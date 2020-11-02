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Новости Политика Украины
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Кропивницкий (Кировоград) (238) местные выборы (1118) мэр (522)

Мэром Кропивницкого переизбрали Райковича, - ТИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэром Кропивницкого переизбрали Райковича, - ТИК

Городским головой Кропивницкого избран действующий глава города Андрей Райкович.

Сегодня члены городской территориальной избирательной комиссии объявили результаты голосования за мэра города, которое состоялось 25 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Так, за действующего главу города Андрея Райковича проголосовали 27 839 тысяч горожан, а это 53,53% от общего количества тех, кто принял участие в голосовании", - говорится в сообщении.

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Как известно, Райкович занимает должность городского головы Кропивницкого с 27 октября 2015 года.

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На черзі - проголошення Кличка мером
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02.11.2020 16:06 Ответить
А вы ожидали другого претендента ?
Не с зонтиком ли зелёным бабу ДА ?
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02.11.2020 16:12 Ответить
мабуть попова з опзжопи
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02.11.2020 18:04 Ответить
 
 