблагодарил медиков за работу.

"А я выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго! Крепкого всем здоровья!" - добавил Райкович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэром Кропивницкого переизбрали Райковича, - ТИК