Мэр Кропивницкого Райкович заболел коронавирусом
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Мэр Кропивницкого Андрей Райкович сообщил, что болеет коронавирусом и находится в инфекционной больнице.
Об этом Райкович сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Должен сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких. Поэтому вновь и вновь призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках!"- написал он.
Также Райкович призвал жителей без лишней надобности не выходить из дома и поблагодарил медиков за работу.
"А я выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго! Крепкого всем здоровья!" - добавил Райкович.
Топ комментарии
+1 Татьяна Бобошко
показать весь комментарий12.11.2020 11:24
+1 Андрій Васильович
показать весь комментарий12.11.2020 11:30
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что ковид 19 это серьезно! а не улыбающийся мер..сдал тест плюс все хорошо..работаю..сдал отрицат..я рада что у тебя все хорошо! но это расскажи больным под ивл или родственникам умерших!
а моськи слушат и чавкают и бегают по ресторанам до по концертам..а потом кому как повезет..это рулетка.......